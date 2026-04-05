Ширер сомневается в чемпионстве «Арсенала» после вылета из Кубка: «Им будет невероятно трудно психологически двигаться дальше и добиваться того, чего они хотят»

Ширер об «Арсенале»: после вылета из Кубка будет морально трудно идти вперед.

Алан Ширер заявил, что «Арсеналу » будет тяжело выиграть АПЛ после вылета из Кубка Англии от «Саутгемптона ».

«Канониры» уступили клубу из Чемпионшипа (1:2) в 1/4 финала турнира.

«Это не случайность. Победа досталась лучшей команде вечера», – сказал экс-форвард «Ньюкасла» в эфире BBC One.

«После вылета из Кубка Англии им будет невероятно трудно в психологическом плане двигаться дальше и добиваться того, чего они хотят», – отметил Ширер в интервью Betfair.