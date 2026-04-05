Сон – 2-й игрок в истории МЛС, отдавший 4 ассиста за тайм. Первым был Месси

Полузащитнику «Лос-Анджелеса » Сон Хын Мину покорилось необычное достижение.

Кореец отдал 4 голевые передачи за тайм в игре МЛС против «Орландо » (6:0).

Сон стал вторым игроком в истории МЛС , которому удалось сделать 4 ассиста за тайм. Ранее подобное удавалось только Лионелю Месси в 2024 году (5 передач).

В сезоне-2026 у Сона уже 10 ассистов во всех турнирах.