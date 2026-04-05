  • В Ираке сообщили, что матч с Россией возможен в июне: «Примем решение. Пока определились только с одним соперником – сборной Испании»
В Ираке сообщили, что матч с Россией возможен в июне: «Примем решение. Пока определились только с одним соперником – сборной Испании»

Ирак может сыграть с Россией, но пока не определился.

Пресс-секретарь Иракской ассоциации футбола Мохаммед Имад сообщил о возможном товарищеском матче сборных Ирака и России.

В марте 2023-го России победила Ирак (2:0) благодаря голам Антона Миранчука и Сергея Пиняева.

«Ответный матч со сборной России возможен в июне. Мы пока определились только с одним соперником для товарищеских матчей перед ЧМ – это сборная Испании.

В ассоциации сейчас решают, будет ли проводиться еще одна товарищеская встреча в это окно. В ближайшее время мы примем решение», – сказал Имад.

Источник: Sport24
Сборная Ирака по футболу
товарищеские матчи (сборные)
Сборная России по футболу
Сборная Испании по футболу
