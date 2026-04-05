Состояние Луческу ухудшилось после инфаркта: «Сердечные аритмии усилились и перестали поддаваться лечению, он переведен в отделение анестезиологии и интенсивной терапии»

Состояние Луческу после инфаркта ухудшилось.

Состояние здоровья 80-летнего Мирчи Луческу ухудшилось.

Напомним, бывший тренер «Зенита » и «Шахтера » был госпитализирован после того, как ему стало плохо на тренировке сборной Румынии . Согласно пресс-релизу больницы, в пятницу он перенес острый инфаркт миокарда.

В воскресенье утром представители Бухарестской университетской больницы сообщили, что специалист ночью опять был переведен в отделение интенсивной терапии.

«В субботу вечером у пациента вновь возникли серьезные сердечные аритмии, которые были оперативно купированы дежурной бригадой кардиологического отделения.

В воскресенье вечером аритмии усилились и перестали поддаваться лечению. Состояние пациента ухудшилось, что потребовало перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

В настоящее время новых изменений нет. Мы вернемся к обнародованию публичной информации, если того потребует ситуация», – говорится в пресс-релизе больницы, опубликованном в воскресенье утром.