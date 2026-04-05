Сон – 2-й игрок в истории МЛС, отдавший 4 ассиста за тайм. Первым был Месси

Полузащитнику «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мину покорилось необычное достижение.

Кореец отдал 4 голевые передачи за тайм в игре МЛС против «Орландо» (6:0).

Сон стал вторым игроком в истории МЛС, которому удалось сделать 4 ассиста за тайм. Ранее подобное удавалось только Лионелю Месси в 2024 году (5 передач).

В сезоне-2026 у Сона уже 10 ассистов во всех турнирах.

Источник: сайт МЛС
Понятно, каждый пенсионер доигрывающий в МЛС, сможет отдать 4 ассиста в первом тайме
Бекхэм отдавал?
Неправда. Ли Нгуен, сыгравший одну игру за ПСВ, смог отдать 4 ассиста в МЛС только за весь матч, а ему было всего 30
Боже, какая сложная Лига!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тоттенхэм» из финала ЛЧ-2019. Где они сейчас?
10 марта, 10:15
Дубль Месси – и волевая победа «Майами» с 0:2. Забил в окружении защитников и со штрафного
2 марта, 09:00
МЛС стартовала! «Лос-Анджелес» Сона разгромил Месси, Шапи и Миранчук проиграли уже в первом туре
22 февраля, 12:20
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
21 февраля, 15:50
«Интер Майами» Месси – фаворит нового сезона МЛС. «Лос-Анджелес» Сон Хын Мина – 2-й у букмекеров, «Ванкувер» Мюллера – 3-й
21 февраля, 14:35
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
17 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
34 минуты назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
38 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
42 минуты назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
43 минуты назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
57 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
сегодня, 13:38
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
2 минуты назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
7 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
12 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
22 минуты назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем