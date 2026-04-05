  • Ямаль не праздновал победный гол Левандовского «Атлетико». Вингер «Барсы» прошел мимо Флика после игры и сердито указал на что-то пальцем, когда тренер хотел его остановить
Ямаль не праздновал победный гол Левандовского «Атлетико». Вингер «Барсы» прошел мимо Флика после игры и сердито указал на что-то пальцем, когда тренер хотел его остановить

Ямаль не праздновал победный гол «Барсы» и не хотел разговаривать с Фликом.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль проявлял недовольство в концовке матча с «Атлетико» (2:1), в котором не отметился результативными действиями.

Форвард каталонцев Роберт Левандовски забил победный гол на 87-й минуте.

На кадрах трансляции Movistar было видно, что Ямаль не отреагировал на гол поляка и просто прохаживался по полю. Через несколько секунд к нему подошел Пау Кубарси и что-то сказал, пока их партнеры праздновали. Кубарси затем присоединился к отмечавшей гол команде, а Ямаль зашагал в противоположном направлении.

После финального свистка Ламин быстро направился в туннель. В сопровождении тренера вратарей Хосе Рамона де ла Фуэнте игрок прошел мимо главного тренера Ханси Флика. Немец попытался его остановить, но игрок увернулся и указал на что-то пальцем, явно рассердившись.

«Ламин был зол, потому что хотел забить гол и отдать завершающий пас, но этого не произошло. Это нормально. Были некоторые ситуации, были попытки. Это очень эмоциональный матч», – сказал Флик после игры.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESdiario
Ну вот. Типичный талантливый негр. Чуть только начал, а уже понтов выше крыши. Не помню что б Месси, будучи малолеткой, так себя вёл. 🤷🏻
Ну вот. Типичный талантливый негр. Чуть только начал, а уже понтов выше крыши. Не помню что б Месси, будучи малолеткой, так себя вёл. 🤷🏻
Ну вот. Типичный талантливый негр. Чуть только начал, а уже понтов выше крыши. Не помню что б Месси, будучи малолеткой, так себя вёл. 🤷🏻
Что уже начал наглеть пацан, и так вся команда на него играет, а он забить не может, потом ноет ещё
Что уже начал наглеть пацан, и так вся команда на него играет, а он забить не может, потом ноет ещё
Начал? Он плывет уже полгода как
Что уже начал наглеть пацан, и так вся команда на него играет, а он забить не может, потом ноет ещё
Всё! Этот новый Месси сломался. Несите нового. Чувак купил себе особняк с бассейном, а тут его заставляет работать какой-то снежок. Да еще и немец.
Всё! Этот новый Месси сломался. Несите нового. Чувак купил себе особняк с бассейном, а тут его заставляет работать какой-то снежок. Да еще и немец.
Разве какие-то претензии к "работе" есть ?
Всё! Этот новый Месси сломался. Несите нового. Чувак купил себе особняк с бассейном, а тут его заставляет работать какой-то снежок. Да еще и немец.
Не чего страшного перерастет
Ну немного набросили. Если бы вставили видео, а не скрины, то видели бы, что на первом он отбил пятюню Кубарси, а на втором - что Флика он не проигнорил, а на что-то сердито пожаловался (в сети шутят, что на Феррана 😁). Пацан оставил всего себя на поле и на эмоциях повёл себя не очень красиво, но точно ничего ужасно хамского или вызывающего нет в том, что он недовольно топал в раздевалку
Ну немного набросили. Если бы вставили видео, а не скрины, то видели бы, что на первом он отбил пятюню Кубарси, а на втором - что Флика он не проигнорил, а на что-то сердито пожаловался (в сети шутят, что на Феррана 😁). Пацан оставил всего себя на поле и на эмоциях повёл себя не очень красиво, но точно ничего ужасно хамского или вызывающего нет в том, что он недовольно топал в раздевалку
Проще сделать новость, что Ямаль якобы зазвездился и никого не воспринимает в Барселоне - так кликбайт больше )

Особенно это вызовет «восторги» и «облегчение» после того, как Реал проиграл вчера )
Ну немного набросили. Если бы вставили видео, а не скрины, то видели бы, что на первом он отбил пятюню Кубарси, а на втором - что Флика он не проигнорил, а на что-то сердито пожаловался (в сети шутят, что на Феррана 😁). Пацан оставил всего себя на поле и на эмоциях повёл себя не очень красиво, но точно ничего ужасно хамского или вызывающего нет в том, что он недовольно топал в раздевалку
тихо не ломай кайф глорам Реала и хейтерам Ямаля)они щас его тут грязью поливают.а что им еше остается.зависть она такая
Барса сама его "накачала" в медиа до неприличного уровня. Надо быть иметь очень трезвую голову, чтобы в 18 лет от такого не поплыть.
Барса сама его "накачала" в медиа до неприличного уровня. Надо быть иметь очень трезвую голову, чтобы в 18 лет от такого не поплыть.
так он и не плывет.заслуженно лидер команды.если бы поплыл он бы тупо пешком по полю ходил и не имел такую статистику)
Барса сама его "накачала" в медиа до неприличного уровня. Надо быть иметь очень трезвую голову, чтобы в 18 лет от такого не поплыть.
Сам выдумал что ли какую-то накачку от Барсы ?
Его пиарили абсолютно сторонние для Барсы люди, восхищаясь игрой
Пересмотрел эпизоды, при голе с Левандовски Ямаль отбил пятюню Кубарси, видно просто устал сильно и эмоционально в матче, что не побежал праздновать вместе со всеми. Так же после завершения матча мог спокойно пройти мимо Флика и уйти в подтрибунку, он же сам подошёл к Флику и так же отбил ему пять, был немного расстроен:)) Новость просто байт для хомячков с -7:)🤣
Пересмотрел эпизоды, при голе с Левандовски Ямаль отбил пятюню Кубарси, видно просто устал сильно и эмоционально в матче, что не побежал праздновать вместе со всеми. Так же после завершения матча мог спокойно пройти мимо Флика и уйти в подтрибунку, он же сам подошёл к Флику и так же отбил ему пять, был немного расстроен:)) Новость просто байт для хомячков с -7:)🤣
все верно)видно что пацан устал,а его тут обвиняют чуть ли не во всех смертных грехах
Пересмотрел эпизоды, при голе с Левандовски Ямаль отбил пятюню Кубарси, видно просто устал сильно и эмоционально в матче, что не побежал праздновать вместе со всеми. Так же после завершения матча мог спокойно пройти мимо Флика и уйти в подтрибунку, он же сам подошёл к Флику и так же отбил ему пять, был немного расстроен:)) Новость просто байт для хомячков с -7:)🤣
Ага, просто устал. Весь матч носился, а пройти 5 метров для празднования устал.)
А на самом деле было следующее: Когда Ламин пошёл подавать угловой, его начали оскорблять с трибун : «Ты ужасно уродлив ублюдок. Убирайся в Марокко, черномазый»… Кому интересно, может видео посмотреть. Это скорее всего было, где-то перед вторим годом, вот почему был расстроен парень… А чего можно лучшего ждать в Мадриде. Уверен великий борец против расизма, Винисиус, со своим Реалом, тоже видели это видео…
А на самом деле было следующее: Когда Ламин пошёл подавать угловой, его начали оскорблять с трибун : «Ты ужасно уродлив ублюдок. Убирайся в Марокко, черномазый»… Кому интересно, может видео посмотреть. Это скорее всего было, где-то перед вторим годом, вот почему был расстроен парень… А чего можно лучшего ждать в Мадриде. Уверен великий борец против расизма, Винисиус, со своим Реалом, тоже видели это видео…
Да так и есть именно из-за этого он расстроился и ушел таким образом
Да так и есть именно из-за этого он расстроился и ушел таким образом
Его грубо и незаслуженно оскорбили всей трибуной. Он сильно расстроился, но не сказал не одного слова. Он даже радоваться не смог победному голу. Он не начал тазом двигать в сторону трибун, когда его команда выиграла. Он не начал истерику закатывать и не жаловался судье о расизме. Он не стал бодаться и игроками соперника и не стал скандал устраивать мировой. Он ничего не сказал своим партнерам по команде и не стал свидетелей искать. Он не сказал ничего тренеру, который как отец ему. Он достойно доиграл матч и молча ушел с поля. Барса не поднимала шумиху, не стала писать жалобы и не стала искать тех людей, которые оскорбляли Ламина, чтоб посадить в тюрьму…. Даже журналисты начали публиковать посты, как Ламин не праздновал победный гол, не зная истинную причину расстройства парня. Этот инцидент явно показывает всему миру, кто достойный а кто не достойный. Вот в чем разница между менталитетами Барсы и Реала.
там расизм был … при подаче углового эти индейцы поливали Ямаля грязью и предлагали отправиться в Марокко … Странно , что судьи не внесли это в протокол , боковой стоял рядом и прекрасно все слышал . Надеюсь , Ламин соберется и вынесет этот паршивый клубишко и их фанатов из ЛЧ
Честно говоря у Месси тоже были проблемы, да и вообще у талантов практически всегда так.

Вопрос только переосмыслит или так и останется обиженным
Честно говоря у Месси тоже были проблемы, да и вообще у талантов практически всегда так. Вопрос только переосмыслит или так и останется обиженным
Какие у Месси были проблемы? Когда он не радовался победному голу своей команды?
Какие у Месси были проблемы? Когда он не радовался победному голу своей команды?
с ростом.
Сочувствую поколению 12-16летних.
Вместо легенд Месси, Роналду и остальных топов, получают Ямаля и Винни.
Вместо защитников сделанных из стали а-ля Пуйоль и Видич, получают Кунде в юбке и Бельерина.
Материалы по теме
«Атлетико» не понимает, почему отменили красную «Барсы». Кажется, нужно было удалять
5 апреля, 09:05
Флик о 2:1 с «Атлетико»: «Барселона» контролировала ход матча. Инцидент с Мартином – это не красная, он первым коснулся мяча»
4 апреля, 21:36
«Барселона» не проигрывает 9 матчей подряд – 8 побед, 1 ничья. Общий счет – 27:7
4 апреля, 21:08
«Барселона» опережает «Реал» на 7 очков за 8 туров до конца сезона
4 апреля, 21:05
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
18 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
35 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
39 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
43 минуты назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
44 минуты назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
58 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
сегодня, 13:38
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
3 минуты назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
8 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
13 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
23 минуты назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем