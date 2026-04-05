  Орлов о матче «Зенита» с «Крыльями»: «У Глушенкова столько ошибок – не выдержал физической и психологической нагрузки. Вендел не может выйти на прежний уровень – не тот КПД»
Орлов о матче «Зенита» с «Крыльями»: «У Глушенкова столько ошибок – не выдержал физической и психологической нагрузки. Вендел не может выйти на прежний уровень – не тот КПД»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Крыльями Советов» в 23-м туре Мир РПЛ – 2:1.

«Зенит» и «Краснодар» в этом туре подтвердили свои претензии на титул. Обе команды одержали очень трудные победы. И тут я бы не журил питерцев и южан за качество игры. Такова тенденция. После паузы на сборные многие команды, в том числе из лидирующей группы, что называется, буксуют. Явно не показывают своего максимума. Нет свежести. Ведущие футболисты теряют ритм игры, притупляется чувство мяча...

Ну вы же сами видели, как против «Крыльев» выглядел Глушенков. Столько потерь, столько неточностей, ошибок... Разве можно его сравнить с тем футболистом, который забил прекрасный гол «Динамо»? Видимо, не выдержал физической и психологической нагрузки.

Вообще мне понравились «Крылья». Самарцы приехали в Санкт-Петербург не отбиваться, а играть в футбол. Гости комбинировали, создавали моменты.

А в концовке и вовсе выглядели даже интереснее подопечных Семака, острее. В какой-то момент у сине-бело-голубых даже начался какой-то мандраж. Семак прав: хозяева отдали инициативу после гола Бабкина.

Сергей Богданович не смог выставить на этот матч оптимальный состав. Поберег двух футболистов сборной Бразилии, которые только недавно вернулись в расположение клуба: Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Оба начали встречу на скамейке запасных.

Джон Джон может занести этот матч себе в актив. В первом тайме был активен, а сразу после перерыва забил, пусть и не без помощи рикошета. Правда, тут же получил желтую. И вот тут у меня мелькнула мысль: как бы он не схлопотал вторую – тогда пропустит матч с «Краснодаром». Но Семак проявил хладнокровие. Не стал его менять.

Вендел по семейным обстоятельствам улетал домой. Этот факт тоже сказался на его игре против Самары. Но он и в целом уже не может выйти на свой прежний уровень. Да, в старании ему не откажешь. Однако пропали конкретика, острота, нестандартные ходы. Не тот КПД...

Тут уже, видимо, ничего не поделать. Возможно, время берет свое. С другой стороны, не видно, кто может составить ему конкуренцию в основе. Кто способен сейчас заменить в «Зените» Вендела без потери качества?

Вместо него вышел во втором тайме Педро, но не сильно убедил. Видимо, не до конца оправился от травмы», – заявил Орлов.

По ТТД Вендел и Глушенков провели хороший матч, не знаю почему их критикуют. После их замены Зенит стал выглядеть хуже.
Ответ Удар Кержакова
По ТТД Вендел и Глушенков провели хороший матч, не знаю почему их критикуют. После их замены Зенит стал выглядеть хуже.
И прошлом сезоне так было. Семак никак бл… не научится
Не надо набрасывать, ГС. Надо было видеть тактический рисунок игры, чтобы понять, что роль не только Глушенкова, но и Джона изменилась. Караваев и Вега занимали обе бровки. Глуш и Джон смешались при атаках в центральную зону, перенасыщая её, но при этом сами часто оказывались не задействованы в комбинациях. Нормально всё было, в общем.
Самое интересное, что моменты были и у Вендела и Глущенкова и пасы они раздавали и прочее.
Но как только их заменили - Крылья сразу контроль забрали и гоняли Зенит как хотели.
Ну да, Глущенков и Вендел конечно были ни о чём)))
Когда Орлову просто очень хочется набросить на вентилятор …

Уверенно Зенит победил. Нигде его Крылья не прижали. Два момента за весь матч у Самары было:
— в 1-м тайме при 0:0, когда Адамов спас, а с добивания волжанин выше ворот пробил
— шальной гол в тайме втором (из логики игры вообще не вытекал)

После 2:1 единственный голевой момент был у Луиса Энрике, когда он пусть и под углом, но 1х1 вышел.

Караваев очень приличный матч провел, Горшков молодец, у Соболева очередной гол - вот это бы стоило отметить, а не пытаться гадость про Глушенкова ляпнуть. Нормально Максим сыграл, 2:0 на табло было, когда их с Барриосом меняли.
