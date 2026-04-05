Гонду о 1-м голе за ЦСКА: «Ждал его. Знаю, что на меня возлагаются огромные надежды»

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду прокомментировал свой первый гол за армейцев – в 6-м матче после перехода из «Зенита».

Накануне аргентинец открыл счет в игре Мир РПЛ с «Акроном» (2:1).

— Забитый гол придаст уверенности?

— Я очень счастлив, что забил этот гол. Я его ждал, искал его. Знаю, что на меня возлагаются огромные надежды. Очень рад своему голу и тому, что команда победила.

— Что чувствовал, когда не мог забить?

— В футболе бывают такие временные периоды. Мы провели очень хороший предсезонный сбор. То, как мы начали вторую часть чемпионата, снижает уверенность. Но мы постоянно верим в себя, и самое важное, что в матче с «Акроном» мы дали результат. За счет этого положительного результата улучшается и игра, — сказал Гонду.

грац! еще штучек 5 накидай до конца чемпионата, и освоишься)))
Уже не возлагаются
Давай продолжай в том же духе !
пару-тройку голов и уверенности прибавится. одного мало
Кроме гола ничем не запомнился в матче. Да и в моменте с голом если бы Данилов коснулся мяча говорить о Гонду вообще было бы нечего. Бежит, борется, открывается, подыгрывает вроде все неплохо, но на этом все. Пока на уровне Мусаева.
Похоже,никто не хвалит Гонду-все комментарии удалили,вот и демократия на сайте!
Вот непонятно... Не сказать, что у него куча моментов каждый матч, и он просто тупо мажет перед воротами... Тут как будто проблема может быть глубже, чем просто забить один год дл уверенности.. Но буду рад ошибиться, если у него сейчас попрет. В целом, рестарт сезона не задался у всей команды ..
