  • Артета про вылет от «Саутгемптона»: «Арсенал» много доминировал, создавал моменты, но оказался в сложном положении. Они воспользовались нашими ошибками»
Артета про вылет от «Саутгемптона»: «Арсенал» много доминировал, создавал моменты, но оказался в сложном положении. Они воспользовались нашими ошибками»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении от «Саутгемптона» (1:2) и вылете из Кубка Англии.

«Да, мы очень разочарованы тем, каким образом упустили возможность вернуться на «Уэмбли». Думаю, у нас снова было много периодов доминирования, когда мы создавали моменты и ситуации, но мы недостаточно ими воспользовались. А когда ты защищаешься в штрафной и вокруг нее так, как мы сегодня, то оказываешься в очень сложном положении. Они этим воспользовались, и поэтому мы выбыли».

«Нет, совсем нет. Совсем не расстроен этой командой».

«Они часть футбола, и, к сожалению, когда ты их совершаешь, ты надеешься, что соперник не воспользуется этим, а сегодня они воспользовались», – сказал Артета на пресс-конференции.

Арсенал доминирует, а кубки выигрывают другие команды. Грустно.
Ответ Rudenzik
Доминирующий куколд)
Доминировал-доминировал, да не выдоминировал
Вот так всегда: доминируешь, доминируешь, а получаешь лишь залупл 🥺
В конце матча так и было на табло.
Саутгемптон 2 - Арсенал доминация .
Все выиграли.
Слава богу, доминация была, значит все в порядке, Артета доволен
Чепуха уровня Абаскаля
Доминировал доминировал да не выдоминировал ☝🏻🤔
А когда он наконец признает, что команда сыграла плохо и проиграла по делу? Или он всегда будет как попугай говорить, что его команда доминировала и чего-то не хватило? Просто будь мужиком и признай. Потом эти ошибки на тренировках отработай, чтобы такого больше не было. Ты же ученик Пепа, а он сразу признает свою ошибку
Ну Пеп гений, как бы кто к нему не относился. Эту ошибку он в семь потов будет решать, и скорее всего устранит, про Артету такого сказать нельзя
Узнаю привычный старый добрый Арсенал - доминировать весь сезон и слиться в самом конце.
Голос чихуахуа по имени Денис , голос !
Много доминировал, АААААААА😩
