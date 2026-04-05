Сауль о поражениях от «Реала» в финалах ЛЧ: «Шрам останется навсегда. Больнее всего проиграть как в 2016-м – их гол из офсайда и возможная красная, незабитый пенальти «Атлетико»

Сауль о поражениях от «Реала» в финале ЛЧ: это шрам, все были сломлены.

Экс-полузащитник «Атлетико » Сауль Ньигес высказался о поражениях от «Реала» в финалах Лиги чемпионов в 2014 и 2016 году.

О проигрышах

«Это шрам, который останется с тобой навсегда. Для меня дело было не столько в поражении от «Реала », сколько в проигрыше в финале Лиги чемпионов.

Люди спрашивали, сняла ли с меня эту тяжесть последующая победа в Кубке Либертадорес. Есть игроки, которые чувствуют так, но лично для меня одно не стирает другое».

О поражении в финале 2016 года

«Больнее всего было то, как мы проиграли. Их гол был забит из офсайда, потом мы не реализовали пенальти, и была еще и возможная красная карточка для «Реала».

Это было жестоко. То, что мы не выиграли Лигу чемпионов, до сих пор вызывает глубокую боль».

О том, что главный тренер Диего Симеоне задумывался об уходе из клуба

«Это правда, что он открыто говорил о возможности ухода. Он был опустошен.

Я понимал, что ему больно, но помню, что думал, что сейчас неподходящий момент для таких слов. Мы все были сломлены.

Было тяжело, когда босс говорит такое, потому что было то время, когда нужно было держаться вместе и пытаться снова», – сказал Сауль, ныне выступающий за «Фламенго».