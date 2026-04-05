Матч окончен
Чемпионат Турции. «Фенербахче» благодаря пенальти на 101-й одолел «Бешикташ» – 1:0
«Фенербахче» выиграл у «Бешикташа» – 1:0.
«Фенербахче» обыграл в стамбульском дерби «Бешикташ» (1:0) в 28-м туре чемпионата Турции. Керем Актюркоглу забил победный мяч с пенальти на 101-й минуте.
После 28 матчей «Фенербахче» занимает в таблице 2-е место с 63 баллами, опережая идущий 4-м «Бешикташ» на 11 очков. Лидирующий «Галатасарай», который провел на игру меньше, имеет в активе 64 очка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Пенальти на 101 минуте ,подозрительно
