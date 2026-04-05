Мор о Соболеве: «Отсутствие сильных конкурентов ему помогает – ушли Лусиано и Кассьерра, Дуран форму не набрал. У Александра появилась уверенность в себе»
Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о прогрессе в игре форварда «Зенита» Александра Соболева.
«Ушли основные конкуренты Соболева в лице Лусиано и Кассьерры. Дуран, на которого ориентировались как на первого номера, форму не набрал.
Соболев играет раскрепощенно, набрал хорошую форму. У него появилась уверенность в себе. Отсутствие сильных конкурентов ему помогает», – сказал Мор.
В текущем сезоне Соболев сыграл в 30 матчах команды во всех турнирах. На счету форварда 10 голов и 3 результативные передачи.
Соболев забил в четырех матчах РПЛ подряд впервые с 2022 года. Тогда форвард забил в пяти играх кряду за «Спартак»
На что способен «Спартак» в сезоне?13979 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто знает, что с Дураном? Будет к Спартаку?
