Роналдиньо: «Ямаль – один из лучших в мире. Пусть еще очень молод, но уже делает невероятные вещи. «Десятка» «Барсы» в надежных руках»
Бывший хавбек «Барселоны» Роналдиньо назвал вингера «блауграны» Ламина Ямаля одним из лучших игроков в мире.
— Вы отдали Месси футболку «Барселоны» с 10-м номером, теперь она у Ямаля. Как считаете, «десятка» в надежных руках?
— Без сомнения. Он один из лучших в мире. Пусть еще очень молод, но уже делает невероятные вещи. Так что футболка в надежных руках.
— Как вы оцениваете нынешнюю «Барселону»? Это по-прежнему одна из лучших команд в Европе?
— Безусловно, она продолжает оставаться одной из сильнейших команд в Европе, и мы всегда смотрим и надеемся, что «Барса» сотворит нечто прекрасное, – сказал Роналдиньо.
На что способен «Спартак» в сезоне?13941 голос
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Ole
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Благодаря Ямалю я вернулся в свою юность, когда волшебство на поле творил именно Роналдиньо. Ламин напоминает того великого Ро: пластика, непредсказуемость, видение поля и просто магия
Есть такое дело!
Комментарий скрыт
Роналдиньо знает что говорит..
Ямальдиньо)
