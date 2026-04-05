Ямаль не праздновал победный гол Левандовского «Атлетико». Вингер «Барсы» прошел мимо Флика после игры и сердито указал на что-то пальцем, когда тренер хотел его остановить

Ямаль не праздновал победный гол «Барсы» и не хотел разговаривать с Фликом.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль проявлял недовольство в концовке матча с «Атлетико» (2:1), в котором не отметился результативными действиями.

Форвард каталонцев Роберт Левандовски забил победный гол на 87-й минуте.

На кадрах трансляции Movistar было видно, что Ямаль не отреагировал на гол поляка и просто прохаживался по полю. Через несколько секунд к нему подошел Пау Кубарси и что-то сказал, пока их партнеры праздновали. Кубарси затем присоединился к отмечавшей гол команде, а Ямаль зашагал в противоположном направлении.

После финального свистка Ламин быстро направился в туннель. В сопровождении тренера вратарей Хосе Рамона де ла Фуэнте игрок прошел мимо главного тренера Ханси Флика . Немец попытался его остановить, но игрок увернулся и указал на что-то пальцем, явно рассердившись.

«Ламин был зол, потому что хотел забить гол и отдать завершающий пас, но этого не произошло. Это нормально. Были некоторые ситуации, были попытки. Это очень эмоциональный матч», – сказал Флик после игры.