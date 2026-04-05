  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин в блоге на Спортсе”: «Изменение лимита не поможет нашим игрокам стать лучше. Тренер что, враг себе? Он зависит от результата. Искусственное никогда не принесет пользу»
31

Семин в блоге на Спортсе”: «Изменение лимита не поможет нашим игрокам стать лучше. Тренер что, враг себе? Он зависит от результата. Искусственное никогда не принесет пользу»

Семин о лимите: изменение не поможет нашим игрокам стать лучше.

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в своем блоге на Спортсе” объяснил, почему не верит в идею ужесточения лимита в Мир РПЛ.

«Не думаю, что изменение лимита поможет нашим игрокам стать лучше.

Не ограничения дают положительный результат, а только правильная работа, которая начинается в академии и заканчивается в основной команде. По мне, искусственное решение, что кого-то на поле должно быть больше, а кого-то – меньше, ни к чему не приведет.

Тренер что, враг себе? Он зависит от результата. И, конечно, должен выпускать на поле лучших. Сегодня это могут быть одни игроки, а уже завтра – совсем другие. Искусственно никого не введут в состав. Да, ошибка тренера возможна, но преднамеренный неправильный выбор – нет. 

Так что убежден: искусственное никогда не принесет пользу», – написал Семин.

Почему я против лимита. Второй текст Юрия Семина

На что способен «Спартак» в сезоне?13975 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс”
лимит на легионеров
logoЮрий Семин
logoпремьер-лига Россия
детский футбол
logoСпортс
logoСборная России по футболу
logoЛокомотив
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Юрий Павлович на 100% прав
Ответ funnynerd21
Юрий Павлович на 100% прав
Только на встрече с Дегтяревым он почему-то лимит поддержал
С чисто игровой точки зрения так оно и есть. Но если наш футбол хочет играть по тем же правилам что и европейский, тогда надо выстраивать финансовую структуру клубов по европейскому образцу. А то вызывает недоумение когда, к примеру, РЖД каждый год просит правительство субсидировать жд перевозки ибо у компании убытки, а с другой стороны на эти деньги содержит профессиональную футбольную команду. Экономически это тупик и ведёт в пропасть.
И это претензия не только к Локо. Это претензия ко всему нашему футболу.
Ну и самое главное. Лимит надо вводить вместе с потолком зп. Чтобы сподвигнуть наших Тюкавиных к профессиональному росту и к нереходу в более сильную европейскую лигу.
Ответ Amalfitano
С чисто игровой точки зрения так оно и есть. Но если наш футбол хочет играть по тем же правилам что и европейский, тогда надо выстраивать финансовую структуру клубов по европейскому образцу. А то вызывает недоумение когда, к примеру, РЖД каждый год просит правительство субсидировать жд перевозки ибо у компании убытки, а с другой стороны на эти деньги содержит профессиональную футбольную команду. Экономически это тупик и ведёт в пропасть. И это претензия не только к Локо. Это претензия ко всему нашему футболу. Ну и самое главное. Лимит надо вводить вместе с потолком зп. Чтобы сподвигнуть наших Тюкавиных к профессиональному росту и к нереходу в более сильную европейскую лигу.
Если наш футбол хочет играть по тем же правилам, что европейский, то при возвращении в еврокубки, нужно граждан стран ЕС вообще не считать за легионеров. Тогда вот будет равенство по силе составов. А при лимите никогда.
Ответ Ростовский
Если наш футбол хочет играть по тем же правилам, что европейский, то при возвращении в еврокубки, нужно граждан стран ЕС вообще не считать за легионеров. Тогда вот будет равенство по силе составов. А при лимите никогда.
А мы страна ЕС чтобы не считать игроков из ес легионерами? Я вообще-то говорил про экономические реалии и вроде как расписал это в своём посте.
Лимит уничтожит наш футбол
А он разве после встречи с Дегтяревым не другое говорил?)
Юра, где в данный момент Италия? она не на чемпионате мира, она в жопе. И только после этого они поняли что переборщили с лимитом. Учитесь на чужих ошибках и не трендите как все одно и тоже. Один тоже трындел что весна- осень это благо для рашенфутбола и что мы имеем? Дебилизм, летом отдыхаем, зимой играем, а игроки два раза за год набирать форму...
Старик дело говорит!
"Не ограничения дают положительный результат, а только правильная работа"
А искусственные вливания в футбол без возможности их окупить, норма? Когда за немалые гос.средства покупают среднего футболиста из Бразилии, норма? Да, и через макс пару лет с большой скидкой продают, потому как эта была сделка для распила, а не для поднятия уровня рос.футбола.
Дегтяреву он сказал, что лимит нужен
Смотрел интервью Слуцкого , на днях . Он рассказывал историю , как будучи тренером в РФПЛ на его глазах паспортисты , один за одним проигрывали конкуренцию за место в составе посредственным легионерам … и когда его закономерно спросили , с намеком , что получается, что лимит не нужен ? Он сказал , что конечно же НУЖЕН !!! Реакцию ведущих в студии , точнее их выражение лица и неловкая пауза , сказали о многом )))
Согласен с Юрием Павловичем. Но ещё один момент, сломать систему, при которой идут большие деньги на покупку большого количества посредственных игроков из-за бугра. Понятно, что это хорошая кормушка.
Ответ Александр Панков
Согласен с Юрием Павловичем. Но ещё один момент, сломать систему, при которой идут большие деньги на покупку большого количества посредственных игроков из-за бугра. Понятно, что это хорошая кормушка.
Правильно. Нужно, чтобы большие деньги шли в карманы агентов наших брёвен.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Почему я против лимита. Второй текст Юрия Семина
5 апреля, 14:30Трибуна
Юрий Семин: «Ни один лимит не давал пользу. Зачем болельщикам игроки слабее? Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде – кто не поставит Батракова, Кисляка, Глебова?»
21 октября 2025, 09:10
Семин против ужесточения лимита: «Конкуренция делает футболистов сильнее, а не искусственные ограничения. Изменения нужны в ДЮСШ»
8 августа 2025, 02:15
Юрий Семин: «Лимиты никогда не приносили качество в футбол. Важнее улучшить работу тренеров в ДЮСШ. Искусственное ничего не даст – должна быть конкуренция»
25 июля 2025, 14:11
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
14 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
31 минуту назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
35 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
39 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
40 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
54 минуты назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
57 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
4 минуты назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
9 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
19 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Рекомендуем