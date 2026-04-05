«Соболев сейчас лучший российский нападающий. Пять голов весной – ответ на невызов в сборную». Деменко об игроке «Зенита»

Максим Деменко назвал Александра Соболева из «Зенита» лучшим на данный момент российским форвардом.

«Соболев забил весной уже пять голов. Он отвечает на то, что его не вызвали в сборную, хотя ему для поддержки это было нужно. Ему сейчас надо себя продолжать проявлять, показывать результативность.

Хочется пожелать ему удачи, чтобы он преодолел переломный момент. Сейчас Соболев — это лучший российский нападающий», — сказал бывший футболист «Зенита ».