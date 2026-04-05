«Локо» выкупит Пруцева летом за 6,5 млн евро, если продаст Батракова в Европу за 16 млн. «Спартак» открыт к сделке («Чемпионат»)

«Локомотив» готов купить Пруцева.

«Локомотив» выкупит Данила Пруцева у «Спартака » за 6,5 млн евро, если получит деньги с продаж, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией на источник.

«Сейчас у «Локомотива » нет денег на трансфер Пруцева, который находится на первом месте в шорт-листе клуба на лето. Но в случае продажи Батракова в Европу за 16 млн евро клуб активирует опцию выкупа», – сказал источник.

«Спартак» же собирается продать Данила Пруцева после окончания его аренды.

«В клубе понимают, что не могут гарантировать Пруцеву игровое время, потому что тот вряд ли выиграет конкуренцию в центре поля. В «Спартаке» осознают качества Данила и его ценность в контексте лимита на легионеров, но при этом полностью открыты к его продаже», – сказал источник.