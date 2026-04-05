Матч окончен
«Интер» разгромил «Рому» – 5:2! Лаутаро сделал дубль, у Тюрама 1+2, у Чалханоглу гол и ассист
«Интер» крупно победил «Рому» – 5:2.
«Интер» разнес дома «Рому» (5:2) в 31-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лаутаро Мартинес открыл счет уже на 2-й минуте. Джанлука Манчини на 40-й забил ответный мяч. Хакан Чалханоглу на 2-й добавленной к первому тайму минуте вновь вывел «Интер» вперед дальним ударом. Маркус Тюрам дважды ассистировал Лаутаро, а на 55-й забил сам. Николо Барелла отличился на 63-й. Лоренцо Пеллегрини сократил отставание в счете на 70-й.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
83 комментария
Фсе ?
Дальше выезд в Комо.