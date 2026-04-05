  Сауль о поражениях от «Реала» в финалах ЛЧ: «Шрам останется навсегда. Больнее всего проиграть как в 2016-м – их гол из офсайда и возможная красная, незабитый пенальти «Атлетико»
Сауль о поражениях от «Реала» в финалах ЛЧ: «Шрам останется навсегда. Больнее всего проиграть как в 2016-м – их гол из офсайда и возможная красная, незабитый пенальти «Атлетико»

Экс-полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес высказался о поражениях от «Реала» в финалах Лиги чемпионов в 2014 и 2016 году.

«Это шрам, который останется с тобой навсегда. Для меня дело было не столько в поражении от «Реала», сколько в проигрыше в финале Лиги чемпионов.

Люди спрашивали, сняла ли с меня эту тяжесть последующая победа в Кубке Либертадорес. Есть игроки, которые чувствуют так, но лично для меня одно не стирает другое».

«Больнее всего было то, как мы проиграли. Их гол был забит из офсайда, потом мы не реализовали пенальти, и была еще и возможная красная карточка для «Реала».

Это было жестоко. То, что мы не выиграли Лигу чемпионов, до сих пор вызывает глубокую боль».

«Это правда, что он открыто говорил о возможности ухода. Он был опустошен.

Я понимал, что ему больно, но помню, что думал, что сейчас неподходящий момент для таких слов. Мы все были сломлены.

Было тяжело, когда босс говорит такое, потому что было то время, когда нужно было держаться вместе и пытаться снова», – сказал Сауль, ныне выступающий за «Фламенго».

Источник: FourFourTwo
А чего тут минусят тех, кто пишут про офсайд? Але, 10 лет прошло, вы настолько слепые, что до сих пор офсайд не видели?
Помню его гол- шедевр Баварии
Вот для этого и нужен ВАР, когда судья увлекся игрой и забыл про правила не видя полуметровые офсайды, а не когда ВАР размер ногтей в офсайде измеряет.
Ответ grauda
это Рамос был в полметровом офсайде?
Ответ Zorojuro
А кто еще?
Как и гол Гризманна из офсайда в ворота Баварии в ответном матче 2016.
Ответ МБ14
Как и гол Роналду из оффсайда в ворота Баварии.
Ответ Le_Mogul
Ну давайте, вспоминайте все голы из оффсайдов в ЛЧ
Это же 2016 год, а не 2014
В колонке новостей написано «как в 2016-м», в самой уже новости «как в 2014-м».
Вы уже определитесь там.
В Спартаке теперь выходит не часто:(
А не в 2014? Вы там без 2 ух минут обладатели лиги чемпионов
Ответ Oleg Kostin
Там тоже Рамос виновен, зачем он забил?
Гол с офсайда помнит ,а то что пенальти левый им дали он забыл конечно, а кто виноват что Гризман не забил.
Судья Реал за уши втянули..Реал-позор футбола.
