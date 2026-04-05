  • «Наполи» готов отпустить Конте в сборную. Де Лаурентис открыт к диалогу с федерацией
«Наполи» не станет препятствовать переходу тренера Антонио Конте в сборную Италии.

Дженнаро Гаттузо ранее покинул пост главного тренера национальной команды после невыхода на чемпионат мира 2026 года.

Конте может стать потенциальным кандидатом на работу в сборной, что соответствует его собственным желаниям, пишет La Gazzetta dello Sport.

Итальянская федерация футбола (FIGC) знает о стремлении специалиста работать со сборной, а руководители признают способность Антонио восстанавливать правильное положение дел в командах.

В «Наполи» тренер пользуется уважением и доверием, его действующий контракт истекает в июне 2027 года. Однако предполагается, что это не станет препятствием для назначения в сборную.

Ранее президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис выступил за выдвижение экс-главы Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго на пост главы FIGC и дал понять, что готов к диалогу по поводу назначения тренера.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
Для Де Лаурентиса - красивый способ избежать того, что его ждёт от этого сотрудничества в следующем сезоне.
Гениально😂
Красава Де Лау. Хочет красиво избавиться от Конте, уже сделавшего свое дело и дальше превратившегося просто в токсичный актив. Де Лаурентис почувствовал, что сейчас за Конте даже можно получить какие-нибудь плюшки от федерации.
А что токсичного он сделал? При одновременном отсутствии 10 человек из-за травм идет в тройке да и даже не ныл толком по ходу сезона и не с кем не ругался
Почти не ныл. В середине сезона было немного, но для него это считай что не было, да. А вот из ЛЧ он умудрился вылететь уже после общего этапа, что вряд ли сильно обрадовало Де Лау, который хорошенько под Конте закупился летом перед ЛЧ.
хорошие новости для всех конкурентов Наполи за топ 4
Кто знает, может быть на его место Мареску готовят?
Замечательно. Ведь все знают, что Конте и международные турниры просто созданы друг для друга)
По крайней мере, он туда будет попадать.
По типу тренерскому, Конте - тренер пожарник, дающий эмоцию и импульс на небольшом отрезке около года, в принципе по типу как и Гаттузо, только более опытный. Зачем он там сейчас когда нужно строить годами не понятно от слова совсем.
все шутят про истеричку Конте и будущие проблемы, но все-таки это тренер с квалификацией, при нем Наполи борется за чемпионство. Но зарплаты в Сериале в топ-5 очень равные (интер, мил, рома, юве, наполи). Наполи легко может вывалиться обратно за пределы четверки, если не угадает с назначением.
С тренерскими качествами Конте никто не спорит,вопрос что его если звать
То это сезон-два максимум
А Конте знает что Лукаку в сборную Италии не купишь
Честно не понимаю всех этих шуток про Конте, тренер он топовый. Я бы конечно лучше Симоне Индзаги бы в роли главного тренера хотел бы видеть, но видимо пока рано.
Видать, что большие люди и структуры проблемой озаботились. Но полностью вытягивать Антоху из клубного футбола? Ну дело такое.
Тем более там Гаттузо освободился недавно
Как можно было отпустить Анчелотти в Бразилию - непончтнг
Конте и Аллегри возглавят сборную Италии лишь при условии долгосрочного проекта и при наличии четких целей и планов. Забрать их из клубов будет труднее, чем Манчини (Sky Sport)
2 апреля, 19:28
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
16 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
33 минуты назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
37 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
41 минуту назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
42 минуты назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
56 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
59 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
1 минуту назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
6 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
11 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
21 минуту назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем