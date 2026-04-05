Хедира о «Баварии»: «Ее не остановить. Никогда не видел ничего подобного в Европе»

Экс-хавбек «Реала» Сами Хедира беспокоится за «Мадрид» в преддверии его противостояния с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ее [«Баварию»] не остановить. Я никогда не видел ничего подобного в Европе на таком уровне. «Бавария» заточена на крупные победы и никогда не довольствуется счетом 1:0, 2:0 или 3:0.

Мбаппе и Винисиусу не совсем комфортно под высоким прессингом, что может подорвать монолитность «Реала» и повлиять на командный дух.

Если «Баварии» удастся забрасывать мячи за спину защитникам, «Реалу» будет крайне сложно остановить быстрые прорывы. В этом и заключается их главная сила – в обостряющих передачах от Киммиха, Павловича и даже Кейна», – сказал Хедира в интервью Sport Bild.

У Хайнкеса и Флика тоже неостановимые машины были
Ответ _Alex*
Бавария Флика была настоящей машиной !
Они целый матч могли атаковать ,что мне нравилась что даже если они веду 4:0 они всеровно атакуют будто проигрывают!
Бавария закинула Барсе 8!!
Любая команда наверное после 4 голов держала бы счет и добила бы матч ,но они в том матче просто расчленили !!
Ну ПСЖ в финале на равных играл
Хвалебная статья на спортсе. Это не прям полная статья от экспертов спортс, но шансы РМ поднимаются. Ещё пара статей и РМ будет факоритом, как минимум в первом матче.
Это не статья, а новость.
Это отдельно взятый матч, в нем может что угодно произойти. Как показывает практика наоборот ЛЧ часто берут те кому чуть больше повезет, кто хладнокровнее сыграет. Выйдет Бавария свои будничные 5 забивать, а Реал со своим примитивным футболом убежит пару раз и забьет первым же моментом. Уже проходили неоднократно, так что гонора лучше поменьше
Где тут гонор от Баварии?
По смыслу комментария абсолютно согласен с вами. Только гонор тут причём, Хедира никогда не был баварским человеком, он скорее мадридский, играл там.
Бавария катком пройдется по Реалу.
Как 15 лет назад, когда последний раз выигрывала у Реала 😂
Мы помним эти "победы" реала с голами из метровых офсайдов)
Это футбол, дружище. Тут у буков по всем котировкам Арсенал и фаворит ЛЧ был, и АПЛ без проблем, ну и кубок зацепит с кубком лиги. А Реал, это в ЛЧ всегда Реал.
Как красиво и тонко ты пнул доминатора ))
Ну, Реал не Фрайбург, даже нынешний, поэтому говорить, что будет легко не стал бы. Бавария пропускает легко.
ну альбасете, мальорка вроде тоже не Атлетико
Только никто не говорит, что Реал не остановить. Вполне допускаю, что будет нечто подобное, как с МС.
странный комментарии, будто воочию не наблюдал как три ВВС разрывали в походе за 10 кубком
судейский реал будет уничтожен
8-2 всегда тебе будет сниться)
Вискас эль барса
21 век сейчас идёт
В 20 всё ещё хуже для Испании.

И говорить об уровне лиги не уместно, когда ваши команды в ЛЧ (одна из которых на секундочку рубится за 3 место с Атлетами), в чистую влетаю разгромно Байерам да Боруссиям с Франкфуртом. Один только Вильярреал 3:0, 4:0 получил, так же как и Атлетик).

Очень сомнительно говорить об общем уровне Ла Лиги и её силе над другими.
об уровне чемпионата говорит в первую очередь конкуренция в чемпионате)обьективно на 1 месте Англия.потом Испания,Италия ,Германия и Франция.те же испанские клубы катком прошлись по англичанам в плэй офф ЛЧ,никто же не говорит что чемп Англии слабый
Эредивизи и португальская лига тогда тоже супер топ лиги на уровне АПЛ ?
Как же уже заманали эти вечные противостояния Реала с Баварией и Сити)))
