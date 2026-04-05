Пивоваров о лимите: «Неизвестность не помогает. Через два месяца трансферное окно, а мы не знаем, какой будет лимит»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался на тему лимита на легионеров.
– Недавно Леонид Слуцкий заявил, что нужно ужесточать лимит на легионеров. Есть понимание, какой лимит будет в следующем сезоне?
– Мы не знаем, какой будет лимит. Неизвестность не помогает нам. Нужно уже принять какое-то решение – или ужесточать, или оставлять лимит. Когда через два месяца лето, трансферное окно, а мы не знаем, какой будет лимит на следующий сезон, то это не очень хорошо, – сказал Пивоваров.
На что способен «Спартак» в сезоне?13981 голос
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А разве ещё не утвердили? Вроде бы известо что каждый год будут убирать по одному легионеру, со следующего сезона 7 на поле 12 в заявке, дальше 6-11, 5-10
Ну, что за странный человек этот Дегтярёв. Сказал "А", скажи "Б". Взбаламутил весь футбольный мир, а сам в кусты и молчит, и приказ не подписан. Люди-то нервничают. Это не есть хорошо!
Не очень хорошо ориентироваться на максимальное число легионеров в команде. Вон у Локомотива голова не болит.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем