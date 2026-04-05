Дмитрий Сенников: «В Англии гол Дзюбы в ворота ЦСКА засчитали бы»

Двукратный чемпион России Дмитрий Сенников высказался об отмене гола в ворота ЦСКА в матче с «Акроном» (2:1).

Форвард тольяттинцев Артем Дзюба забил гол в компенсированное время второго тайма игры 23‑го тура Мир РПЛ. Главный арбитр Владимир Москалев отменил взятие ворот из‑за фола нападающего на Игоре Акинфееве.

«Если бы это был чемпионат Англии, то гол Дзюбы засчитали бы 100%.

Во вратарской голкипер неприкасаемый, любое столкновение с ним, помеха ему – нарушение. Но это нарушение только относительно вратаря в такой ситуации. Так что вроде как по делу гол Дзюбы отменен. Но обидно, что не засчитали. Такие голы в Англии и Германии засчитывают часто», – сказал Сенников. 

Сенников, который не играл в европах, говорит про такого же Дзюбу ))
А это тут при чём? Или оценивать этот эпизод между Дзюбой и Акинфеевым могут исключительно те, кто находился рядом с ними в штрафной площади? Или записи голов из Англии или Германии нельзя посмотреть с такого же ракурса, как этот эпизод?
Ну и если это скажет какой-нибудь Погребняк или Канчельскис, вы тут же найдёте другие аргументы?
cенникову делать нечего записи англии смотреть? очередное экспертное мнение основанное на стереотипах
И причём тут Англия? А в племени Мумбо-Юмба такой гол бы не засчитали.
В Англии сейчас рандомно могут не засчитать гол из-за любого касания и засчитать после оторванной у соперника ноги, там судьи абсолютно неадекватны
А разве Сенников играл в Англии? Откуда такая экспертиза?
А что, трансляции матчей ещё не изобрели?
Так вот откуда берутся диванные эксперты ))
В Англии с Дзюбой рядом играл бы защитник и оттёр его, а у нас защитники дают Дзюбе принять, так как боятся коснуться его, так как тот упадёт сразу, изображая сильную боль, и назначат пенальти. В этом матче Дзюбе прекрасно показали, что такое работает и в обе стороны, давно пора его толчки тоже как-то пресекать, если его трогать запрещается
Давайте так, - кому нравятся хитрожопенькие манеры в «единоборствах» Дзюбы, кстати на любом участке поля, потому-что он большой и ему никак без этого, - флаг в руки! Только вот серьезный футбол это не вольница и бла-бла в отношении правил.
Сенников, вперёд в Англию забивать!
В Англии сейчас вратаря во вратарской только что откровенно не бьют, а так всё дозволенно.
Сошлись две легенды, победила легенда о Акинфееве.
Материалы по теме
Лукин о голе Дзюбы: «Правильно отменили. Артем подтолкнул Акинфеева на выходе, не дал ему сыграть во вратарской. Так не играют»
5 апреля, 10:57
