Хедира о «Баварии»: «Ее не остановить. Никогда не видел ничего подобного в Европе»

Хедира: «Баварию» не остановить.

Экс-хавбек «Реала» Сами Хедира беспокоится за «Мадрид » в преддверии его противостояния с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ее [«Баварию»] не остановить. Я никогда не видел ничего подобного в Европе на таком уровне. «Бавария » заточена на крупные победы и никогда не довольствуется счетом 1:0, 2:0 или 3:0.

Мбаппе и Винисиусу не совсем комфортно под высоким прессингом, что может подорвать монолитность «Реала» и повлиять на командный дух.

Если «Баварии» удастся забрасывать мячи за спину защитникам, «Реалу» будет крайне сложно остановить быстрые прорывы. В этом и заключается их главная сила – в обостряющих передачах от Киммиха, Павловича и даже Кейна», – сказал Хедира в интервью Sport Bild.