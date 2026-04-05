  Федор Смолов: «Талалаев точно заслуживает тренировать большую команду. Его поведение – не звездная болезнь»
Федор Смолов: «Талалаев точно заслуживает тренировать большую команду. Его поведение – не звездная болезнь»

Бывший форвард сборной России Федор Смолов высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.

«Поведение Талалаева – это не звездная болезнь. Я Андрея Викторовича знаю с моих 15 лет – он был моим первым тренером в юношеской сборной России. Он прошел очень долгий путь. Все связаное с успехами «Балтики» – это личная заслуга Талалаева и его каждодневной работы.

Он фанат своего дела, ему большой респект. Такие эпатажные истории, как с ЦСКА, с Андреем Викторовичем иногда случаются. Он не оставляет никого к себе равнодушным. Я могу понять Андрея Викторовича, потому что даже в той ситуации он пытался помочь своей команде победить. Игрока ЦСКА я могу понять в меньшей степени.

Он тренирует уже условные 30 лет – это достаточно большая карьера, где Андрей Викторович привык справляться с давлением. Тренировать большой клуб – это, с одной стороны, еще больше давления из-за армии болельщиков, но, с другой стороны, у тебя есть состав действительно классных игроков-исполнителей, с которыми можно реализовывать свои идеи.

Своими успехами он точно заслуживает тренировать уже большую команду. Я ему этого точно желаю. Это было бы интересно посмотреть. Но сложно сказать, насколько это будет успешно», – сказал Смолов. 

Источник: «Спорт-Экспресс»
Не звездная, но болезнь точно. Что-то из психопатического спектра
Ответ Gardarike
Талалаев может и с Балтикой быть в тройке. Методы работы в Балтике это принуждение игроков к большим нагрузкам и использование фармакологии в правильных дозировках. Хотелось,чтобы остался он в Балтике. Правда у него условия есть в повышении зарплаты
Ответ Бонд0077
Да как-то фиолетово, что он, что балтика
А что тогда его поведение?🤔
И почему большой клуб решил, что Станкович с таким же самым поведением, как у Талалаева, не может тренеровать этот самый большой клуб, а Федор Смолов решил, что Талаев с таким же самым поведением, как у Станковича, сможет тренеровать большой клуб...?🤔
Или языком трындеть, не мешки ворочать...?🤔
Ответ ВИхрь
Станкович большой клуб тренировал. Сейчас тоже в большом клубе. К чему ты его приплёл вообще? Отличие между ними в том, что Станкович — физрук, а Талалаев — нет.
Ответ Александр Худобин_1116329546
Отличие в том,что Талалаев НАШ и ему можно делать то что нельзя было Станковичу,а так они оба физрука
Смолов эксперт - это конечно же сильно. Постоянно теперь на ветках будет...
как услышу фамилию Смолов ,так челюсти сводит .Пижон от футбола
Ответ alexandr_rudolfovich
Его поведение - психическое расстройство.
То, что Андрей Викторович не страдает звездной болезнью это и так ясно. Вопрос в другом - захочет ли большой клуб терпеть характер, эпатажность и даже если хотите, «воспитание» данного персонажа ? В Калининграде у него всё сошлось. А вот связка «Талалаев и топ-клуб» это совсем другое. Где имеют значение такие аспекты как реноме и репутация последнего. )
Конечно, это не звездная, а простая… Ох, Фёдор, - сам толком не знает по-существу за кого топит.
Пусть для начала Кофеманию посетит. Там таких буйных любят
Предлагаю обязать топ-команды нанять психа. А чего? Он ведь заслуживает ))
Пусть второй сезон в Балтике покажет,пока не понятно ничего..
А твоё поведение, Федя?
