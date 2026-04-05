Александр Мостовой: «Соболеву скоро 30 лет, а только 100 голов в России забил. Обалдеть! Я нападающим не был, а у меня под 180 мячей»

Мостовой: Соболеву скоро 30 лет, а только 100 голов в России забил. Обалдеть!.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре форварда «Зенита» Александра Соболева весной.

– Что думаете по игре Александра Соболева этой весной? Он раззабивался, наделал громких заявлений.

– А что делать? Раззабивался, поэтому громкие заявления и делает. Когда не забивают, негромкие заявления делают. А когда забивают – громкие.

Посмотрим, вернулся ли прежний Соболев или нет. Многие же и не знают, как настоящий Соболев выглядит. Его дело. Парню, елки-палки, скоро 30 лет. И вот 100 голов забил недавно. Я подумал: ничего себе. Я нападающим не был, а у меня под 180 голов в карьере! И это почти все в Европе!

Я и думаю: ничего себе, а тут только 100 к 30 годам в России. Обалдеть! – сказал Мостовой.

Во взрослой клубной карьере Соболев забил 111 голов, еще 6 – за сборную России.