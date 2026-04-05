Смолов: Соболев – состоявшийся футболист, его поведение – не наигранная история.

Бывший футболист сборной России Федор Смолов высказался об игре форварда «Зенита » Александра Соболева в этом сезоне.

«Саша – состоявшийся футболист, который забил много голов, играл за сборную. Его поведение – это не наигранная история. Ему виднее, как себя вести», – сказал Смолов.

Ранее Александр забил в четвертом подряд матче чемпионата России.