Слот после 0:4 с «Сити»: «Для «Ливерпуля» очень важно выйти в ЛЧ на следующий сезон. Мы создаем Салаху и другим много хороших моментов, но голов слишком мало»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот порассуждал о выводах после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии.

8 апреля «красные» сыграют в гостях с «ПСЖ» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

О том, как превратить команду в ту, что сможет обыграть «ПСЖ» в среду, учитывая, что ЛЧ – последний шанс завоевать трофей в этом сезоне

«Да, суть в трофеях. Но также очень важно, чтобы мы, конечно, квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон. Осталось всего три-четыре дня, поэтому есть несколько вещей, которые можно сделать. И одна из вещей, которые нам нужно сделать, если мы играем против «ПСЖ» или «Манчестер Сити», команд такого уровня, это защищаться лучше, чем мы это делали в те 20 минут, когда пропустили четыре гола».

О том, нужна ли ему помощь от опытных игроков

«Нет, я бы не хотел указывать на отдельных игроков после такого поражения или после разочаровывающего сезона, который у нас сейчас. Я думаю, дело в команде. У Мо [Салаха] было несколько хороших моментов, что всегда важно, потому что вы хотите, чтобы такие игроки, как он, получали шансы, и я думаю, что в целом мы это делали в этом сезоне, предоставляя ему или другим игрокам хорошие возможности. К сожалению, если посмотреть не только на сегодняшний матч, но и на весь сезон, количество забитых нами голов слишком мало по сравнению с количеством созданных моментов – и в целом по меркам «Ливерпуля», – сказал Слот.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Ливерпуля»
точно) у Салаха были моменты))
команда не понимает во что играет, даже если бы ливерпуль забил 1-2, все равно бы проиграли. никакого рисунка игры. Слот сделал из ментальных монстров Клоппа мальчиков для битья.
Не оправдываю Слота. Но Салах должен был забивать еще в первом тайме при 0:0 после паса Мамардашвили. Два его удара по воробьям из удобных позиций, когда ему низом катили на его любимую точку в штрафной. Один раз вратарь потащил из дальнего. Ну и пенка. То есть минимум дубль Салах запорол
это точно, играли как боги, просто Салах запорол игру)
Кто-то отберите у него микрофон!!!!
Ну с приходом Алонсо Ливерпулю точно хуже не будет. Кто-то говорит что Хаби провалился в Реале, но в Ливерпуле нет таких примадон как Вини, Мбаппе и Джуд. Единственный кто подходит под этот статус проваливает сезон и уйдёт летом.
Уже надо забыть про Салаха, он все. Ищи другие варианты в атаке, пенальти тоже он уже не должен бить. Но с ПСЖ Слот его в основу поставит опять.
фиговая отмазка перед поражением от ПСЖ
Не нужно смотреть какой xG был у противника. Объясни лучше почему твоя команда ничего не создает в атаке. Два момента у Салаха и Этиките - и все. Кроме того, одна из самых очевидных претензий к Слоту в том, что у команды нет характера. Допустим 4:0. Но Почему они не могут разозлиться и распечатать счет???
Одному дали возможность размочить счет. Почему не размочил? Почему не дал передачу на никем не прикрытого Вирца в первом тайме, а вместо этого ударил аж за боковую линию?
Играть вдесятером тяжело. А когда Салах на поле - Ливерпуль играет вдесятером.
Саллах выбирает состав на игру?
Сегодняшнему Салаху создай десять моментов, он прое..т одиннадцать!!!
неужели он и в самом деле это говорит?
его высеры невозможно читать.
не нужный салах
Если Слот видеть что Салах не может реализовать свои моменты зачем он его выпускает в полю???? Тем более в старте.
Арне Слот: «Поражение разочаровывает само по себе, а уж 0:4 с «Сити» в Кубке Англии... Мне нравился «Ливерпуль» в первые 35 минут, но хорошо бы иногда реализовывать свои моменты»
4 апреля, 15:40
Слот про 0:4 от «Ман Сити»: «Хорошо только то, что все ограничилось 4 голами. После 4-го «Ливерпуль» просто бился, чтобы не стало еще хуже»
4 апреля, 14:32
«Ливерпуль» проиграл 15 матчей в сезоне – антирекорд мерсисайдцев с сезона-2014/15. При Клоппе такого не было
4 апреля, 14:01
«Ман Сити» выиграл все три матча сезона у «Ливерпуля» с общим счетом 9:1
4 апреля, 13:37
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
16 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
33 минуты назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
37 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
41 минуту назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
42 минуты назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
56 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
59 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
1 минуту назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
6 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
11 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
21 минуту назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем