  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Интер» разгромил «Рому» – 5:2! Лаутаро сделал дубль, у Тюрама 1+2, у Чалханоглу гол и ассист
83

«Интер» разгромил «Рому» – 5:2! Лаутаро сделал дубль, у Тюрама 1+2, у Чалханоглу гол и ассист

«Интер» крупно победил «Рому» – 5:2.

«Интер» разнес дома «Рому» (5:2) в 31-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лаутаро Мартинес открыл счет уже на 2-й минуте. Джанлука Манчини на 40-й забил ответный мяч. Хакан Чалханоглу на 2-й добавленной к первому тайму минуте вновь вывел «Интер» вперед дальним ударом. Маркус Тюрам дважды ассистировал Лаутаро, а на 55-й забил сам. Николо Барелла отличился на 63-й. Лоренцо Пеллегрини сократил отставание в счете на 70-й.

Серия А Италия. 31 тур
5 апреля 18:45, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Интер
Завершен
5 - 2
1.15xG1.02
Логотип гостевой команды
Рома
Матч окончен
81’
Эрмосо   Зелковски
Зелиньски   Мхитарян
76’
70’
  Пеллегрини
Чалханоглу   Сучич
67’
М. Тюрам   Эспозито
66’
64’
Соуле   Эль-Шаарави
  Барелла
63’
60’
Пизилли
58’
Ренсх   Цимикас
Мартинес   Бонни
58’
Бастони   Дармиан
58’
  М. Тюрам
55’
  Мартинес
52’
46’
Манчини   Гиларди
2тайм
Перерыв
  Чалханоглу
45’
+2’
40’
  Манчини
  Мартинес
1’
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Думфрис, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Дармиан, Кокки, Эспозито, Мхитарян, Бонни, Сучич, Фраттези, Луис Энрике, де Врей, Диуф
1тайм
Рома:
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Соуле, Ренсх, Пизилли, Кристанте, Челик, Мален
Запасные: Анхелиньо, Зелковски, Эль-Шаарави, Сарагоса, Голлини, Цимикас, Гиларди, Вас, Де Марци, Эль-Энауи, Вентурино
Подробнее

Таблица Чемпионата Италии

Статистика Чемпионата Италии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoИнтер
logoРома
онлайны
logoсерия А Италия
logoЛаутаро Мартинес
logoДжанлука Манчини
logoХакан Чалханоглу
logoМаркус Тюрам
logoНиколо Барелла
logoЛоренцо Пеллегрини
83 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Гасперини опять от Интера наполучал.
Ответ Rocky IV
Гасперини опять от Интера наполучал.
А как же интрига ? Которой мы все так хочем ?
Фсе ?
Ну вот, вернулись все звезды, в первую очередь Лаутаро. Плюс супер гол в раздевалку от Чахоноглы, уход с поля Манчини и разгром Ромы подан на блюдочке. А в целом в 1 тайме Рома хорошо играла, пока супер ракета от турка не поразила. В 2 тайме конечно попали под каток.
Лучший матч от Тюрама в сезоне. Как же много значит Лаутаро для команды.
Дальше выезд в Комо.
Ответ Vlados 86
Лучший матч от Тюрама в сезоне. Как же много значит Лаутаро для команды. Дальше выезд в Комо.
Да, согласен. С Лаутаро совсем другой Интер. И как нам не хватало его все эти последние полтора месяца.
Ответ Romano de Roma
Да, согласен. С Лаутаро совсем другой Интер. И как нам не хватало его все эти последние полтора месяца.
Были и конспекты Семёна сегодня, с запутыванием персонального прессинга и выходом на острие атаки дефов.
Рома до сего дня ни разу в сезоне не проигрывала с разницей более 1 мяча.
Ответ Н.Ф.
Рома до сего дня ни разу в сезоне не проигрывала с разницей более 1 мяча.
Не нужно было злить Интер и эта серия бы не прервалась
Ответ Евгений Павлюченко
Рома не меняется
Ты прав тренеры меняются Рома нет
Ответ Евгений Павлюченко
Рома не меняется
Не просто так представляют вечный город
Все нормально, маэстро Гасперини заходит на рекорд
Неожиданный результат)) я думал будет все иначе...радует команда! Лаутаро красавец! Сразу видно тот самый Интер с КЭПОМ!
Эффект Лаутаро
Дензел с Эспозито могли по два класть.
Воротника ромы жаль , расстреливают его.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дуран пробежал 5,9 км в матче со «Спартаком» – меньше Латышонка и остальных игроков старта «Зенита»
2 минуты назад
Орзул о пенальти Барко: «Даже я бы так не била. Так исполняет трехлетка во дворе»
16 минут назад
Только 28% читателей Спортса’’ смогли пройти наш футбольный диктант до конца без ошибок. А вы справитесь?
29 минут назадТесты и игры
Кубарси извинился за удаление в матче с «Атлетико»: «Беру на себя ответственность за результат. «Барса» никогда не сдастся»
30 минут назад
Ву на русском высказался о победе «Спартака»: «Очень рад. «Зенит» – сложная команда, но мы работали хорошо»
45 минут назадВидео
Матеу Лаос об игре Пубиля рукой во вратарской «Атлетико»: «По правилам за это могли дать пенальти. Но это естественное действие, поэтому понимаю, почему пенальти нет»
56 минут назад
Федотов хочет возглавить «Динамо», экс-тренер ЦСКА отказал «Крыльям» и «Торпедо». Переговоры начнутся в конце сезона, когда будут ясны перспективы Гусева (Sport Baza)
56 минут назад
КДК рассмотрит бросание бутылок фанатами «Зенита» после матча со «Спартаком». Комиссар РФС зафиксировал инцидент в рапорте («Чемпионат»)
сегодня, 09:24
Ванья Дркушич: «Болельщики «Зенита» кидали бутылки после того, как игроки «Спартака» начали праздновать перед ними. Я сказал соперникам, что так нельзя себя вести»
сегодня, 09:12
Анри согласен с удалением Кубарси в матче с «Атлетико»: «Никаких сомнений. Пау не фолил намеренно, но это лишение явной возможности забить гол»
сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Батракова об интересе «ПСЖ»: «Не буду комментировать. Алексеем интересуются многие команды из Европы, он активно изучает английский»
7 минут назад
Джулиано Симеоне после 2:0: «Барса» играет в меньшинстве так же, как в полном составе. «Атлетико» приложил огромные усилия и доволен своей работой»
17 минут назад
Каррагер о «Ливерпуле»: «Салах, ван Дейк, Алиссон – легенды, они привели клуб к чемпионству в прошлом сезоне. Но это уже не те игроки, а другие недостаточно хороши, чтобы сделать шаг вперед»
34 минуты назад
Алемани про 2:0: «Хороший результат для «Атлетико», но «Барса» не обречена. Было бы неправильно поверить в себя, нужно начинать ответный матч, как будто счет 0:0»
сегодня, 09:14
«Локомотив» принимает махачкалинское «Динамо». Красно-зеленые, ждем всех на «РЖД Арене»!
сегодня, 09:00Реклама
Боярский о «Зените»: «Обидно, что проиграли «Спартаку», но пенальти – лотерея. В чемпионате себя проявим бойцами, матч с «Краснодаром» более ответственный, чем Кубок»
сегодня, 08:51
Альварес о голе «Барсе»: «Я не забил ни один из 5-6 штрафных на тренировке. Очень счастлив, что это случилось в ключевой момент. Важный результат для «Атлетико»
сегодня, 08:42
Лига конференций. 1/4 финала. «Шахтер» сыграет с АЗ, «Кристал Пэлас» принимает «Фиорентину», «Майнц» против «Страсбура»
сегодня, 08:39
Муссо с 8.7 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Барселона» – «Атлетико». У Кубарси 5.7, Жоан Гарсия – худший с 5.6
сегодня, 08:30
Карпин о Соболеве в сборной: «У него есть все шансы попасть в расширенный состав, если будет хорошо играть»
сегодня, 08:11
Рекомендуем