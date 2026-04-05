Семин в блоге на Спортсе”: «Изменение лимита не поможет нашим игрокам стать лучше. Тренер что, враг себе? Он зависит от результата. Искусственное никогда не принесет пользу»
Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в своем блоге на Спортсе” объяснил, почему не верит в идею ужесточения лимита в Мир РПЛ.
«Не думаю, что изменение лимита поможет нашим игрокам стать лучше.
Не ограничения дают положительный результат, а только правильная работа, которая начинается в академии и заканчивается в основной команде. По мне, искусственное решение, что кого-то на поле должно быть больше, а кого-то – меньше, ни к чему не приведет.
Тренер что, враг себе? Он зависит от результата. И, конечно, должен выпускать на поле лучших. Сегодня это могут быть одни игроки, а уже завтра – совсем другие. Искусственно никого не введут в состав. Да, ошибка тренера возможна, но преднамеренный неправильный выбор – нет.
Так что убежден: искусственное никогда не принесет пользу», – написал Семин.
И это претензия не только к Локо. Это претензия ко всему нашему футболу.
Ну и самое главное. Лимит надо вводить вместе с потолком зп. Чтобы сподвигнуть наших Тюкавиных к профессиональному росту и к нереходу в более сильную европейскую лигу.
