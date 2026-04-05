Схаутен из ПСВ порвал «кресты». 29-летний хавбек Нидерландов пропустит ЧМ

Полузащитник ПСВ Йерди Схаутен получил травму крестообразных связок колена.

Футболист из-за повреждения был заменен на 65-й минуте вчерашнего матча Эредивизи против «Утрехта» (4:3).

29-летнему игроку потребуется хирургическое вмешательство. Это подтвердило дополнительное медицинское обследование в воскресенье, сообщает пресс-служба ПСВ.

Конкретный план лечения будет составлен на следующей неделе. Таким образом, Схаутен, вероятно, пропустит остаток сезона и летний чемпионат мира.

Источник: сайт ПСВ
Существенная потеря для сборной. Без шуток
Жаль кончено, но то что он не будет в сборной это даже хорошо, так как в сборной он ужасно стал играть
И это в матче, который хоть и чемпионский, но мало что значил. Чемпионами бы стали в любом случае, не сейчас, так на след неделе. Жесть обидно. Здоровья человеку.
Петицию о бойкоте ЧМ-2026 подписали 170+ тысяч нидерландцев: «Мы не хотим, чтобы наши футболисты косвенно поддерживали террористическую политику Трампа»
24 марта, 21:47
