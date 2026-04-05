  • Горетцка о «Баварии»: «Я осознанно решил остаться до лета. Абсолютно уверен, что мы можем выиграть все в этом сезоне»
Горетцка о «Баварии»: «Я осознанно решил остаться до лета. Абсолютно уверен, что мы можем выиграть все в этом сезоне»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка объяснил, почему решил покинуть клуб летом, а не в середине сезона.

В конце января мюнхенский клуб объявил об уходе 31-летнего игрока по истечении срока действия контракта в конце сезона. Зимой немца связывали с клубами АПЛ, Ла Лиги и Серии А.

«В январе я принял осознанное решение остаться здесь до лета. Я чувствую, что в этом сезоне действительно возможно все. Правильные игроки находятся в правильном положении, с правильным тренером, в правильном клубе.

Я абсолютно уверен, что мы можем выиграть все в этом сезоне – хотя и знаю, как это сложно. Но мы попробуем», – сказал Горетцка.

На что способен «Спартак» в сезоне?13899 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoЛеон Горетцка
logoВенсан Компани
Желаю Баварии взят ЛЧ, и чтобы Англия с Кейном во главе взяла ЧМ. Тогда, наконец то, отметят заслуженно Кейна, а не этих распаренных бегунков Реала и Барселоны
Ответ Dr_horrible
Комментарий скрыт
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Тебя прям ущемило бедного, всего-лишь мнение человека
Если только Юнайтед, они любят у Бавария за овер сбитых лётчиков подбирать в последнее время
Браво 👏
Продолжай «маэстро криворечия».
Тебя и вправду конкретно ущемило мнение сверху.
Эво как выстёгивает 😬
Согласен с его мнением. Тоже такое ощущение. Но сбои тоже есть. Вчера с Фрайбургом повезло с двумя дальними голами. Кейна не хватало
