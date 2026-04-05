  • «Соболев сейчас лучший российский нападающий. Пять голов весной – ответ на невызов в сборную». Деменко об игроке «Зенита»
«Соболев сейчас лучший российский нападающий. Пять голов весной – ответ на невызов в сборную». Деменко об игроке «Зенита»

Максим Деменко назвал Александра Соболева из «Зенита» лучшим на данный момент российским форвардом.

«Соболев забил весной уже пять голов. Он отвечает на то, что его не вызвали в сборную, хотя ему для поддержки это было нужно. Ему сейчас надо себя продолжать проявлять, показывать результативность. 

Хочется пожелать ему удачи, чтобы он преодолел переломный момент. Сейчас Соболев — это лучший российский нападающий», — сказал бывший футболист «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Нет и не было у Соболева ничего! Смешно слышать , когда игрок забил с пенальти и играет в Лучшем клубе страны и партнеры всё делают для завершения атаки. Он бревно, у которого нет техники, видения, скорости, дриблинга и мозгов. Вместо мозгов маска!
Ответ Олег Олег
Если убрать голы, и просто взглянуть на его технико тактические действия после зимней паузы, то у вас будет разрыв шаблона. Вообще плохо когда мужчина судит эмоциями, а не фактами. Не красит вас.
Забить сто голов до 30 лет, это не такое уж и плохое бревно)
Если у Зенита Соболев лучший,то у вас большие проблемы я думаю.
Ну то же самое и про Дзюбу писали, однако, если отбросит хейт по совсем не футбольным вопросам, думаю ни у кого́ щас нет сомнений, что это лучший нап в истории футбола РФ по крайней мере пока!
А как же Шава,хотя он и не чистый форвард.Как по мне,он лучше куда Артема(чисто мое мнение).
Смешно. За два года несколько мячей забил, сейчас месяц провел неплохо, и он уже лучший)))
Он забил больше Тюкавина и Комличенко. Поэтому не смешно.
В тексте так и написано - сейчас. Никто не говорил о том, что было два года назад. Это в принципе странно - оценивать нынешнюю форму на отрезке в два года
Лучший Российский нападающий сейчас это Тюкавин. Какой шикарный гол он забил Оренбургу! Это не просто башку подставить, пользуясь своим ростом.
Согласен с вами, но в личной встрече Соболев гол, голевая и признан лучшим игроком в матче, а Тюкавин худший полевой игрок по ТТД. И это был домашний матч.
Гол шикарный Бабкин забил, поэтому он лучший полузащитник РПЛ?)
Физрук Валера вызовет его через полгода, у него циклы с задержкой.

Сейчас пришло время вызовов Сергеева, Садулаева, вороха из ЦСКА и прочих, кто сейчас никакой :))
В точку)
У Тюкавина 5+4 весной
По весне все деревья распускаются.
Говорят лето будет жаркое, засохнет небось...
Летом оно валяется на пляжах с пивасиком. Не засохнет, увы... Мозжечок вот только. Но дереву мозжечок особо не нужен.
Когда пишут, что Соболев лучший нападающий, то мне хочется протереть глаза и проснутся
Чего мелочиться по 100 вызывать. Валера наверное ещё не со всеми познакомился.
Быстров о «Зените»: «Играют ужасно, вживую на это тяжело смотреть. Соболев – один из самых ярких игроков, боролся, бегал, старался. Почти все остальные ходили пешком»
4 апреля, 16:53
Первый тренер Соболева о голе форварда «Крыльям»: «Дуран пусть гуляет, а Александр забивает. Этого колумбийца не просто так отдают из клуба в клуб. Он не поможет «Зениту»
4 апреля, 16:14
Соболев набрал 6 (5+1) очков в 6 последних матчах за «Зенит» – сегодня гол «Крыльям»
4 апреля, 13:42
34 минуты назад
сегодня, 13:00
