Геннадий Орлов: «Соболев молодец. По самоотдаче ему равных в «Зените» сейчас нет! Старается, бьется за каждый мяч»

Орлов: Соболев молодец, по самоотдаче ему равных в «Зените» сейчас нет.

Комментатор Геннадий Орлов похвалил форварда «Зенита » Александра Соболева за игру против «Крыльев Советов» в 23-м туре Мир РПЛ .

«Соболев забил очередной гол. Молодец! По самоотдаче ему равных в «Зените» сейчас нет! Старается, бьется за каждый мяч. На каждый тур он выходит с правильным настроем, горящими глазами. Ведь на финишной прямой чемпионата качество футбола уже где-то отходит на второй план. Очень важно проявлять характер, выгрызать победы зубами. Соболев для этого сейчас здорово подходит!

Понравилось, как вернулся в основу Караваев. Какой великолепный навес точно на голову Соболеву он выполнил! Не просто швырнул мяч абы куда. Нет! Вячеслав все рассчитал. Замечательный пас, который во многом и решил исход встречи!» – заявил Орлов.