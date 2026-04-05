Губерниев о матче со «Спартаком»: «Локомотив» победит, тут и думать нечего. Они лучше играют в футбол, нашими парнями!»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев уверен, что «Локомотив» обыграет «Спартак» в матче 23‑го тура Мир РПЛ.
Игра состоится в воскресенье на «Лукойл Арене», начало – в 19:30 по московскому времени.
– Кто победит?
– «Локомотив», разумеется. Тут даже и думать нечего.
Они лучше играют в футбол, нашими парнями! – сказал Губерниев.
«Локомотив» с 44 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак», набравший 38 очков, сейчас идет на 6-й строчке.
На что способен «Спартак» в сезоне?
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
67 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И тут довелось приехать домой, в Россию.
Посмотрел я это ваше матч тв, ведущий был Губерниев.
Вы, может, уже привыкли, но у нас, в Китае, так не принято- ведущий вынимает язык, пытается изобразить танцы, за две секунды до рекламы,
Это выглядит, как будто человеку плохо и осталось немного.
А теперь внимание вопрос знатокам: он косит под больного или он больной?
—«Спартак». Тут думать нечего