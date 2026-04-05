Лукин о голе Дзюбы: «Правильно отменили. Артем подтолкнул Акинфеева на выходе, не дал ему сыграть во вратарской. Так не играют»

Лукин о голе Дзюбы: правильно отменили, он подтолкнул Акинфеева.

Защитник ЦСКА Матвей Лукин заявил, что судья верно отменил гол в ворота армейцев в матче с «Акроном » (2:1).

Форвард тольяттинцев Артем Дзюба забил гол в компенсированное время второго тайма игры 23‑го тура Мир РПЛ . Главный арбитр Владимир Москалев отменил взятие ворот из‑за фола нападающего на Игоре Акинфееве .

– Очень важно было победить. Все‑таки после сборных мы давно не побеждали. Первая гостевая победа в этом году. Конечно, рады, что выиграли.

Первый тайм вообще был полностью под нашим контролем. Во втором тайме игра немного поменялась. Разберем ошибки и будем прибавлять.

– Был ли в концовке фол в атаке, на ваш взгляд?

– Конечно. Игорь выходил, а Артем его подтолкнул. Не дал ему сыграть во вратарской. Так не играют. Считаю, что правильно отменили этот гол, – сказал Лукин.

