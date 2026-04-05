  • Семин в блоге на Спортсе”: «Не нравится, что лимит обсуждают громче проблем детского спорта. Есть очень серьезные с инфраструктурой, нужны манежи – у нас их единицы»
Семин в блоге на Спортсе": «Не нравится, что лимит обсуждают громче проблем детского спорта. Есть очень серьезные с инфраструктурой, нужны манежи – у нас их единицы»

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в своем блоге на Спортсе” написал, что ужесточение лимита – это не первостепенная проблема российского футбола.

«Мне не нравится, что предстоящий лимит обсуждают громче проблем детского спорта (о них я размышлял в первом тексте). Гораздо больше других сложностей, среди которых лимит далеко не на первом месте.

Например, очень-очень серьезные проблемы с инфраструктурой в детско-юношеском футболе, хотя в последнее время – особенно после ЧМ-2018 – ситуация улучшилась.

Важно понимать: страна у нас не южная. Нужны манежи. Хотя бы в регионах, где холодно.

Если вы посчитаете манежи в России, поймете: их даже не десятки, а единицы. А ведь детям, которые занимаются футболом, нужно тренироваться круглый год. Невозможно, как раньше, заканчивать в ноябре, а в апреле возвращаться на поле», – написал Семин.

Почему я против лимита. Второй текст Юрия Семина

Манежи в футболе, катки в хоккее. Эту песню уже лет 20 слушаем, при этом за это время не мало площадок было построено. Однако, принципиально, это ничего не решило. Потому что коренная проблема в доступности. Она снизилась, потому что почти за все приходится платить родителям. Про это, однако, Семин не скажет.
За аренду плати, за участие в турнире плати, везде нужны деньги
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семин в блоге на Спортсе”: «Изменение лимита не поможет нашим игрокам стать лучше. Тренер что, враг себе? Он зависит от результата. Искусственное никогда не принесет пользу»
5 апреля, 08:25
Семин о детском футболе: «Если родитель бесконечно критикует, это создает неуверенность в себе: «Куда ты отдал? Куда побежал?» Даже если ребенок хуже других, важно говорить: «Ты самый лучший»
13 марта, 10:33
Семин о детских тренерах: «Если их зарплаты повысятся, у нас значительно улучшится уровень футбола. Как обучили – так потом ребята и будут играть»
13 марта, 09:37
Семак о детском футболе и развитии воспитанников: «В России около 150 профессиональных клубов. В Бразилии – более 2 тысяч. Даже в Петербурге манежей – по пальцам пересчитать»
16 января, 08:10
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
2 минуты назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
19 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
23 минуты назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
27 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
28 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
42 минуты назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
45 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
50 минут назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
7 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
58 минут назад
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
сегодня, 11:36
Рекомендуем