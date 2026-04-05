  • Мамаев не считает Кордобу лучшим легионером в истории РПЛ: «Несопоставимые уровни футболистов. Вагнер выигрывал Копа Америка с Бразилией и был основным нападающим»
Мамаев не считает Кордобу лучшим легионером в истории РПЛ: «Несопоставимые уровни футболистов. Вагнер выигрывал Копа Америка с Бразилией и был основным нападающим»

«Результат команды во многом зависит от того, может ли нападающий делать разницу или нет. Конечно, для «Краснодара» иметь такого форварда – большое преимущество. Можно ли Кордобу назвать лучшим легионером в истории лиги? Нет, конечно. Это несопоставимые уровни футболистов. Посмотрите, против каких оппонентов играли те же Данни и Вагнер Лав. Было гораздо больше конкуренции со стороны соперников.

Кордобу же мы видим только в чемпионате России и выходящим на замену за сборную Колумбии. А Вагнер выигрывал Копа Америка в составе сборной Бразилии и был основным нападающим. Чтобы сравнивать Кордобу, нужно посмотреть на то, как бы он играл против хороших европейских команд», — сказал Мамаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кому вообще могло прийти в голову назвать его лучшим легионером ? Кордоба переоценен из-за сниженного уровня чемпионата на фоне вынужденной закрытости и отсутствия еврокубков.
Ответ Тиджани Бабангида
кем он переоценен? отличный нападающий, но назвать его лучшим в истории это бред
Ответ Тиджани Бабангида
Кому вообще могло прийти в голову назвать его лучшим легионером ? Кордоба переоценен из-за сниженного уровня чемпионата на фоне вынужденной закрытости и отсутствия еврокубков.
Что ж Хвича то не разрывал рпл, если уровень так сильно снизился?
Мамаев правильно привел факт с Вагнером на Копе-2007, но тут нужно пояснение, что только на этом турнире он и был основным. После ЧМ-2006 Роналдо и Адриано ушли из сборной (Адриано потом еще ненадолго возвращался, но без особых успехов), звездой атаки был Робиньо и самые крутые игроки были под нападающими (Роналдиньо, Кака), а Вагнер боролся за место с составе с молодым Фредом (который и с опытом-то не был великим) и Афонсо Алвесом, на тот момент игроком Херенвена. Еще одним конкурентом тех временем был Рафаэль Собис, который перешел в Бетис и слился. Уже к концу 2007 года карьера Вагнера в сборной закончилась, а его место занял Луис Фабиано из Севильи.

Не в сравнение с Кордобой, просто чтобы понимать, с кем-то Вагнер соперничал на пике формы и игроки какого уровня тогда были в атаке. 20 матчей за сборную Бразилии в любом случае достижение.
С тех пор в Бразилии так и не появилось центрального топ-нападающего
Вагнер , Халк Данни Гарай Кришито Карвальо в топе , Витцель, Лима тот же -какой Кордоба лучший лег🤣
Витцель )))
И че? Витцель как лег слабее Кордобы? Пиежде чем свои скобки лепить ты его стату поизучай , где играл и как.
Жаль, что наш чемп пал так низко, что мы всерьез обсуждаем такую тему.
Хотелось бы понять по каким критериям определяется лучший легионер в истории рпл. По имени? Ну тогда ЭтоО и Карлос лучшие. Только чего они достигли в России?
По моему оценивать нужно исключительно по выступлениям и достижениям в нашем чемпионате и по количеству сезонов проведенных на топ уровне.

Тут люди даже упоминают игроков у которых 1 сезон в рпл)
Кордоба крутой

Но в рпл успели поиграть Вагнер, думбия, веллитон, эменике, рондон, халк, кураньи, Воронин, промес, жо и это только легионеры нападающие. а были и крутые полузащитники, защитники и вратари мирового класса и своих сборных. Вот в когорте лучших Джона без проблем можно отнести, но лучший из лучших точно не про него - там есть кандидаты сильнее
Да есть с десяток легов заметно сильнее, игравших в РФПЛ. Думбия, Витцель, Халк, Данни, Карвальо, Жо, Алекс, Тимощук, Этоо, Карлос, Пьянич, Влашич, Кураньи, Нобоа, Муса, Олич, Вернблум, Кришито, Промес, Домингес, Иванович.
Все эти игроки или игроки мирового уровня, доигрывающие у нас, или игроки крутого уровня, не затерявшиеся бы и в хорошем клуба АПЛ например. Они средние среди лучших, Кордоба же лучший среди средних.
Ну и Вагнер на 10 голов выше Кордобы пока. По скиллу, по результативности, по влиянию на игру, и при этом он при всей эффективности давал намного больше зрелищности. Халк, Иванович, Данни, Думбия, Витцель и некоторые ещё где-то недалеко от него по сути, Кордобе до них как до луны
Пьянич тут причем? Он сильнее кого?
Ошибся наверное, вместо него Тошич должен быть
ну, по вкладу в успех своей команды, Кордоба - точно один из лучших или лучший

а так, если по именам, то лучший - Роберто Карлос, конечно!
По вкладу в успех команды очень странный критерий. По нему намного лучше Кордобы будут средние леги у аутсайдеров. Какой-нибудь Нобоа намного круче двигал в своих командах, Бикфалви в соло тащил, Азмун так же.
А просто по уровню игрока общему Кордоба и в топ 20 не попадёт
Домингес
Бубнову виднее))
НУ Вагнер никогда не был основным игроком сборной.Тут дело не в его уровне и уровне Кордобы,просто они совершенно разноплановые нападающие со своими минусами и плюса.Но Кордоба естественно далеко не лучший легионер в истории.
