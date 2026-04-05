  Заза Джанашия: «Батраков пока не готов к Европе – европейский и российский чемпионаты разные. Годик должен поиграть в «Локо» и показать всем, что он хорош»
Заза Джанашия: «Батраков пока не готов к Европе – европейский и российский чемпионаты разные. Годик должен поиграть в «Локо» и показать всем, что он хорош»

Экс-форвард «Локомотива» Заза Джанашия оценил игру Алексея Батракова.

«Батраков пока не готов к Европе. Сейчас европейский и российский чемпионаты разные. Батраков в хорошей форме и здорово играет, но к Европе он еще не готов. Годик должен поиграть в «Локомотиве» и показать всем, что он хорош», – сказал Джанашия.

Ранее Владимир Кузьмичев, агент Батракова, оценил вероятность ухода хавбека из «Локомотива» в летом в 90%.

Годик поиграет и станет как Тюкавин. Надо уезжать. Чем раньше тем лучше.
А что с Тюкавиным не так? Забивает и отлично играет и это после тяжелой травмы.
А может стать как захарян😃тут все индивидуально все таки. Надо ехать туда где тренер будет видеть в составе
Вот почему не готов ? почему годик? Батраков вали в Европу не получится вернёшься
Я даже знаю в какую команду вернется.
Тоже интересно, чем через год он станет лучше. Только на год старше - другой разницы не вижу. Будет спрос, устроит предложение - надо ехать.
В РПЛ он давно показал что хорош, но поскольку российский футбол сегодня на уровне второго-третьего десятка европейских чемпионатов, то невозможно предсказать как Батраков будет смотреться в Италии или Франции, не говоря уже о Бундеслиге, АПЛ или Ла Лиге.
Я бы посмотрел его в Италии. Не супер атлетичная лига. Какой нибудь Лацио например
"российский футбол сегодня на уровне второго-третьего десятка"
огласите кто там с 6 по 10 места?
Португалия - ок, еще предположим - Нидерланды, Бельгия, а еще кто сильнее???
Турция? Греция?)))
А через годик что? Чемпионаты сопоставимы станут? В топку чемпов ему делать нечего
А от чего он станет готов?) играя против каких наших суперзвезд он поднимет свой скилл?) что Головин, что Сафонов говорили, приезжаешь и совершенно другой уровень. Если не сейчас, то когда? Окрепший Смолов, Дзюба и тд ездили уже. Хочет прогрессировать - нужно этим летом. Хочет быть местечковой звездой - наши клубы будут ему рады.
Да ладно, тут каждый раз такая проблема всплывает, что игрок пересидел и возможность адаптироваться за этот лишний год утратил.
Парень сам разберется когда за бугор, хотелось, чтобы слегка подкачался, а то заталкают...
Кто-то из заморских стран конкретный
интерес проявлял? Сами поднимаете вопрос сами обсуждаете.
Он сам откуда знает? 3 матча в турецкой лиге?
