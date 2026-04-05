Ширер сомневается в чемпионстве «Арсенала» после вылета из Кубка: «Им будет невероятно трудно психологически двигаться дальше и добиваться того, чего они хотят»
Алан Ширер заявил, что «Арсеналу» будет тяжело выиграть АПЛ после вылета из Кубка Англии от «Саутгемптона».
«Канониры» уступили клубу из Чемпионшипа (1:2) в 1/4 финала турнира.
«Это не случайность. Победа досталась лучшей команде вечера», – сказал экс-форвард «Ньюкасла» в эфире BBC One.
«После вылета из Кубка Англии им будет невероятно трудно в психологическом плане двигаться дальше и добиваться того, чего они хотят», – отметил Ширер в интервью Betfair.
На что способен «Спартак» в сезоне?13886 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metro
22 комментария
То есть Арсенал скипнул ровно одну игру в разгар концовки сезона.
Если реально смотреть на вещи, то в АПЛ самые сладкие шансы победить и Арсенал пока этого заслуживает больше всех - количество забитых и пропущенных, количество очков. Чемпионство и сезон уже суперуспешный после трех подряд вторых мест.