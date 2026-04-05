Хедира о «Баварии»: «Ее не остановить. Никогда не видел ничего подобного в Европе»
Хедира: «Баварию» не остановить.
Экс-хавбек «Реала» Сами Хедира беспокоится за «Мадрид» в преддверии его противостояния с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Ее [«Баварию»] не остановить. Я никогда не видел ничего подобного в Европе на таком уровне. «Бавария» заточена на крупные победы и никогда не довольствуется счетом 1:0, 2:0 или 3:0.
Мбаппе и Винисиусу не совсем комфортно под высоким прессингом, что может подорвать монолитность «Реала» и повлиять на командный дух.
Если «Баварии» удастся забрасывать мячи за спину защитникам, «Реалу» будет крайне сложно остановить быстрые прорывы. В этом и заключается их главная сила – в обостряющих передачах от Киммиха, Павловича и даже Кейна», – сказал Хедира в интервью Sport Bild.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Они целый матч могли атаковать ,что мне нравилась что даже если они веду 4:0 они всеровно атакуют будто проигрывают!
Бавария закинула Барсе 8!!
Любая команда наверное после 4 голов держала бы счет и добила бы матч ,но они в том матче просто расчленили !!
В 20 всё ещё хуже для Испании.
И говорить об уровне лиги не уместно, когда ваши команды в ЛЧ (одна из которых на секундочку рубится за 3 место с Атлетами), в чистую влетаю разгромно Байерам да Боруссиям с Франкфуртом. Один только Вильярреал 3:0, 4:0 получил, так же как и Атлетик).
Очень сомнительно говорить об общем уровне Ла Лиги и её силе над другими.