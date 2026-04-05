Артета про вылет от «Саутгемптона»: «Арсенал» много доминировал, создавал моменты, но оказался в сложном положении. Они воспользовались нашими ошибками»

Артета про 1:2 с «Саутгемптоном»: «Арсенал» много доминировал, но были ошибки.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался о поражении от «Саутгемптона » (1:2) и вылете из Кубка Англии.

О своем разочаровании результатом

«Да, мы очень разочарованы тем, каким образом упустили возможность вернуться на «Уэмбли ». Думаю, у нас снова было много периодов доминирования, когда мы создавали моменты и ситуации, но мы недостаточно ими воспользовались. А когда ты защищаешься в штрафной и вокруг нее так, как мы сегодня, то оказываешься в очень сложном положении. Они этим воспользовались, и поэтому мы выбыли».

О том, расстроен ли он самоотдачей команды

«Нет, совсем нет. Совсем не расстроен этой командой».

О том, чем он объясняет индивидуальные ошибки

«Они часть футбола, и, к сожалению, когда ты их совершаешь, ты надеешься, что соперник не воспользуется этим, а сегодня они воспользовались», – сказал Артета на пресс-конференции.

