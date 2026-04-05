Роналдиньо: «Ямаль – один из лучших в мире. Пусть еще очень молод, но уже делает невероятные вещи. «Десятка» «Барсы» в надежных руках»

Роналдиньо о Ямале: один из лучших в мире, «десятка» «Барсы» в надежных руках.

Бывший хавбек «Барселоны» Роналдиньо назвал вингера «блауграны» Ламина Ямаля одним из лучших игроков в мире.

— Вы отдали Месси футболку «Барселоны» с 10-м номером, теперь она у Ямаля. Как считаете, «десятка» в надежных руках?

— Без сомнения. Он один из лучших в мире. Пусть еще очень молод, но уже делает невероятные вещи. Так что футболка в надежных руках.

— Как вы оцениваете нынешнюю «Барселону»? Это по-прежнему одна из лучших команд в Европе?

— Безусловно, она продолжает оставаться одной из сильнейших команд в Европе, и мы всегда смотрим и надеемся, что «Барса» сотворит нечто прекрасное, – сказал Роналдиньо .