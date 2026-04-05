В Ираке сообщили, что матч с Россией возможен в июне: «Примем решение. Пока определились только с одним соперником – сборной Испании»
Ирак может сыграть с Россией, но пока не определился.
Пресс-секретарь Иракской ассоциации футбола Мохаммед Имад сообщил о возможном товарищеском матче сборных Ирака и России.
В марте 2023-го России победила Ирак (2:0) благодаря голам Антона Миранчука и Сергея Пиняева.
«Ответный матч со сборной России возможен в июне. Мы пока определились только с одним соперником для товарищеских матчей перед ЧМ – это сборная Испании.
В ассоциации сейчас решают, будет ли проводиться еще одна товарищеская встреча в это окно. В ближайшее время мы примем решение», – сказал Имад.
