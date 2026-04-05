«Локо» выкупит Пруцева летом за 6,5 млн евро, если продаст Батракова в Европу за 16 млн. «Спартак» открыт к сделке («Чемпионат»)
«Локомотив» выкупит Данила Пруцева у «Спартака» за 6,5 млн евро, если получит деньги с продаж, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией на источник.
«Сейчас у «Локомотива» нет денег на трансфер Пруцева, который находится на первом месте в шорт-листе клуба на лето. Но в случае продажи Батракова в Европу за 16 млн евро клуб активирует опцию выкупа», – сказал источник.
«Спартак» же собирается продать Данила Пруцева после окончания его аренды.
«В клубе понимают, что не могут гарантировать Пруцеву игровое время, потому что тот вряд ли выиграет конкуренцию в центре поля. В «Спартаке» осознают качества Данила и его ценность в контексте лимита на легионеров, но при этом полностью открыты к его продаже», – сказал источник.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Пруцев просто не стоит таких денег
Если отдают за бразилов космические суммы, то за своего российского таланта пусть денег не жалеют!
Или даже вратарь Краснодара