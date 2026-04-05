  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Арбитр Оливер обслужит матч «Реал» – «Бавария», Зиберт назначен на игру «Арсенала» и «Спортинга»
Арбитр Оливер обслужит матч «Реал» – «Бавария», Зиберт назначен на игру «Арсенала» и «Спортинга»

Арбитр Майкл Оливер назначен на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

Игра пройдет во вторник на «Сантьяго Бернабеу».

Ассистентами Оливера будут Стюарт Берт и Джеймс Мэйнуоринг. Четвертый рефери – Эндрю Мэдли. Видеопомощник арбитра – Джарред Джиллетт, ассистент видеопомощника – итальянец Марко Ди Белло.

Для Оливера это будет уже пятый матч «Реала» в еврокубках. Ранее он работал на встречах мадридцев с «Ювентусом» (1:3) в четвертьфинале ЛЧ-2017/18, с «Айнтрахтом» (2:0) в Суперкубке УЕФА 2022 года, с «Брагой» (2:1) на групповом этапе ЛЧ-2023/24, а также с «Олимпиакосом» (4:3) в текущем евросезоне.

Параллельно УЕФА объявил и назначение на другой четвертьфинал вторника. Матч между «Спортингом» и «Арсеналом» обслужит немец Даниэль Зиберт.

Ему помогут Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин, резервным арбитром станет Даниэль Шлагер. За ВАР будет отвечать Бастиан Данкерт, ассистент ВАР — Серен Шторкс.

Первая игра пройдет в Лиссабоне, ответный матч запланирован на 15 апреля в Лондоне.

На что способен «Спартак» в сезоне?13984 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Sports
Источник: сайт УЕФА
logoсудьи
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМайкл Оливер
Даниэль Зиберт
logoСпортинг
logoРеал Мадрид
logoБавария
logoУЕФА
logoАрсенал
Энди Мэдли
Сорен Шторкс
Ян Зайдель
Стюарт Берт
Даниэль Шлагер
Рафаэль Фольтин
Джеймс Мэйнуоринг
Бастиан Данкерт
Марко Ди Белло
Джарред Джиллетт
68 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ой не легко будет Баварии, и это не потому что Реал круто играет
Ответ Blaumerc
Комментарий скрыт
Ответ Blaumerc
Комментарий скрыт
А тут говорили шансов против Баварии нет. Вот и первый шанс. Даже без клубных пристрастий тупо неадекватный судья, может что угодно исполнить
Ответ Блуждающий странник
Английские балбесы реально что угодно могут исполнить
Так ещё Тейлоры всякие мстят, как Жозе в его финале с Ромой
Ответ Блуждающий странник
И может и исполнит, поэтому надо посмотреть. Хорошо исполнит можно и на финал поставить.
После матча Бавария будет про мусорный бак рассказывать
Ответ Буратино55
Комментарий скрыт
Не повезло баварии
Перес своего мусорного бака подключил, помянем Баварию, у неё нет шансов)
Ответ Дмитрий
А как без этого
Шансы Реала неожиданно выросли.
Сердце мчк диспетчер мчк👍
Легенда возвращается на бебрабео, должны овациями встретить
Ответ Raindrop Drop Top
Вот бы еще Чакыра на Вар)
Ответ Андрей. С
И Клаттенбурга в комнату ВАР вместе с куратором судей Реала - Карлосом Михеа Давилла
Оливер - легенда Реала. Перес активировал чемоданчики.
Известно, что он фанат Реала. В сети гуляли фоточки как он с женой или девушкой на Бернабеу приезжал и с замиранием разглядывал трибуны
Ну и история с липовой пенкой в матче с Юве до сих пор громко отзывается
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Комментарий скрыт
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Я, конечно, всё понимаю, и по красной Джиджи могут быть вопросы, но пенальти там был чистейший. Ювентус сами виноваты, что после камбэка сели в глухой автобус, Реал в последние 20 минут их вдавил в штрафную и гол был вопросом времени.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
39 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
сегодня, 13:00
Рекомендуем