  Александр Мостовой: «Соболеву скоро 30 лет, а только 100 голов в России забил. Обалдеть! Я нападающим не был, а у меня под 180 мячей»
Александр Мостовой: «Соболеву скоро 30 лет, а только 100 голов в России забил. Обалдеть! Я нападающим не был, а у меня под 180 мячей»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре форварда «Зенита» Александра Соболева весной.

– Что думаете по игре Александра Соболева этой весной? Он раззабивался, наделал громких заявлений. 

– А что делать? Раззабивался, поэтому громкие заявления и делает. Когда не забивают, негромкие заявления делают. А когда забивают – громкие.

Посмотрим, вернулся ли прежний Соболев или нет. Многие же и не знают, как настоящий Соболев выглядит. Его дело. Парню, елки-палки, скоро 30 лет. И вот 100 голов забил недавно. Я подумал: ничего себе. Я нападающим не был, а у меня под 180 голов в карьере! И это почти все в Европе!

Я и думаю: ничего себе, а тут только 100 к 30 годам в России. Обалдеть! – сказал Мостовой.

Во взрослой клубной карьере Соболев забил 111 голов, еще 6 – за сборную России.

Не, ну на самом деле это средний европейский показатель для высших лиг. Подавляющее большинство нападающих забивают как раз на этом уровне. Другой вопрос, что мастерства у Соболева как у игрока первой советской лиги.
Ответ Amalfitano
Подавляющее большинство напов не имеют такой зп)
Поэтому Александр, вы и Царь!!
Вопрос про Соболева, Мостовой отвечает про себя. Надеюсь дожить до момента, когда Мост будет комментатором и его поставят на матч, например, Бавария-арсенал. Вместе с Твалтвадзе. Что б один всю игру рассказывал про то как Стрельцов играл за торпедо, как Зизинью разрывал на чемпионате мира в 1950 году. А второй всю бы игру рассказывал как он забивал Реалу, Барселоне и так далее. За такое даже заплатить быдло бы не жалко
Ответ Костя Киреев
он кстати, был бы, хорошим комментатором, у него нормально получается
А я считаю это как раз нормальный показатель для РПЛ, забить сотку к 30 годам, тем более он не все сезоны в РПЛ играл, любят у нас принижать чужие достижения, к концу карьеры может и две сотни наколотит, а с двумя сотнями у нас всего то пара игроков
Да для любой высшей лиге это нормальный показатель для среднего нападающего. 80% нападающих высших европейских лиг забивают плюс-минус примерно столько же.
Ну да, но всем же подавай результативность Кейна, но думаю если бы наши столько забивали, то они бы и в РПЛ уже давно бы не играли)
Вики говорит, что у моста 116 плюс 13 за сборную
Это без кубков и еврокубков.
Понятно, спасибо!
Мостовой в последнее время бывает вменяем.
Да у него и походка не футбольная.
Дэвид лучший бомбардир Лиги 1, пришёл свободным агентом, гораздо забивнее Соболя
Опенда - три сезона подряд забивал больше 20 годов, что Соболеву может только сниться
Нкунку перед переходом в Челси тоже отжигал на уровне, недоступном Дельфину
Ну так они и получают в 2-3 раза больше Соболева. Еще раз. Я не оправдываю зп Соболева, я только говорю, что 3 ляма эту уже не зп на уровне ведущих игроков лиги.
У Соболева зарплата ЧИСТЫМИ, а у европейских игроков надо половинить смело.
Мостовой сам-то был включен в клуб Федотова в возрасте 30 лет. Так что чья бы корова мычала...
Ну не может Саша без саморекламы)
