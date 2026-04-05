1

Чемпионат Турции. «Фенербахче» благодаря пенальти на 101-й одолел «Бешикташ» – 1:0

«Фенербахче» выиграл у «Бешикташа» – 1:0.

«Фенербахче» обыграл в стамбульском дерби «Бешикташ» (1:0) в 28-м туре чемпионата Турции. Керем Актюркоглу забил победный мяч с пенальти на 101-й минуте.

После 28 матчей «Фенербахче» занимает в таблице 2-е место с 63 баллами, опережая идущий 4-м «Бешикташ» на 11 очков. Лидирующий «Галатасарай», который провел на игру меньше, имеет в активе 64 очка.

Чемпионат Турции

28-й тур

Суперлига. 28 тур
5 апреля 17:00, Шюкрю Сараджоглу
Логотип домашней команды
Фенербахче
1 - 0
2.94xG1.08
Логотип гостевой команды
Бешикташ
Эдерсон
90’
+14’
  Актюркоглу
90’
+11’
90’
+8’
Ундер
90’
+7’
Агбаду
90’
О Хен Гю   Хекимоглу
86’
Ндиди   Учан
Браун   Мерджан
84’
Остервольде
81’
78’
Йылмаз
Доржелес
68’
67’
Черны   Ундер
67’
Аслани   Рашица
Мусаба   Актюркоглу
62’
Тедеско
60’
Талиска   Шериф
58’
52’
Ндиди
46’
Мурильо   Саздагы
2тайм
Перерыв
45’
+5’
Дестаноглу
Асенсио   Фред
24’
Фенербахче
Эдерсон, Браун, Остервольде, Шкриньяр, Семеду, Гендузи, Канте, Асенсио, Доржелес, Мусаба, Талиска
Запасные: Демир, Мюльдюр, Мерджан, Юксек, Айдын, Актюркоглу, Гюнок, Сеюнджю, Фред, Шериф
1тайм
Бешикташ:
Дестаноглу, Йылмаз, Удуохай, Агбаду, Мурильо, Ндиди, Аслани, Олайтан, Кекчю, Черны, О Хен Гю
Запасные: Силва, Йылмаз, Учан, Топчу, Тиагу Джало, Рашица, Хекимоглу, Васкес, Саздагы, Ундер
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Турции

Статистика чемпионата Турции

На что способен «Спартак» в сезоне?13975 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoвысшая лига Турция
logoФенербахче
logoБешикташ
logoКерем Актюркоглу
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Пенальти на 101 минуте ,подозрительно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
35 минут назад
сегодня, 13:00
