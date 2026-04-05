  • Раймон Доменек: «Сафонов не уровня Доннаруммы, это не новость. Он не превосходит Шевалье, а занял место по умолчанию»
Раймон Доменек: «Сафонов не уровня Доннаруммы, это не новость. Он не превосходит Шевалье, а занял место по умолчанию»

Раймон Доменек: Сафонов не на уровне Доннаруммы.

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек критично отозвался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Ни для кого не новость, что Сафонов не вратарь уровня Доннаруммы.

Он занял место Шевалье по умолчанию. Но он не превосходит коллегу. Это по умолчанию, повторяю», – сказал Доменек в эфире L’Équipe du soir.

Феерический)) По какому умолчанию, дубина? Это шевалье стоял по умолчанию как свой и более дорогой, а Матвей свое место заслужил. И очень сомневаюсь, что энрике ставит его себе во вред или по блату
Ответ Gardarike
Феерический)) По какому умолчанию, дубина? Это шевалье стоял по умолчанию как свой и более дорогой, а Матвей свое место заслужил. И очень сомневаюсь, что энрике ставит его себе во вред или по блату
Такие же мысли. Как можно стать основным "по умолчанию", если начал сезон вторым вратарём и не вылезал полсезона из запаса?
Ответ NakhlobuchkA
Такие же мысли. Как можно стать основным "по умолчанию", если начал сезон вторым вратарём и не вылезал полсезона из запаса?
Доменек умом не блистал, ну и тренер он посредственный, по умолчанию)
Зидан: ни для кого не новость, что Доменек не тренер. В 2006 он занял мое место по умолчанию
Ответ boroda_spalletti
Зидан: ни для кого не новость, что Доменек не тренер. В 2006 он занял мое место по умолчанию
Зидан и иже с ними ветераны тогда сделали результат. Мощные лидеры тогда на поле были что у французов (что у итальянцев, если о недавнем наболевшем о потере сборной Италии как топ-команды). Эх, где такие же теперь харизматичные... Зато сейчас с причёсочками бегают и чуть что "ой-ай, не испытываю уважения, отпустити в другой клуб".
Ответ Balt
Зидан и иже с ними ветераны тогда сделали результат. Мощные лидеры тогда на поле были что у французов (что у итальянцев, если о недавнем наболевшем о потере сборной Италии как топ-команды). Эх, где такие же теперь харизматичные... Зато сейчас с причёсочками бегают и чуть что "ой-ай, не испытываю уважения, отпустити в другой клуб".
А ты не тренер.
Человек который доверял гадалкам уровня Олеси Иванченко
Ответ Didar Sherkhan
А ты не тренер. Человек который доверял гадалкам уровня Олеси Иванченко
Неожиданно увидеть здесь тонкого ценителя гадалок, профессионально разбирающегося в этом вопросе.
Ответ Didar Sherkhan
А ты не тренер. Человек который доверял гадалкам уровня Олеси Иванченко
А вот Олесю не трожь. Она твое имя в проклинатор закинет и посмотрим, как ты тогда поговоришь
Раймон, зайди утром в Кофеманию
Ответ Алексей Мишин
Раймон, зайди утром в Кофеманию
Аж тряхнуло со страха)
Доменек - это тренер, который собирал состав согласно знакам зодиака. Не стоит к нему серьёзно относиться
Ответ cpu1500
Доменек - это тренер, который собирал состав согласно знакам зодиака. Не стоит к нему серьёзно относиться
Знаков 12, а игроков на поле 11-вот , где его стратегия провалилась
Ответ Vladimir Zinkov
Знаков 12, а игроков на поле 11-вот , где его стратегия провалилась
Серьёзно, он не призывал игроков одного знака зодиака. Из-за этого многие игроки не вызывались в сборную при Доменеке. Самый известный - Робер Пирес
По умолчанию чьему? Сафонов дешевле Шевалье, получает меньше. Какой понт его ставить?
Шевалье не лучше Сафонова - 100%. Сафонов занял место в рамке потому, что Шевалье лажал когда не нужно, в отличии от Сафонова ошибки которого не приводят к потере очков. А ошибки бывают к всех у того же Доннарумы их была всегда уйма.
Опять же никто не мешает Шевалье выдать феерию как Моте в финале и вырвать своё место у того, но вместо этого Шевалье и его агенты ноют и думают о переходе в Тоттенхем? 🤣
Французские ветераны футбола такие же дубины как и российские... Так что не удивляют такие заявления в защиту соотечественников
Что это вообще значит?
Ответ kik1999
Что это вообще значит?
Действительно) что еще за "по умолчанию"?) Насчёт Доннаруммы - не новость. Как и то, что Шевалье также и рядом не стоит
Ответ kik1999
Что это вообще значит?
Это звёздочет.
А какой уровень у Доннаруммы? Без негатива миланского к нему, но у человека масса слабых мест как у вратаря. Меньян намного сильнее Доннаруммы, например. В целом Доннарумма, конечно, посильнее и опытнее Сафонова, но какой-то большой разницы между ними нет. Доннарумма также периодически привозил тупейшие мячи, некоторые его привозы стоили ПСЖ нескольких проходов в ЛЧ. Просто после фееричной победы ПСЖ у многих память как отшибло. А про Шевалье в целом тупость. Сафонов начинал как второй номер, но Шевалье настолько слаб оказался, что даже с французским паспортом конкуренцию проиграл
Ответ Блуждающий странник
А какой уровень у Доннаруммы? Без негатива миланского к нему, но у человека масса слабых мест как у вратаря. Меньян намного сильнее Доннаруммы, например. В целом Доннарумма, конечно, посильнее и опытнее Сафонова, но какой-то большой разницы между ними нет. Доннарумма также периодически привозил тупейшие мячи, некоторые его привозы стоили ПСЖ нескольких проходов в ЛЧ. Просто после фееричной победы ПСЖ у многих память как отшибло. А про Шевалье в целом тупость. Сафонов начинал как второй номер, но Шевалье настолько слаб оказался, что даже с французским паспортом конкуренцию проиграл
Майк вс ДД спорно. По Меньяну было оч много вопросов раньше
Ответ Ondrej
Майк вс ДД спорно. По Меньяну было оч много вопросов раньше
Даже близко никаких споров быть не может. Меньян отлично играет ногами, выбирает позицию. Партнеры в нем уверены на 100%. Тупые привозы от Меньяна настолько редкость, что так и не вспомнишь, а вот его ключевые сейвы вспомнить легко можно. С Доннаруммой я прям помню как каждый угловый был страшный сон у ворот Милана
Я в целом то согласен, что Сафонов - абсолютно средний вратарь. И я думаю что летом псж пойдет за новым вратарём. Но в каком месте он щас стоит по умолчанию, по умолчанию как раз стоял шевалье и не вывез давления.
Ответ Фрэнк Канистра
Я в целом то согласен, что Сафонов - абсолютно средний вратарь. И я думаю что летом псж пойдет за новым вратарём. Но в каком месте он щас стоит по умолчанию, по умолчанию как раз стоял шевалье и не вывез давления.
А на рынке много топ вратарей?Тем же Шевалье интересовалась Барса, но выбор остановили на Гарсии (к счастью)
Ответ Фрэнк Канистра
Я в целом то согласен, что Сафонов - абсолютно средний вратарь. И я думаю что летом псж пойдет за новым вратарём. Но в каком месте он щас стоит по умолчанию, по умолчанию как раз стоял шевалье и не вывез давления.
Можно, пожалуйста, ТОП-10 вратарей высокого уровня, по Вашему мнению, младше 30ти?
Спасибо
