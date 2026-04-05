Директор «Родины» Зинин: «Финансово клуб готов к РПЛ. Главное — туда попасть»

После 26 туров москвичи занимают в Лиге PARI 2-е место, отставая от «Факела» на 7 очков.

— Клуб как организация уже готов к РПЛ?

— Могу сказать, что в год нашего дебюта в Первой лиге, когда мы попали в стыки [в сезоне-2022/23], у меня было ощущение, что этот спортивный успех сильно опережает наше истинное развитие. Сейчас можно даже по болельщикам, по нашей посещаемости судить, как футбольный клуб «Родина» вырос за эти годы. 

К примеру, на нашем матче с «Уралом» болельщиков было много (4 тысячи — прим. ред.). По тем настроениям, которые сейчас в команде и клубе в целом, будь то академия, молодежка и остальные команды нашей системы, мы готовы к РПЛ. Теперь осталось доказать это делом.

— Финансово тоже готовы к РПЛ?

— Мы готовы. Самое главное — туда попасть. И я бы вообще сейчас не стал говорить о Премьер-лиге. Первая фраза, которую Хуан [Диас, тренер «Родины»] сказал команде в раздевалке после победы над «Уралом» — это то, что уже сейчас наша задача думать о следующем матче с «Соколом».

Я бы и сам сказал эти слова, если бы их не произнес главный тренер. ФНЛ не та лига, где можно долго пребывать в эйфории. Она очень жестко наказывает за это. Уже в весенней части этого сезона у нас был момент, когда мы вели в Хабаровске 2:0 у СКА и упустили свое, – сказал Зинин.

Спорно, если без собственного стадика на их игре с Уралом было 4к. Торпедо со своим и без столько не собирает.
Если будут в Химках играть, то там приличный город, плюс отличный стадик, который можно арендовать или выкупить
Аншлаги будут. Торпеду подтяните. РОССИЯ это не одна Москва.
Стадиона даже своего нет. Поэтому конечно не готовы. Будут шататься по Химкам и портить тв-картинку пустыми трибунами.
Как Краснодар, когда начинал на фоне местной Кубани
Нет. Там хотя бы альтернатив не было у населения. Или Кубань или Краснодар. А в Москве очень много клубов и Родина никак не сможет сделать себе нормальную болельщицкую базу без своего стадиона. Нечем притягать.
Главное, чтобы на фоне успехов, стабильности, и шатаний по Химкам и Мособласти в клуб не пришли «помощники» из местного правительства. Тони уже и БК Химки и ФК Химки (не раз), и хоккейным «Атланту» с «Витязем» не раз «помогли».
Почём Родина?
Команда играет в симпатичный футбол, людей на матчи ходит больше чем на те же Химки. Перед матчем всегда классные активности
