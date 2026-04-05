Сон – 2-й игрок в истории МЛС, отдавший 4 ассиста за тайм. Первым был Месси
Полузащитнику «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мину покорилось необычное достижение.
Кореец отдал 4 голевые передачи за тайм в игре МЛС против «Орландо» (6:0).
Сон стал вторым игроком в истории МЛС, которому удалось сделать 4 ассиста за тайм. Ранее подобное удавалось только Лионелю Месси в 2024 году (5 передач).
В сезоне-2026 у Сона уже 10 ассистов во всех турнирах.
Понятно, каждый пенсионер доигрывающий в МЛС, сможет отдать 4 ассиста в первом тайме
Понятно, каждый пенсионер доигрывающий в МЛС, сможет отдать 4 ассиста в первом тайме
Бекхэм отдавал?
Понятно, каждый пенсионер доигрывающий в МЛС, сможет отдать 4 ассиста в первом тайме
Неправда. Ли Нгуен, сыгравший одну игру за ПСВ, смог отдать 4 ассиста в МЛС только за весь матч, а ему было всего 30
Боже, какая сложная Лига!
