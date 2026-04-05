  • Глава «Динамо» Ивлев: «Назначить Гусева было правильным решением. Руководство ему доверяет»
Глава «Динамо» Ивлев: «Назначить Гусева было правильным решением. Руководство ему доверяет»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев считает правильным решением назначение Ролана Гусева главным тренером московской команды.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» (3:3) в матче 23‑го тура Мир РПЛ.

– Ожидали другого результата. Видели, что были периоды, когда команда показывала хороший футбол, но, к сожалению, результат однозначно неудовлетворительный для нас.

– Вы довольны работой Гусева на протяжении последних матчей?

– Будем говорить в мае. Мы видели, что команда показывала хорошие игры, мы все радовались результату. Но сегодня есть вопросы к нашей обороне.

Подчеркиваю, что Гусеву руководство клуба доверяет. Мы считаем, что назначить его было правильным решением, но в мае уже будем смотреть на окончательный результат. Были поставлены задачи, которые нужно выполнять, – сказал Ивлев.

Чтобы не вылететь после Карпина – оказалось прекрасное решение. Игроки взбодрились, на позитиве, да и болелы чуток расслабились. Никаких целей, кроме кубка, красота. После феерии в первых матчах запал закончился, остались какие-то минутные всплески адекватной атаки, которая целиком зависит от состояния Бителло и Нгамале.
Цельной игры нет, пожалуй, кроме неплохой стоямбы в обороне, тупо середнячья беготня туда-сюда с обрезами, особенно во вторых таймах. Даже Оренбург из подвала может спокойно запереть нас на целый тайм на своей половине и возить Фернандесов со Скопинцевыми по газону, ухахатываясь с финтов Артуров и Гладышевых.
Так что пока по-прежнему непонятный тренерский штаб, непонятные перспективы, кроме заявленного погибания за кубок.
Ответ Нейтральный критик
Охохо, выходит, Роланчик вас от пердива спас, причём уже?

Героическое спасение от мифической опасности. Роланиада )

Да даже с Журавелем у руля дно не обгонит Пари, Акрон, Крылья и прочие Сочи в борьбе за вылет...
Ответ Pelerin
Алло, скорая? Тут человек порвался.
Динамо Гусева, это Динамо Лички. За что уволили Личку, к этому и вернулись. Просто потеряли кучу времени на поиски того, что им не нравилось🙂
Ответ Umnik9
Личка боролся за медали и даже за золото.
Где-то есть Динамо Гусева, что это делает?
Ответ NoN
Похоже вы футбол совсем не смотрите и не понимаете да же о чем речь.
Да всёравно уберут. Там про Гаттузо разговоры идут.
Ответ Viktor Martunov
Гаттузо не нужен просто категорически!
https://www.sports.ru/football/blogs/3346944.html
Ответ Portal
А кто нам нужен? чтобы дальше поносом не ходить.
Правильным ли было решение будет ясно в декабре.Если Гусев доработает до перерыва в чемпионате.
Без разницы! Вроде с Гусевым не вылетим, но и титулов не прибавим. Ждем политику, потом уже тренера искать надо.
Ну-ну, поглядим поглядим.
Судя по матчу с Оренбургом функционеры динамо еще не раз вспомнят Карпина. То как нехотя играют большинство легионеров, с чем он боролся ,аукнется будущим десятилетием без трофеев. Защита ,как и сам Ролан, пока только скачут.
Материалы по теме
«Динамо» упустило 2:0 с «Оренбургом»! Огненные 3:3
5 апреля, 10:10
Защитник «Динамо» Рикардо о 3:3 с «Оренбургом»: «Тренерский штаб не виноват, виноваты футболисты. Не можем пропускать такие голы»
5 апреля, 07:57
«Динамо» чаще всех в РПЛ теряет очки, ведя в счете по ходу игры. Московский клуб упустил 17 баллов в этом сезоне
4 апреля, 19:39
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
17 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
34 минуты назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
38 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
42 минуты назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
43 минуты назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
57 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
сегодня, 13:38
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
2 минуты назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
7 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
12 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
22 минуты назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем