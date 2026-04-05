  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Геннадий Орлов: «Соболев молодец. По самоотдаче ему равных в «Зените» сейчас нет! Старается, бьется за каждый мяч»
11

Геннадий Орлов: «Соболев молодец. По самоотдаче ему равных в «Зените» сейчас нет! Старается, бьется за каждый мяч»

Орлов: Соболев молодец, по самоотдаче ему равных в «Зените» сейчас нет.

Комментатор Геннадий Орлов похвалил форварда «Зенита» Александра Соболева за игру против «Крыльев Советов» в 23-м туре Мир РПЛ.

«Соболев забил очередной гол. Молодец! По самоотдаче ему равных в «Зените» сейчас нет! Старается, бьется за каждый мяч. На каждый тур он выходит с правильным настроем, горящими глазами. Ведь на финишной прямой чемпионата качество футбола уже где-то отходит на второй план. Очень важно проявлять характер, выгрызать победы зубами. Соболев для этого сейчас здорово подходит!

Понравилось, как вернулся в основу Караваев. Какой великолепный навес точно на голову Соболеву он выполнил! Не просто швырнул мяч абы куда. Нет! Вячеслав все рассчитал. Замечательный пас, который во многом и решил исход встречи!» – заявил Орлов.

На что способен «Спартак» в сезоне?13979 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Соболев
logoГеннадий Орлов
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпорт-Экспресс
logoВячеслав Караваев
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Опять Геннадий Сергеевич в новых туфлях!
Ответ Владимир Дворцов
Опять Геннадий Сергеевич в новых туфлях!
Весна же, пора переобуваться)
Всё верно про Соболева. Вчера много подключался и к обороне, причём успешно.
Флюгер показывает направление ветра.
Ответ Anders_b
Флюгер показывает направление ветра.
А _b это что, __дь?
Ответ Виктор
А _b это что, __дь?
Ты чего, дядь, неграмотный?
Он действительно сейчас лучший
Молодец, от Лусиано избавился, Дуран на очереди.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Федор Смолов: «Соболев – состоявшийся футболист. Его поведение – не наигранная история. Ему виднее, как себя вести»
5 апреля, 09:14
Александр Мостовой: «Соболеву скоро 30 лет, а только 100 голов в России забил. Обалдеть! Я нападающим не был, а у меня под 180 мячей»
5 апреля, 08:32
Вау, Соболев забил в 4-й игре подряд! Расцвел так расцвел
5 апреля, 07:20
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
16 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
33 минуты назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
37 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
41 минуту назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
42 минуты назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
56 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
59 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
1 минуту назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
6 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
11 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
21 минуту назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем