Кайседо о «Челси»: «Нам непросто адаптироваться к Росеньору, у всей команды трудный период. Но мы должны справиться, впереди много замечательных вещей»

Кайседо: «Челси» надо привыкнуть к Росеньору, сейчас у нас трудный период.

Полузащитник «Челси » Мойсес Кайседо высказался о текущем сезоне команды.

– «Челси» переживает довольно странный сезон. Только что выиграли клубный чемпионат мира, и вдруг Мареска уходит, приходит Росеньор… Много перемен, которые, безусловно, повлияли на атмосферу в раздевалке.

– Да, это немного сложно, потому что мы работали с тренером, к стилю которого привыкли. Но теперь с нами Росеньор.

Адаптироваться немного непросто, это правда, но я знаю, что в конце концов это всего лишь вопрос времени, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Ничего, иногда адаптируешься быстрее, иногда немного дольше.

Я думаю, что вся команда сейчас переживает трудный период. Мы должны продолжать двигаться вперед, мы должны попытаться выдержать этот сезон, потому что у нас впереди много замечательных вещей, – сказал Кайседо.

