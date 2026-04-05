Геннадий Орлов: «Соболев молодец. По самоотдаче ему равных в «Зените» сейчас нет! Старается, бьется за каждый мяч»
Комментатор Геннадий Орлов похвалил форварда «Зенита» Александра Соболева за игру против «Крыльев Советов» в 23-м туре Мир РПЛ.
«Соболев забил очередной гол. Молодец! По самоотдаче ему равных в «Зените» сейчас нет! Старается, бьется за каждый мяч. На каждый тур он выходит с правильным настроем, горящими глазами. Ведь на финишной прямой чемпионата качество футбола уже где-то отходит на второй план. Очень важно проявлять характер, выгрызать победы зубами. Соболев для этого сейчас здорово подходит!
Понравилось, как вернулся в основу Караваев. Какой великолепный навес точно на голову Соболеву он выполнил! Не просто швырнул мяч абы куда. Нет! Вячеслав все рассчитал. Замечательный пас, который во многом и решил исход встречи!» – заявил Орлов.
Источник: «Спорт-Экспресс»
Опять Геннадий Сергеевич в новых туфлях!
Весна же, пора переобуваться)
Всё верно про Соболева. Вчера много подключался и к обороне, причём успешно.
Флюгер показывает направление ветра.
А _b это что, __дь?
Ты чего, дядь, неграмотный?
Он действительно сейчас лучший
Молодец, от Лусиано избавился, Дуран на очереди.
ФЛЮГЕР в действии.
