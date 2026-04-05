Состояние Луческу ухудшилось после инфаркта: «Сердечные аритмии усилились и перестали поддаваться лечению, он переведен в отделение анестезиологии и интенсивной терапии»
Состояние здоровья 80-летнего Мирчи Луческу ухудшилось.
Напомним, бывший тренер «Зенита» и «Шахтера» был госпитализирован после того, как ему стало плохо на тренировке сборной Румынии. Согласно пресс-релизу больницы, в пятницу он перенес острый инфаркт миокарда.
В воскресенье утром представители Бухарестской университетской больницы сообщили, что специалист ночью опять был переведен в отделение интенсивной терапии.
«В субботу вечером у пациента вновь возникли серьезные сердечные аритмии, которые были оперативно купированы дежурной бригадой кардиологического отделения.
В воскресенье вечером аритмии усилились и перестали поддаваться лечению. Состояние пациента ухудшилось, что потребовало перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.
В настоящее время новых изменений нет. Мы вернемся к обнародованию публичной информации, если того потребует ситуация», – говорится в пресс-релизе больницы, опубликованном в воскресенье утром.