  Кайседо о «Челси»: «Нам непросто адаптироваться к Росеньору, у всей команды трудный период. Но мы должны справиться, впереди много замечательных вещей»
Кайседо о «Челси»: «Нам непросто адаптироваться к Росеньору, у всей команды трудный период. Но мы должны справиться, впереди много замечательных вещей»

Кайседо: «Челси» надо привыкнуть к Росеньору, сейчас у нас трудный период.

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо высказался о текущем сезоне команды.

– «Челси» переживает довольно странный сезон. Только что выиграли клубный чемпионат мира, и вдруг Мареска уходит, приходит Росеньор… Много перемен, которые, безусловно, повлияли на атмосферу в раздевалке.

– Да, это немного сложно, потому что мы работали с тренером, к стилю которого привыкли. Но теперь с нами Росеньор.

Адаптироваться немного непросто, это правда, но я знаю, что в конце концов это всего лишь вопрос времени, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Ничего, иногда адаптируешься быстрее, иногда немного дольше.

Я думаю, что вся команда сейчас переживает трудный период. Мы должны продолжать двигаться вперед, мы должны попытаться выдержать этот сезон, потому что у нас впереди много замечательных вещей, – сказал Кайседо.

Кайседо о переходе из «Челси» в «Реал»: «Никогда не знаешь, что будет дальше, не так ли? Посмотрим, какие сюрпризы нас ждут»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
Мареска у игроков Челси явно большим фавором пользовался
Ответ Антонио Мартынов
Мареска у игроков Челси явно большим фавором пользовался
Комментарий удален пользователем
Ответ CCCP{{BOOM}}
Комментарий удален пользователем
Но ведь он тоже латинос.
Понятно, что африканской наружности, но вырос то в этой же культуре.
И то, Эквадор уж явно меньше от Европы взял, чем Аргентина.
Смена тренера например
Росеньор о 7:0 с «Порт Вейл»: «У «Челси» были трудные 10 дней, но мы их преодолели. Настрой игроков был на высоте. У Эстевао нет потолка, его нам не хватало»
4 апреля, 18:57
4 апреля, 18:57
Кайседо о переходе из «Челси» в «Реал»: «Никогда не знаешь, что будет дальше, не так ли? Посмотрим, какие сюрпризы нас ждут»
3 апреля, 20:59
3 апреля, 20:59
Росеньор о критике Кукурельи в адрес «Челси»: «Меня разочаровало, что это вышло наружу. Считаю, он должен был обсудить это с нами. Он верит в наше направление развития»
3 апреля, 15:20
3 апреля, 15:20
«Челси» отстранил Энцо на два матча после слов о желании жить в Мадриде, сообщил Росеньор: «Он перешел черту. Я разочарован»
3 апреля, 10:43
3 апреля, 10:43
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
15 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
32 минуты назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
36 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
40 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
41 минуту назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
55 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
58 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
5 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
10 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
20 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
