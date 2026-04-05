«Спартак» поздравил Федуна с 70-летием: «Его поддержка позволила клубу оставаться одним из флагманов российского футбола. Внес неоценимый вклад»

«Спартак» поздравил Леонида Федуна с 70-летием.

«Поздравляем Леонида Федуна с юбилеем!

Сегодня 70 лет исполняется Леониду Арнольдовичу Федуну – человеку, чье имя навсегда вписано в историю «Спартака».

Леонид Арнольдович внес неоценимый вклад в развитие клуба, его инфраструктуры и укрепление спортивных позиций команды. Его поддержка позволила «Спартаку» реализовать масштабные проекты и оставаться одним из флагманов российского футбола.

Благодарим Леонида Арнольдовича за преданность красно‑белым цветам и верность традициям «Спартака». Желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и вдохновения», – говорится в сообщении «Спартака».