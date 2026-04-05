Семин в блоге на Спортсе”: «Не нравится, что лимит обсуждают громче проблем детского спорта. Есть очень серьезные с инфраструктурой, нужны манежи – у нас их единицы»

Семин: лимит – не главная проблема, детскому футболу нужны манежи.

Бывший тренер «Локомотива » и сборной России Юрий Семин в своем блоге на Спортсе” написал, что ужесточение лимита – это не первостепенная проблема российского футбола.

«Мне не нравится, что предстоящий лимит обсуждают громче проблем детского спорта (о них я размышлял в первом тексте ). Гораздо больше других сложностей, среди которых лимит далеко не на первом месте.

Например, очень-очень серьезные проблемы с инфраструктурой в детско-юношеском футболе, хотя в последнее время – особенно после ЧМ-2018 – ситуация улучшилась.

Важно понимать: страна у нас не южная. Нужны манежи. Хотя бы в регионах, где холодно.

Если вы посчитаете манежи в России, поймете: их даже не десятки, а единицы. А ведь детям, которые занимаются футболом, нужно тренироваться круглый год. Невозможно, как раньше, заканчивать в ноябре, а в апреле возвращаться на поле», – написал Семин.

