  • Ширер сомневается в чемпионстве «Арсенала» после вылета из Кубка: «Им будет невероятно трудно психологически двигаться дальше и добиваться того, чего они хотят»
22

Алан Ширер заявил, что «Арсеналу» будет тяжело выиграть АПЛ после вылета из Кубка Англии от «Саутгемптона».

«Канониры» уступили клубу из Чемпионшипа (1:2) в 1/4 финала турнира.

«Это не случайность. Победа досталась лучшей команде вечера», – сказал экс-форвард «Ньюкасла» в эфире BBC One.

«После вылета из Кубка Англии им будет невероятно трудно в психологическом плане двигаться дальше и добиваться того, чего они хотят», – отметил Ширер в интервью Betfair.

На что способен «Спартак» в сезоне?13886 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metro
22 комментария
В лч тоже пусть 2-й состав выпускают, все равно не выиграют, но хоть чемпионат удержат
Ответ kunaguero
Да и в АПЛ можно второй состав, надо силы беречь на след сезон, чтобы выиграть всё-таки квадрупл
Главное АПЛ! Ну и в ЛЧ побороться, а лишние два полуфинала и возможный финал в кубке сейчас не к чему в связи с многочисленными травмами
Ответ Mario14
Полуфинал был бы один. А финал кубка и вовсе после сезона играется.
То есть Арсенал скипнул ровно одну игру в разгар концовки сезона.
Ответ Олег Лисицын
Не всегда. В том сезоне Сити и Пэлас играли 17 мая, а последний тур был 25-го. В 2022-м Ливерпуль и Челси играли 15-го, а последний тур был 22-го
Интер тоже шёл за квадруплом в прошлом сезоне. В итоге везде слился.
Вся эта история про квадруплы -смеха ради)
Если реально смотреть на вещи, то в АПЛ самые сладкие шансы победить и Арсенал пока этого заслуживает больше всех - количество забитых и пропущенных, количество очков. Чемпионство и сезон уже суперуспешный после трех подряд вторых мест.
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Следующий тур - ничья с Борнмутом и понеслось...
47 минут назад
