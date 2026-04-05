Федор Смолов: «Талалаев точно заслуживает тренировать большую команду. Его поведение – не звездная болезнь»
Бывший форвард сборной России Федор Смолов высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.
«Поведение Талалаева – это не звездная болезнь. Я Андрея Викторовича знаю с моих 15 лет – он был моим первым тренером в юношеской сборной России. Он прошел очень долгий путь. Все связаное с успехами «Балтики» – это личная заслуга Талалаева и его каждодневной работы.
Он фанат своего дела, ему большой респект. Такие эпатажные истории, как с ЦСКА, с Андреем Викторовичем иногда случаются. Он не оставляет никого к себе равнодушным. Я могу понять Андрея Викторовича, потому что даже в той ситуации он пытался помочь своей команде победить. Игрока ЦСКА я могу понять в меньшей степени.
Он тренирует уже условные 30 лет – это достаточно большая карьера, где Андрей Викторович привык справляться с давлением. Тренировать большой клуб – это, с одной стороны, еще больше давления из-за армии болельщиков, но, с другой стороны, у тебя есть состав действительно классных игроков-исполнителей, с которыми можно реализовывать свои идеи.
Своими успехами он точно заслуживает тренировать уже большую команду. Я ему этого точно желаю. Это было бы интересно посмотреть. Но сложно сказать, насколько это будет успешно», – сказал Смолов.
И почему большой клуб решил, что Станкович с таким же самым поведением, как у Талалаева, не может тренеровать этот самый большой клуб, а Федор Смолов решил, что Талаев с таким же самым поведением, как у Станковича, сможет тренеровать большой клуб...?🤔
Или языком трындеть, не мешки ворочать...?🤔