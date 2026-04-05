  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» поздравил Федуна с 70-летием: «Его поддержка позволила клубу оставаться одним из флагманов российского футбола. Внес неоценимый вклад»
«Спартак» поздравил Леонида Федуна с 70-летием.

«Поздравляем Леонида Федуна с юбилеем!

Сегодня 70 лет исполняется Леониду Арнольдовичу Федуну – человеку, чье имя навсегда вписано в историю «Спартака». 

Леонид Арнольдович внес неоценимый вклад в развитие клуба, его инфраструктуры и укрепление спортивных позиций команды. Его поддержка позволила «Спартаку» реализовать масштабные проекты и оставаться одним из флагманов российского футбола.

Благодарим Леонида Арнольдовича за преданность красно‑белым цветам и верность традициям «Спартака». Желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и вдохновения», – говорится в сообщении «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoЛеонид Федун
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Живёт человек в Монако,и в ус не дует. И как бы его не хаяли,но стадион построил,клуб к чемпионству привёл.
Ответ Д O Б P Ы Й
Комментарий удален пользователем
Ответ Д O Б P Ы Й
И без бюджетных средств 👆
Скоооолько? Я думал ему лет 60🤔
Ответ IlyaGrain
Как ты тв смотришь, там тысячу раз говорили про юбилей Федуна 65 лет … ?!
Ответ юра георгиевский
Я тв лет 20 как не смотрю)
Неправильное начало поздравления.

"Поздравляем спутника Заремы, Леонида Федуна с юбилеем!"

Так было бы лучше. Нельзя забывать своих легенд.
После Федуна Спартак остался Народной командой, возможно, это его главное достижение p.s. Спасибо за чемпионство и побольшое здоровья
Какой там флагман опустись на землю!!!!
Арнольдыча с юбилеем! 🥳
Арнольдыч многая лета. Спасибо за все хорошее и за то что ушел, даже если ты и не хотел ).
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем