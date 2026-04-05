Артета про вылет от «Саутгемптона»: «Арсенал» много доминировал, создавал моменты, но оказался в сложном положении. Они воспользовались нашими ошибками»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении от «Саутгемптона» (1:2) и вылете из Кубка Англии.
О своем разочаровании результатом
«Да, мы очень разочарованы тем, каким образом упустили возможность вернуться на «Уэмбли». Думаю, у нас снова было много периодов доминирования, когда мы создавали моменты и ситуации, но мы недостаточно ими воспользовались. А когда ты защищаешься в штрафной и вокруг нее так, как мы сегодня, то оказываешься в очень сложном положении. Они этим воспользовались, и поэтому мы выбыли».
О том, расстроен ли он самоотдачей команды
«Нет, совсем нет. Совсем не расстроен этой командой».
О том, чем он объясняет индивидуальные ошибки
«Они часть футбола, и, к сожалению, когда ты их совершаешь, ты надеешься, что соперник не воспользуется этим, а сегодня они воспользовались», – сказал Артета на пресс-конференции.
