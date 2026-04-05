«Наполи» готов отпустить Конте в сборную. Де Лаурентис открыт к диалогу с федерацией

«Наполи» готов отпустить Конте в сборную.

«Наполи» не станет препятствовать переходу тренера Антонио Конте в сборную Италии.

Дженнаро Гаттузо ранее покинул пост главного тренера национальной команды после невыхода на чемпионат мира 2026 года.

Конте может стать потенциальным кандидатом на работу в сборной, что соответствует его собственным желаниям, пишет La Gazzetta dello Sport.

Итальянская федерация футбола (FIGC) знает о стремлении специалиста работать со сборной, а руководители признают способность Антонио восстанавливать правильное положение дел в командах.

В «Наполи » тренер пользуется уважением и доверием, его действующий контракт истекает в июне 2027 года. Однако предполагается, что это не станет препятствием для назначения в сборную.

Ранее президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис выступил за выдвижение экс-главы Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго на пост главы FIGC и дал понять, что готов к диалогу по поводу назначения тренера.