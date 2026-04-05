Заза Джанашия: «Батраков пока не готов к Европе – европейский и российский чемпионаты разные. Годик должен поиграть в «Локо» и показать всем, что он хорош»

Джанашия о Батракове: пока не готов к Европе.

«Батраков пока не готов к Европе. Сейчас европейский и российский чемпионаты разные. Батраков в хорошей форме и здорово играет, но к Европе он еще не готов. Годик должен поиграть в «Локомотиве » и показать всем, что он хорош», – сказал Джанашия.

Ранее Владимир Кузьмичев, агент Батракова, оценил вероятность ухода хавбека из «Локомотива» в летом в 90%.