Защитник «Динамо» Рикардо о 3:3 с «Оренбургом»: «Тренерский штаб не виноват, виноваты футболисты. Не можем пропускать такие голы»

Рикардо о 3:3 с «Оренбургом»: тренерский штаб «Динамо» не виноват.

Защитник «Динамо» Дэвид Рикардо оценил ничью с «Оренбургом» (3:3) в Мир РПЛ .

— «Динамо» вело в счете 2:0 и 3:2, но соперник сравнивал. В чем причина?

— Все видели, что случилось на поле. Мы расстроены, что упустили победу. Тренерский штаб не виноват в произошедшем, виноваты футболисты. Я как защитник принимаю ответственность [за результат] на себя. Мы не можем пропускать такие голы, как в матче с «Оренбургом ».

Остается работать дальше, забыть этот матч, исправить ошибки и концентрироваться на игре с «Краснодаром». Это будет очень сложный и важный матч.

— Может быть, были мысли сэкономить силы перед кубковой игрой?

— Не знаю, что происходит в голове других игроков. Я не думал о «Краснодаре», но мы чуть расслабились. Гол, пропущенный на последних минутах первого тайма, получился глупым. Недопустимо так пропускать. Если бы мы закончили первые 45 минут с преимуществом в два мяча, игра пошла бы по другому сценарию, — сказал Рикардо.