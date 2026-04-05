  • Состояние Луческу ухудшилось после инфаркта: «Сердечные аритмии усилились и перестали поддаваться лечению, он переведен в отделение анестезиологии и интенсивной терапии»
20

Состояние здоровья 80-летнего Мирчи Луческу ухудшилось.

Напомним, бывший тренер «Зенита» и «Шахтера» был госпитализирован после того, как ему стало плохо на тренировке сборной Румынии. Согласно пресс-релизу больницы, в пятницу он перенес острый инфаркт миокарда.

В воскресенье утром представители Бухарестской университетской больницы сообщили, что специалист ночью опять был переведен в отделение интенсивной терапии.

«В субботу вечером у пациента вновь возникли серьезные сердечные аритмии, которые были оперативно купированы дежурной бригадой кардиологического отделения.

В воскресенье вечером аритмии усилились и перестали поддаваться лечению. Состояние пациента ухудшилось, что потребовало перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

В настоящее время новых изменений нет. Мы вернемся к обнародованию публичной информации, если того потребует ситуация», – говорится в пресс-релизе больницы, опубликованном в воскресенье утром.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: GSP
20 комментариев
Надеюсь, выкарабкается дед. Здоровья ему.
Ответ Рашпель793
Очень тяжело в таком возрасте
Ответ Рашпель793
Организм устал. Возраст уже помеха, а не помощник. К сожалению
Многие люди сами не хотят уходить на пенсию, потому что начнут вянуть. Много таких примеров видел. Луческу в конце концов наёмный работник. И если он востребован даже в таком возрасте, то значит жизнь прожил так как хотел. Но в таком возрасте лучше бы уже взять удочку, внуков/правнуков и ходить на рыбалку. Уже нельзя в стрессе жить
Человек сам решает что ему делать, ты тоже мог бы наверно больше работе или спорту время уделять а не комменты тут сидеть строчить, но строчишь же. Зато советы раздаешь что делать человеку который в сотни раз большего в жизни добился.
Так ты тоже сидишь и советы раздаешь умного из себя строишь)
Жесть, здоровья деду 💪 а эта ситуация пусть служит напоминанием старикам, которые вместо отдыха и воспитания внуков/правнуков занимаются работой, да еще и на руководящих должностях. Мучаете и себя, и своих подчиненных, а то и граждан страны…
Комментарий скрыт
Неплохо подвел в конце, бгг.
Тут многие говорят про возраст, а я напомню, что профессия тренера сама по себе невероятно нервная. Дожить в хорошем физическом состоянии до его возраста большая удача. Здоровья!
Как говорится, здоровья этому деду. А вот другому деду - нездоровья)
Дай бог каждому дожить до такого возраста. Деду же - победить недуг и прожить еще один десяток лет.
Выписывайте деда и отправляйте тренировать - состояние сразу улучшится.
Материалы по теме
Луческу находится в сознании, состояние экс-тренера «Зенита» и «Шахтера» стабильное. Второго инфаркта не было
3 апреля, 16:04
80-летний Луческу перенес острый инфаркт, предположительно, дважды. Экс-тренер «Зенита», «Шахтера» и сборной Румынии находится в отделении интенсивной терапии
3 апреля, 10:19
Луческу установят дефибриллятор. Тренер сборной Румынии потерял сознание во время тренировки
30 марта, 14:00
Луческу о госпитализации после потери сознания: «Я чувствую себя хорошо, полностью пришел в себя. Останусь в больнице – еще прохожу обследования»
29 марта, 13:42
36 минут назад
сегодня, 13:00
