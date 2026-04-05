В «Сосьедаде» объяснили, почему Захарян не сыграл с «Леванте»: «Тренер сделал выбор в пользу других игроков, повреждения нет. Наша цель – чтобы Арсен стал одним из лучших в команде»

В «Сосьедаде» объяснили, почему Захарян не сыграл с «Леванте»: травмы нет.

Пресс-атташе «Реала Сосьедад » Йон Андер Мундуате объяснил, почему Арсен Захарян не сыграл в матче Ла Лиги против «Леванте» (2:0).

– Почему Захарян так и не вышел вчера на поле? У него повреждение?

– Арсен был готов играть, но главный тренер сделал выбор в пользу других игроков. Никакого повреждения у него нет.

– С учетом малого игрового времени и травм клуб рассматривает вариант с уходом Захаряна этим летом?

– У него была лишь одна травма в этом сезоне, из-за которой он пропустил три недели. Наша цель – чтобы Захарян стал одним из лучших в «Сосьедаде», – сказал Мундуате.