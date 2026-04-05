Глава «Динамо» Ивлев: «Назначить Гусева было правильным решением. Руководство ему доверяет»
Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев считает правильным решением назначение Ролана Гусева главным тренером московской команды.
Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» (3:3) в матче 23‑го тура Мир РПЛ.
– Ожидали другого результата. Видели, что были периоды, когда команда показывала хороший футбол, но, к сожалению, результат однозначно неудовлетворительный для нас.
– Вы довольны работой Гусева на протяжении последних матчей?
– Будем говорить в мае. Мы видели, что команда показывала хорошие игры, мы все радовались результату. Но сегодня есть вопросы к нашей обороне.
Подчеркиваю, что Гусеву руководство клуба доверяет. Мы считаем, что назначить его было правильным решением, но в мае уже будем смотреть на окончательный результат. Были поставлены задачи, которые нужно выполнять, – сказал Ивлев.
Цельной игры нет, пожалуй, кроме неплохой стоямбы в обороне, тупо середнячья беготня туда-сюда с обрезами, особенно во вторых таймах. Даже Оренбург из подвала может спокойно запереть нас на целый тайм на своей половине и возить Фернандесов со Скопинцевыми по газону, ухахатываясь с финтов Артуров и Гладышевых.
Так что пока по-прежнему непонятный тренерский штаб, непонятные перспективы, кроме заявленного погибания за кубок.
Героическое спасение от мифической опасности. Роланиада )
Да даже с Журавелем у руля дно не обгонит Пари, Акрон, Крылья и прочие Сочи в борьбе за вылет...
Где-то есть Динамо Гусева, что это делает?
