Слот после 0:4 с «Сити»: «Для «Ливерпуля» очень важно выйти в ЛЧ на следующий сезон. Мы создаем Салаху и другим много хороших моментов, но голов слишком мало»

Слот о «Ливерпуле»: трофеи важны, как и игра в ЛЧ в следующем сезоне.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот порассуждал о выводах после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии.

8 апреля «красные» сыграют в гостях с «ПСЖ» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

О том, как превратить команду в ту, что сможет обыграть «ПСЖ» в среду, учитывая, что ЛЧ – последний шанс завоевать трофей в этом сезоне

«Да, суть в трофеях. Но также очень важно, чтобы мы, конечно, квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон. Осталось всего три-четыре дня, поэтому есть несколько вещей, которые можно сделать. И одна из вещей, которые нам нужно сделать, если мы играем против «ПСЖ» или «Манчестер Сити », команд такого уровня, это защищаться лучше, чем мы это делали в те 20 минут, когда пропустили четыре гола».

О том, нужна ли ему помощь от опытных игроков

«Нет, я бы не хотел указывать на отдельных игроков после такого поражения или после разочаровывающего сезона, который у нас сейчас. Я думаю, дело в команде. У Мо [Салаха ] было несколько хороших моментов, что всегда важно, потому что вы хотите, чтобы такие игроки, как он, получали шансы, и я думаю, что в целом мы это делали в этом сезоне, предоставляя ему или другим игрокам хорошие возможности. К сожалению, если посмотреть не только на сегодняшний матч, но и на весь сезон, количество забитых нами голов слишком мало по сравнению с количеством созданных моментов – и в целом по меркам «Ливерпуля », – сказал Слот.