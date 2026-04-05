Чемпионат Турции. «Фенербахче» благодаря пенальти на 101-й одолел «Бешикташ» – 1:0

«Фенербахче» выиграл у «Бешикташа» – 1:0.

«Фенербахче» обыграл в стамбульском дерби «Бешикташ » (1:0) в 28-м туре чемпионата Турции. Керем Актюркоглу забил победный мяч с пенальти на 101-й минуте.

После 28 матчей «Фенербахче » занимает в таблице 2-е место с 63 баллами, опережая идущий 4-м «Бешикташ» на 11 очков. Лидирующий «Галатасарай», который провел на игру меньше, имеет в активе 64 очка.

Суперлига. 28 тур 5 апреля 17:00, Шюкрю Сараджоглу Фенербахче Завершен 1 - 0 2.94 xG 1.08 Бешикташ Матч окончен Эдерсон 90’ +14’ Актюркоглу

90’ +11’ 90’ +8’ Ундер 90’ +7’ Агбаду 90’ О Хен Гю Хекимоглу 86’ Ндиди Учан Браун Мерджан 84’ Остервольде 81’ 78’ Йылмаз Доржелес 68’ 67’ Черны Ундер 67’ Аслани Рашица Мусаба Актюркоглу 62’ Тедеско 60’ Талиска Шериф 58’ 52’ Ндиди 46’ Мурильо Саздагы 2 тайм Перерыв 45’ +5’ Дестаноглу Асенсио Фред 24’ Фенербахче Эдерсон, Браун, Остервольде, Шкриньяр, Семеду, Гендузи, Канте, Асенсио, Доржелес, Мусаба, Талиска Запасные: Демир, Мюльдюр, Мерджан, Юксек, Айдын, Актюркоглу, Гюнок, Сеюнджю, Фред, Шериф 1 тайм Бешикташ: Дестаноглу, Йылмаз, Удуохай, Агбаду, Мурильо, Ндиди, Аслани, Олайтан, Кекчю, Черны, О Хен Гю Запасные: Силва, Йылмаз, Учан, Топчу, Тиагу Джало, Рашица, Хекимоглу, Васкес, Саздагы, Ундер

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

