Семин в блоге на Спортсе”: «Изменение лимита не поможет нашим игрокам стать лучше. Тренер что, враг себе? Он зависит от результата. Искусственное никогда не принесет пользу»

Семин о лимите: изменение не поможет нашим игрокам стать лучше.

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в своем блоге на Спортсе” объяснил, почему не верит в идею ужесточения лимита в Мир РПЛ .

«Не думаю, что изменение лимита поможет нашим игрокам стать лучше.

Не ограничения дают положительный результат, а только правильная работа, которая начинается в академии и заканчивается в основной команде. По мне, искусственное решение, что кого-то на поле должно быть больше, а кого-то – меньше, ни к чему не приведет.

Тренер что, враг себе? Он зависит от результата. И, конечно, должен выпускать на поле лучших. Сегодня это могут быть одни игроки, а уже завтра – совсем другие. Искусственно никого не введут в состав. Да, ошибка тренера возможна, но преднамеренный неправильный выбор – нет.

Так что убежден: искусственное никогда не принесет пользу», – написал Семин.

