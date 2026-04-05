Защитник «Оренбурга» Муфи о пересмотре итогов финала Кубка Африки: «Я счастлив, Марокко – чемпион. Такое случилось в первый раз, но правило есть правило»
Марокканский защитник «Оренбурга» Фахд Муфи доволен присуждением его стране победы в финале Кубка Африки.
Ранее Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале турнира со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Сенегальцы обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Я счастлив, Марокко – чемпион. Такое случилось в первый раз, но правило есть правило.
Все мы хотели победы, все ждали этого 50 лет», – сказал Муфи.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
позорник
автогол + гол шикарно
