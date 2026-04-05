Мор о Соболеве: «Отсутствие сильных конкурентов ему помогает – ушли Лусиано и Кассьерра, Дуран форму не набрал. У Александра появилась уверенность в себе»

Мор о Соболеве: ему помогает отсутствие сильных конкурентов в «Зените».

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о прогрессе в игре форварда «Зенита » Александра Соболева .

«Ушли основные конкуренты Соболева в лице Лусиано и Кассьерры . Дуран, на которого ориентировались как на первого номера, форму не набрал.

Соболев играет раскрепощенно, набрал хорошую форму. У него появилась уверенность в себе. Отсутствие сильных конкурентов ему помогает», – сказал Мор.

В текущем сезоне Соболев сыграл в 30 матчах команды во всех турнирах. На счету форварда 10 голов и 3 результативные передачи.

Соболев забил в четырех матчах РПЛ подряд впервые с 2022 года. Тогда форвард забил в пяти играх кряду за «Спартак»