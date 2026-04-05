Дмитрий Сенников: «В Англии гол Дзюбы в ворота ЦСКА засчитали бы»

Двукратный чемпион России Дмитрий Сенников высказался об отмене гола в ворота ЦСКА в матче с «Акроном » (2:1).

Форвард тольяттинцев Артем Дзюба забил гол в компенсированное время второго тайма игры 23‑го тура Мир РПЛ . Главный арбитр Владимир Москалев отменил взятие ворот из‑за фола нападающего на Игоре Акинфееве.

«Если бы это был чемпионат Англии, то гол Дзюбы засчитали бы 100%.

Во вратарской голкипер неприкасаемый, любое столкновение с ним, помеха ему – нарушение. Но это нарушение только относительно вратаря в такой ситуации. Так что вроде как по делу гол Дзюбы отменен. Но обидно, что не засчитали. Такие голы в Англии и Германии засчитывают часто», – сказал Сенников.