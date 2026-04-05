Гонду о 1-м голе за ЦСКА: «Ждал его. Знаю, что на меня возлагаются огромные надежды»

Гонду о 1-м голе за ЦСКА: знаю, что на меня возлагаются огромные надежды.

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду прокомментировал свой первый гол за армейцев – в 6-м матче после перехода из «Зенита».

Накануне аргентинец открыл счет в игре Мир РПЛ с «Акроном» (2:1).

— Забитый гол придаст уверенности?

— Я очень счастлив, что забил этот гол. Я его ждал, искал его. Знаю, что на меня возлагаются огромные надежды. Очень рад своему голу и тому, что команда победила.

— Что чувствовал, когда не мог забить?

— В футболе бывают такие временные периоды. Мы провели очень хороший предсезонный сбор. То, как мы начали вторую часть чемпионата, снижает уверенность. Но мы постоянно верим в себя, и самое важное, что в матче с «Акроном» мы дали результат. За счет этого положительного результата улучшается и игра, — сказал Гонду.