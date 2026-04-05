  «Локо» выкупит Пруцева летом за 6,5 млн евро, если продаст Батракова в Европу за 16 млн. «Спартак» открыт к сделке («Чемпионат»)
«Локо» выкупит Пруцева летом за 6,5 млн евро, если продаст Батракова в Европу за 16 млн. «Спартак» открыт к сделке («Чемпионат»)

«Локомотив» готов купить Пруцева.

«Локомотив» выкупит Данила Пруцева у «Спартака» за 6,5 млн евро, если получит деньги с продаж, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией на источник.

«Сейчас у «Локомотива» нет денег на трансфер Пруцева, который находится на первом месте в шорт-листе клуба на лето. Но в случае продажи Батракова в Европу за 16 млн евро клуб активирует опцию выкупа», – сказал источник.

«Спартак» же собирается продать Данила Пруцева после окончания его аренды.

«В клубе понимают, что не могут гарантировать Пруцеву игровое время, потому что тот вряд ли выиграет конкуренцию в центре поля. В «Спартаке» осознают качества Данила и его ценность в контексте лимита на легионеров, но при этом полностью открыты к его продаже», – сказал источник. 

На что способен «Спартак» в сезоне?13976 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
101 комментарий
6.5 за паспорт
Пруцев просто не стоит таких денег
Ответ GAL
Там выйдет все 7,подъемные игроку и агенту.Можно обменять на какого нибудь игрока.
Толи еще будет после ужесточения лимита … Тут больше вопрос в том, сможет ли Локомотив остаться претендентом на медали после ухода Батракова ?
Получать игровое время все же лучше, чем сидеть на лавке. Лучше будет и для Спартака, и для Пруцева. Будет покупатель - надо продавать.
Учитывая лимит, то Пруцев в Спартаке будет игроков старта.
Будет, но примерно за 2 млн. евро.
Будет занятно если будут разговоры о Европе и стапитястах миллионах а в итоге Батраков будет в Зените)
Если Зениту продадут его за 16, то уж лучше Батраков, чем условный Жерсон.
Если продавать в Зенит, то не менее чем за 30 лямов
Если отдают за бразилов космические суммы, то за своего российского таланта пусть денег не жалеют!
На самом деле Пруцев хороший игрок под ротацию, будет жаль если навсегда перейдет в Локо.
Хороший, но не для ротации всё же. И в Спартаке железным основным не светит ему быть. Спартак грамотно поступит, если отпустит игрока, всем на пользу будет. Но дальше уже вопросы финансов/договорённостей вступают в силу, а в нашей лиге это не пойми как устроено, учитывая гос.финансирование клубов, новый лимит, какие-то теневые схемы...
Основу по-любому не потянет -- нечего не сможет противопоставить игрокам центра Спартака. Если москвичи добьются его возвращения, будет (благодаря лимиту) выходить на замену в каждом 1,5 матче думаю
Батраков стоит больше, Пруцев меньше.
А снег белый...
Те по 5 вчера были оооочень большие. А сегодня по 3, но маленькие. Но сегодня. Маленькие, но по 3. А те большие по 5. Но вчера. Большие, но вчера. А сегодня по 3 , но маленькие. Но сегодня
Бабкина верните, ироды! 😁
За несчастные 16 млн отдавать лучшего игрока РПЛ? Совсем спятили уже?
Лучший Сперцян все таки
Или даже вратарь Краснодара
Комментарий скрыт
Как-то дешево Батраков за 16, даже в нынешних реалиях
Спартаку нужно нападающего дельного приобретать
Люди, 16 млн это сумма отступных для иностранных клубов. Его никто не планирует продавать, он сам захочет и уйдет за эту сумму.
Материалы по теме
«Аршавин, Акинфеев, Павлюченко». Пруцев назвал топ-3 игроков сборной России
3 апреля, 08:40
Пруцев о талантах из России: «Батраков сильно выделяется, у него большое будущее. Он любит футбол, никаких левых мыслей нет. Кисляк и Глебов могут достичь больших высот»
3 апреля, 03:25
Пруцев о Европе: «Хотел бы себя попробовать в Ла Лиге, всегда нравилась «Барселона». Спрашивал у Головина о «Монако»
31 марта, 13:24
Сафонов, Тюкавин, Пруцев, Бевеев, Умяров, Садулаев – в старте сборной России на матч с Никарагуа
27 марта, 15:13
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
15 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
32 минуты назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
36 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
40 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
41 минуту назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
55 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
58 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
5 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
10 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
20 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Рекомендуем