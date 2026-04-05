Губерниев о матче со «Спартаком»: «Локомотив» победит, тут и думать нечего. Они лучше играют в футбол, нашими парнями!»

Губерниев о матче со «Спартаком»: «Локо» победит, играют лучше нашими парнями.

Комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Губерниев уверен, что «Локомотив» обыграет «Спартак» в матче 23‑го тура Мир РПЛ .

Игра состоится в воскресенье на «Лукойл Арене», начало – в 19:30 по московскому времени.

– Кто победит?

– «Локомотив», разумеется. Тут даже и думать нечего.

Они лучше играют в футбол, нашими парнями! – сказал Губерниев.

«Локомотив » с 44 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак », набравший 38 очков, сейчас идет на 6-й строчке.