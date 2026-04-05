Мамаев не считает Кордобу лучшим легионером в истории РПЛ: «Несопоставимые уровни футболистов. Вагнер выигрывал Копа Америка с Бразилией и был основным нападающим»
Экс-футболист сборной России Павел Мамаев не считает Джона Кордобу лучшим легионером в истории Мир РПЛ.
«Результат команды во многом зависит от того, может ли нападающий делать разницу или нет. Конечно, для «Краснодара» иметь такого форварда – большое преимущество. Можно ли Кордобу назвать лучшим легионером в истории лиги? Нет, конечно. Это несопоставимые уровни футболистов. Посмотрите, против каких оппонентов играли те же Данни и Вагнер Лав. Было гораздо больше конкуренции со стороны соперников.
Кордобу же мы видим только в чемпионате России и выходящим на замену за сборную Колумбии. А Вагнер выигрывал Копа Америка в составе сборной Бразилии и был основным нападающим. Чтобы сравнивать Кордобу, нужно посмотреть на то, как бы он играл против хороших европейских команд», — сказал Мамаев.
Не в сравнение с Кордобой, просто чтобы понимать, с кем-то Вагнер соперничал на пике формы и игроки какого уровня тогда были в атаке. 20 матчей за сборную Бразилии в любом случае достижение.
По моему оценивать нужно исключительно по выступлениям и достижениям в нашем чемпионате и по количеству сезонов проведенных на топ уровне.
Тут люди даже упоминают игроков у которых 1 сезон в рпл)
Но в рпл успели поиграть Вагнер, думбия, веллитон, эменике, рондон, халк, кураньи, Воронин, промес, жо и это только легионеры нападающие. а были и крутые полузащитники, защитники и вратари мирового класса и своих сборных. Вот в когорте лучших Джона без проблем можно отнести, но лучший из лучших точно не про него - там есть кандидаты сильнее
Все эти игроки или игроки мирового уровня, доигрывающие у нас, или игроки крутого уровня, не затерявшиеся бы и в хорошем клуба АПЛ например. Они средние среди лучших, Кордоба же лучший среди средних.
Ну и Вагнер на 10 голов выше Кордобы пока. По скиллу, по результативности, по влиянию на игру, и при этом он при всей эффективности давал намного больше зрелищности. Халк, Иванович, Данни, Думбия, Витцель и некоторые ещё где-то недалеко от него по сути, Кордобе до них как до луны
а так, если по именам, то лучший - Роберто Карлос, конечно!
А просто по уровню игрока общему Кордоба и в топ 20 не попадёт