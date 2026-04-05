  • Лукин о голе Дзюбы: «Правильно отменили. Артем подтолкнул Акинфеева на выходе, не дал ему сыграть во вратарской. Так не играют»
Защитник ЦСКА Матвей Лукин заявил, что судья верно отменил гол в ворота армейцев в матче с «Акроном» (2:1).

Форвард тольяттинцев Артем Дзюба забил гол в компенсированное время второго тайма игры 23‑го тура Мир РПЛ. Главный арбитр Владимир Москалев отменил взятие ворот из‑за фола нападающего на Игоре Акинфееве.

– Очень важно было победить. Все‑таки после сборных мы давно не побеждали. Первая гостевая победа в этом году. Конечно, рады, что выиграли.

Первый тайм вообще был полностью под нашим контролем. Во втором тайме игра немного поменялась. Разберем ошибки и будем прибавлять.

– Был ли в концовке фол в атаке, на ваш взгляд?

– Конечно. Игорь выходил, а Артем его подтолкнул. Не дал ему сыграть во вратарской. Так не играют. Считаю, что правильно отменили этот гол, – сказал Лукин.

Дзюба об отмене гола в ворота ЦСКА: «Это прям цирк, у нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле-еле коснулся. Такой гол «Спартака» или ЦСКА «Акрону» железобетонно оставили бы»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Никто и не спорит.
Футбол не регби. Фол во вратарской
Дзюба об отмене гола в ворота ЦСКА: «Это прям цирк, у нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле-еле коснулся. Такой гол «Спартака» или ЦСКА «Акрону» железобетонно оставили бы»
5 апреля, 08:14
Тедеев об отмене гола Дзюбы: «При моем величайшем уважении к Акинфееву, нельзя было не засчитывать. Никакого контакта не было, этот мяч у «Акрона» отобрали»
4 апреля, 22:31
Лапочкин про отмену гола Дзюбы: «Кладет на Акинфеева руку и потом отталкивает, а в площади ворот голкипер практически неприкосновенен. Очевидный фол»
4 апреля, 20:17
Тедеев о судьях в игре с ЦСКА: «Я в шоке от их поведения. Когда такое было, чтобы арбитр говорил о моем игроке, что он – аферист? Хорошо, мы воспитанные люди, не позволяем вольностей»
4 апреля, 19:44
15 минут назад
сегодня, 13:00
