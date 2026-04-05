Защитник «Динамо» Рикардо о 3:3 с «Оренбургом»: «Тренерский штаб не виноват, виноваты футболисты. Не можем пропускать такие голы»
Защитник «Динамо» Дэвид Рикардо оценил ничью с «Оренбургом» (3:3) в Мир РПЛ.
— «Динамо» вело в счете 2:0 и 3:2, но соперник сравнивал. В чем причина?
— Все видели, что случилось на поле. Мы расстроены, что упустили победу. Тренерский штаб не виноват в произошедшем, виноваты футболисты. Я как защитник принимаю ответственность [за результат] на себя. Мы не можем пропускать такие голы, как в матче с «Оренбургом».
Остается работать дальше, забыть этот матч, исправить ошибки и концентрироваться на игре с «Краснодаром». Это будет очень сложный и важный матч.
— Может быть, были мысли сэкономить силы перед кубковой игрой?
— Не знаю, что происходит в голове других игроков. Я не думал о «Краснодаре», но мы чуть расслабились. Гол, пропущенный на последних минутах первого тайма, получился глупым. Недопустимо так пропускать. Если бы мы закончили первые 45 минут с преимуществом в два мяча, игра пошла бы по другому сценарию, — сказал Рикардо.