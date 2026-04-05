Горетцка о «Баварии»: «Я осознанно решил остаться до лета. Абсолютно уверен, что мы можем выиграть все в этом сезоне»

Горетцка: остался, потому что «Бавария» может выиграть все в этом сезоне.

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка объяснил, почему решил покинуть клуб летом, а не в середине сезона.

В конце января мюнхенский клуб объявил об уходе 31-летнего игрока по истечении срока действия контракта в конце сезона. Зимой немца связывали с клубами АПЛ, Ла Лиги и Серии А.

«В январе я принял осознанное решение остаться здесь до лета. Я чувствую, что в этом сезоне действительно возможно все. Правильные игроки находятся в правильном положении, с правильным тренером, в правильном клубе.

Я абсолютно уверен, что мы можем выиграть все в этом сезоне – хотя и знаю, как это сложно. Но мы попробуем», – сказал Горетцка.