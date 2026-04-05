Дзюба об отмене гола в ворота ЦСКА: «Это прям цирк, у нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле-еле коснулся. Такой гол «Спартака» или ЦСКА «Акрону» железобетонно оставили бы»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о решениях арбитра Владимира Москалева в матче 23-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:2).
На 5-й минуте счет открыл нападающий армейцев Лусиано Гонду – после розыгрыша углового, назначенного Москалевым за то, что вратарь хозяев Игнат Тереховский дольше 8 секунд вводил мяч в игру, поймав его в руки. На 60-й минуте Артем Дзюба забил с пенальти. В добавленное ко второму тайму время Артем сделал дубль, но главный арбитр отменил гол из‑за фола нападающего на Акинфееве.
– Какое мнение по эпизоду с правилом восьми секунд?
– Я к этому судье очень уважительно отношусь, мне он очень нравится. Но как‑то строго. Молодой вратарь, как понять вот, в какой момент 8 секунд, в какой 9? Ну хорошо. До этого я ни разу не видел таких эпизодов. Это во‑первых.
Во‑вторых, я сейчас посмотрел гол. Это пародия какая‑то. У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле‑еле коснулся, даже не видел его. Меня держал Лукин. Это чистый гол.
Вратарь выходит, я его даже особо не касаюсь. Я ему никак не мешал. Мы даже отпраздновать не успели, а он уже у монитора стоит. Ну что это такое? Все понимаю, но это прям цирк.
Такой гол «Спартака» или ЦСКА в наши ворота – его бы отменили? Железобетонно бы поставили и даже не смотрели, – сказал Дзюба.
Но Дзюба то видно кладет руку, сильно не сильно, но кладет.
Это фол. Какие вопросы
Фол абсурдный? Абсурдный
По правилам ФИФА это фол? Фол
Ну и обращайся в ФИФА, при чём тут Акинфеев? Почему это вызывает возмущение, а офсайды на 2 см не вызывают?
Натрогался бы после матча, как в сборной в 2018, когда Дзюба носил Акинфея на руках и смотрел на него влюблёнными глазами.
А так - да, нельзя рукоблудствовать во время матча, когда вратарь хочет прыгнуть и вытолкнуть мяч.