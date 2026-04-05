  Дзюба об отмене гола в ворота ЦСКА: «Это прям цирк, у нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле-еле коснулся. Такой гол «Спартака» или ЦСКА «Акрону» железобетонно оставили бы»
Дзюба об отмене гола в ворота ЦСКА: «Это прям цирк, у нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле-еле коснулся. Такой гол «Спартака» или ЦСКА «Акрону» железобетонно оставили бы»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о решениях арбитра Владимира Москалева в матче 23-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:2).

На 5-й минуте счет открыл нападающий армейцев Лусиано Гонду – после розыгрыша углового, назначенного Москалевым за то, что вратарь хозяев Игнат Тереховский дольше 8 секунд вводил мяч в игру, поймав его в руки. На 60-й минуте Артем Дзюба забил с пенальти. В добавленное ко второму тайму время Артем сделал дубль, но главный арбитр отменил гол из‑за фола нападающего на Акинфееве.

– Какое мнение по эпизоду с правилом восьми секунд?

– Я к этому судье очень уважительно отношусь, мне он очень нравится. Но как‑то строго. Молодой вратарь, как понять вот, в какой момент 8 секунд, в какой 9? Ну хорошо. До этого я ни разу не видел таких эпизодов. Это во‑первых.

Во‑вторых, я сейчас посмотрел гол. Это пародия какая‑то. У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле‑еле коснулся, даже не видел его. Меня держал Лукин. Это чистый гол.

Вратарь выходит, я его даже особо не касаюсь. Я ему никак не мешал. Мы даже отпраздновать не успели, а он уже у монитора стоит. Ну что это такое? Все понимаю, но это прям цирк.

Такой гол «Спартака» или ЦСКА в наши ворота – его бы отменили? Железобетонно бы поставили и даже не смотрели, – сказал Дзюба.

Дзюба не согласен с отменой его второго гола в ворота ЦСКА: «Как по мне, не было фола»

Все время использует руки в единоборствах,пусть удивляется дальше
Руки он не только в единоборствах использует))
когда играл за Зенит, то не свистели, вот и привык
Не понятно о чем речь. Тут пишут на усмотрение.. на усмотрение эпизод был бы если бы Дзюба просто играл корпус в корпус и то в таких ситуациях 80-20 отдают предпочтение в сторону вратаря(т.к это вратарская)
Но Дзюба то видно кладет руку, сильно не сильно, но кладет.
Это фол. Какие вопросы
Ну так Дзюба тот ещё цирковой клоун.
Ну поэтому в Европу когда пустят будем с поднятыми руками там стоять а судьи даже не подумают к монитору идти. Сейчас стыки были, там таких эпизодов десяток был - ноль свистков
Артемон: Это прям цирк, у нас нельзя пенис трогать или что? Я еле-еле коснулся. А он уже у монитора сидит и смотрит.
Это топ
Ох уж эти озорные ручки Дзюбы ?!
Открою Дзюбе секрет. Трогать нельзя не только Акинфеева.
Надо Мажичу сделать строгий выговор судьям. Нужно давать отпраздновать как следует, и только потом уж идти к своим мониторам и отменять. А то ни гола, ни временной радости
Дзюба хоть признаётся, что "еле-еле коснулся". А Тедеев вон утверждает, что вообще "никакого контакта не было"... ))
Ну да, нельзя трогать акинфеева потому что он вратарь, еще нельзя трогать адамова, максименко, акгацева и тд по списку, потому что они тоже вратари. В 37 лет такие открытия это конечно очень жёстко..
Открытия да вас. Это правила.
Так он об этом и говорит)
Честно говоря, не понятно, к чему претензия.
Фол абсурдный? Абсурдный
По правилам ФИФА это фол? Фол
Ну и обращайся в ФИФА, при чём тут Акинфеев? Почему это вызывает возмущение, а офсайды на 2 см не вызывают?
Комментарий скрыт
Интересно, какой у тебя диагноз
Дзюьа или не знает правила или просто включает дурака .Как и руководство Акрона.Во вратарской вратаря толкать нельзя.
Комментарий скрыт
Почитай правила внимательно.
Когда просто захотел потрогать Акинфеева, но выбрал неудачную секунду для этого.😀
Натрогался бы после матча, как в сборной в 2018, когда Дзюба носил Акинфея на руках и смотрел на него влюблёнными глазами.

А так - да, нельзя рукоблудствовать во время матча, когда вратарь хочет прыгнуть и вытолкнуть мяч.
Тедеев об отмене гола Дзюбы: «При моем величайшем уважении к Акинфееву, нельзя было не засчитывать. Никакого контакта не было, этот мяч у «Акрона» отобрали»
4 апреля, 22:31
Лапочкин о голе ЦСКА с углового, назначенного по правилу 8 секунд: «Вратарь «Акрона» держал мяч 11 секунд, так что Москалев сделал все по букве закона. Правило ввели, чтобы вратари не тянули время»
4 апреля, 20:49
Лапочкин про отмену гола Дзюбы: «Кладет на Акинфеева руку и потом отталкивает, а в площади ворот голкипер практически неприкосновенен. Очевидный фол»
4 апреля, 20:17
Тедеев об отмене гола Дзюбы: «Не было серьезного контакта с вратарем – будто как в театре должны сидеть. И сколько судья добавил времени? Ну видите как, есть ЦСКА и другие элитные клубы»
4 апреля, 13:11
