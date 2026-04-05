Арбитр Оливер обслужит матч «Реал» – «Бавария», Зиберт назначен на игру «Арсенала» и «Спортинга»

Арбитр Оливер обслужит матч «Реал» – «Бавария».

Арбитр Майкл Оливер назначен на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом » и «Баварией».

Игра пройдет во вторник на «Сантьяго Бернабеу».

Ассистентами Оливера будут Стюарт Берт и Джеймс Мэйнуоринг. Четвертый рефери – Эндрю Мэдли. Видеопомощник арбитра – Джарред Джиллетт, ассистент видеопомощника – итальянец Марко Ди Белло .

Для Оливера это будет уже пятый матч «Реала» в еврокубках. Ранее он работал на встречах мадридцев с «Ювентусом» (1:3) в четвертьфинале ЛЧ-2017/18, с «Айнтрахтом» (2:0) в Суперкубке УЕФА 2022 года, с «Брагой» (2:1) на групповом этапе ЛЧ-2023/24, а также с «Олимпиакосом» (4:3) в текущем евросезоне.

Параллельно УЕФА объявил и назначение на другой четвертьфинал вторника. Матч между «Спортингом » и «Арсеналом » обслужит немец Даниэль Зиберт .

Ему помогут Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин, резервным арбитром станет Даниэль Шлагер. За ВАР будет отвечать Бастиан Данкерт , ассистент ВАР — Серен Шторкс.

Первая игра пройдет в Лиссабоне, ответный матч запланирован на 15 апреля в Лондоне.