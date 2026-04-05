Директор «Родины» Зинин: «Финансово клуб готов к РПЛ. Главное — туда попасть»
Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин оценил готовность клуба к выходу в Мир РПЛ.
После 26 туров москвичи занимают в Лиге PARI 2-е место, отставая от «Факела» на 7 очков.
— Клуб как организация уже готов к РПЛ?
— Могу сказать, что в год нашего дебюта в Первой лиге, когда мы попали в стыки [в сезоне-2022/23], у меня было ощущение, что этот спортивный успех сильно опережает наше истинное развитие. Сейчас можно даже по болельщикам, по нашей посещаемости судить, как футбольный клуб «Родина» вырос за эти годы.
К примеру, на нашем матче с «Уралом» болельщиков было много (4 тысячи — прим. ред.). По тем настроениям, которые сейчас в команде и клубе в целом, будь то академия, молодежка и остальные команды нашей системы, мы готовы к РПЛ. Теперь осталось доказать это делом.
— Финансово тоже готовы к РПЛ?
— Мы готовы. Самое главное — туда попасть. И я бы вообще сейчас не стал говорить о Премьер-лиге. Первая фраза, которую Хуан [Диас, тренер «Родины»] сказал команде в раздевалке после победы над «Уралом» — это то, что уже сейчас наша задача думать о следующем матче с «Соколом».
Я бы и сам сказал эти слова, если бы их не произнес главный тренер. ФНЛ не та лига, где можно долго пребывать в эйфории. Она очень жестко наказывает за это. Уже в весенней части этого сезона у нас был момент, когда мы вели в Хабаровске 2:0 у СКА и упустили свое, – сказал Зинин.
