Муфи о Кубке Африки: счастлив из-за титула Марокко, правило есть правило.

Марокканский защитник «Оренбурга » Фахд Муфи доволен присуждением его стране победы в финале Кубка Африки.

Ранее Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале турнира со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Сенегальцы обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я счастлив, Марокко – чемпион. Такое случилось в первый раз, но правило есть правило.

Все мы хотели победы, все ждали этого 50 лет», – сказал Муфи.