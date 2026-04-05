Мамаев не считает Кордобу лучшим легионером в истории РПЛ: «Несопоставимые уровни футболистов. Вагнер выигрывал Копа Америка с Бразилией и был основным нападающим»

Мамаев не считает Кордобу лучшим легионером в истории РПЛ.

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев не считает Джона Кордобу лучшим легионером в истории Мир РПЛ .

«Результат команды во многом зависит от того, может ли нападающий делать разницу или нет. Конечно, для «Краснодара » иметь такого форварда – большое преимущество. Можно ли Кордобу назвать лучшим легионером в истории лиги? Нет, конечно. Это несопоставимые уровни футболистов. Посмотрите, против каких оппонентов играли те же Данни и Вагнер Лав. Было гораздо больше конкуренции со стороны соперников.

Кордобу же мы видим только в чемпионате России и выходящим на замену за сборную Колумбии. А Вагнер выигрывал Копа Америка в составе сборной Бразилии и был основным нападающим. Чтобы сравнивать Кордобу, нужно посмотреть на то, как бы он играл против хороших европейских команд», — сказал Мамаев.