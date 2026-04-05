  • В «Сосьедаде» объяснили, почему Захарян не сыграл с «Леванте»: «Тренер сделал выбор в пользу других игроков, повреждения нет. Наша цель – чтобы Арсен стал одним из лучших в команде»
8

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате объяснил, почему Арсен Захарян не сыграл в матче Ла Лиги против «Леванте» (2:0).

– Почему Захарян так и не вышел вчера на поле? У него повреждение?

– Арсен был готов играть, но главный тренер сделал выбор в пользу других игроков. Никакого повреждения у него нет.

– С учетом малого игрового времени и травм клуб рассматривает вариант с уходом Захаряна этим летом?

– У него была лишь одна травма в этом сезоне, из-за которой он пропустил три недели. Наша цель – чтобы Захарян стал одним из лучших в «Сосьедаде», – сказал Мундуате.

Источник: Sport24
Арсен Захарян
Реал Сосьедад
Ла Лига
Перевод: пока решаем задачу по выходу в еврокубки, давать набирать форму хрусталям будем потом
Когда купил что-то и понимаешь, что это неудачная покупка, но продолжаешь смотреть обзоры, где товар хвалят, чтобы убедить себя, что ты не ошибся.
