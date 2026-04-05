Схаутен из ПСВ порвал «кресты». 29-летний хавбек Нидерландов пропустит ЧМ
Полузащитник ПСВ Йерди Схаутен получил травму крестообразных связок колена.
Футболист из-за повреждения был заменен на 65-й минуте вчерашнего матча Эредивизи против «Утрехта» (4:3).
29-летнему игроку потребуется хирургическое вмешательство. Это подтвердило дополнительное медицинское обследование в воскресенье, сообщает пресс-служба ПСВ.
Конкретный план лечения будет составлен на следующей неделе. Таким образом, Схаутен, вероятно, пропустит остаток сезона и летний чемпионат мира.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт ПСВ
5 комментариев
Существенная потеря для сборной. Без шуток
Жаль кончено, но то что он не будет в сборной это даже хорошо, так как в сборной он ужасно стал играть
И это в матче, который хоть и чемпионский, но мало что значил. Чемпионами бы стали в любом случае, не сейчас, так на след неделе. Жесть обидно. Здоровья человеку.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем