Раймон Доменек: «Сафонов не уровня Доннаруммы, это не новость. Он не превосходит Шевалье, а занял место по умолчанию»

Раймон Доменек: Сафонов не на уровне Доннаруммы.

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек критично отозвался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Ни для кого не новость, что Сафонов не вратарь уровня Доннаруммы.

Он занял место Шевалье по умолчанию. Но он не превосходит коллегу. Это по умолчанию, повторяю», – сказал Доменек в эфире L’Équipe du soir.