Глава «Динамо» Ивлев: «Назначить Гусева было правильным решением. Руководство ему доверяет»

Глава «Динамо» Ивлев: назначить Гусева было правильным решением.

Председатель совета директоров «Динамо » Александр Ивлев считает правильным решением назначение Ролана Гусева главным тренером московской команды.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» (3:3) в матче 23‑го тура Мир РПЛ .

– Ожидали другого результата. Видели, что были периоды, когда команда показывала хороший футбол, но, к сожалению, результат однозначно неудовлетворительный для нас.

– Вы довольны работой Гусева на протяжении последних матчей?

– Будем говорить в мае. Мы видели, что команда показывала хорошие игры, мы все радовались результату. Но сегодня есть вопросы к нашей обороне.

Подчеркиваю, что Гусеву руководство клуба доверяет. Мы считаем, что назначить его было правильным решением, но в мае уже будем смотреть на окончательный результат. Были поставлены задачи, которые нужно выполнять, – сказал Ивлев.