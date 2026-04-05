Схаутен из ПСВ порвал «кресты». 29-летний хавбек Нидерландов пропустит ЧМ

У Схаутена из ПСВ травма «крестов».

Полузащитник ПСВ Йерди Схаутен получил травму крестообразных связок колена.

Футболист из-за повреждения был заменен на 65-й минуте вчерашнего матча Эредивизи против «Утрехта » (4:3).

29-летнему игроку потребуется хирургическое вмешательство. Это подтвердило дополнительное медицинское обследование в воскресенье, сообщает пресс-служба ПСВ.

Конкретный план лечения будет составлен на следующей неделе. Таким образом, Схаутен, вероятно, пропустит остаток сезона и летний чемпионат мира.