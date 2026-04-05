Дзюба об отмене гола в ворота ЦСКА: «Это прям цирк, у нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле-еле коснулся. Такой гол «Спартака» или ЦСКА «Акрону» железобетонно оставили бы»

Дзюба об отмене гола: это цирк, разве Акинфеева нельзя трогать, еле коснулся его.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба высказался о решениях арбитра Владимира Москалева в матче 23-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:2).

На 5-й минуте счет открыл нападающий армейцев Лусиано Гонду – после розыгрыша углового, назначенного Москалевым за то, что вратарь хозяев Игнат Тереховский дольше 8 секунд вводил мяч в игру, поймав его в руки. На 60-й минуте Артем Дзюба забил с пенальти. В добавленное ко второму тайму время Артем сделал дубль, но главный арбитр отменил гол из‑за фола нападающего на Акинфееве .

– Какое мнение по эпизоду с правилом восьми секунд?

– Я к этому судье очень уважительно отношусь, мне он очень нравится. Но как‑то строго. Молодой вратарь, как понять вот, в какой момент 8 секунд, в какой 9? Ну хорошо. До этого я ни разу не видел таких эпизодов. Это во‑первых.

Во‑вторых, я сейчас посмотрел гол. Это пародия какая‑то. У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле‑еле коснулся, даже не видел его. Меня держал Лукин. Это чистый гол.

Вратарь выходит, я его даже особо не касаюсь. Я ему никак не мешал. Мы даже отпраздновать не успели, а он уже у монитора стоит. Ну что это такое? Все понимаю, но это прям цирк.

Такой гол «Спартака» или ЦСКА в наши ворота – его бы отменили? Железобетонно бы поставили и даже не смотрели, – сказал Дзюба.

Дзюба не согласен с отменой его второго гола в ворота ЦСКА: «Как по мне, не было фола»