Пивоваров о лимите: «Неизвестность не помогает. Через два месяца трансферное окно, а мы не знаем, какой будет лимит»

Генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров высказался на тему лимита на легионеров.

– Недавно Леонид Слуцкий заявил, что нужно ужесточать лимит на легионеров. Есть понимание, какой лимит будет в следующем сезоне?

– Мы не знаем, какой будет лимит. Неизвестность не помогает нам. Нужно уже принять какое-то решение – или ужесточать, или оставлять лимит. Когда через два месяца лето, трансферное окно, а мы не знаем, какой будет лимит на следующий сезон, то это не очень хорошо, – сказал Пивоваров.