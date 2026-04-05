  • «Балтика» сыграла вничью с «Динамо» Махачкала на выезде – 2:2. Агаларов сделал дубль, Варатынов сравнял на 81-й
«Балтика» сыграла вничью с «Динамо» Махачкала на выезде – 2:2. Агаларов сделал дубль, Варатынов сравнял на 81-й

«Балтика» поделила очки с «Динамо» Махачкала.

«Балтика» сыграла вничью в гостях с «Динамо» Махачкала (2:2) в 23-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Анжи-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 13-й минуте открыл Брайан Хиль. Гамид Агаларов сравнял на 53-й, а на 72-й реализовал пенальти. Сергей Варатынов на 81-й сделал счет 2:2.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 23 тур
5 апреля 13:30, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
2 - 2
2.11xG1.42
Балтика
Агаларов   Мастури
86’
85’
Хиль   Оффор
Сундуков   Сердеров
85’
85’
Манелов   Ковалев
81’
  Варатынов
  Агаларов
72’
67’
Титков   Ласерда
Табидзе   Ахмедов
61’
60’
Чивич   Рядно
58’
Беликов
  Агаларов
53’
46’
Йенне   Беликов
2тайм
Перерыв
Хоссейннежад   Миро
40’
13’
  Хиль
Динамо Махачкала
Волк, Сундуков, Аззи, Табидзе, Аларкон, Кагермазов, Глушков, Мубарик, Мрезиг, Хоссейннежад, Агаларов
Запасные: Сердеров, Сандрачук, Магомедов, Ахмедов, Зинович, Воронин, Мешид, Миро, Карабашев, Шихалиев, Мастури, Ашуров
1тайм
Балтика:
Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, Чивич, И. Петров, Титков, Манелов, Йенне, М. Петров, Хиль
Запасные: Оффор, Кукушкин, Рядно, Филин, Ковач, Мурид, Ласерда, Любаков, Андерсон, Беликов, Поспелов, Ковалев
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Автор статьи "нас ждет самый скучный матч тура" что с лицом?)
Автор статьи "нас ждет самый скучный матч тура" что с лицом?)
Так на Спортсе это уже традиция — выпускать статьи с кликбейтными заголовками, а затем получать все в реальности с точностью да наоборот)
Иронично, что самая незабивающая команда отгрузила 2 самой непропускающей..
Иронично, что самая незабивающая команда отгрузила 2 самой непропускающей..
Буки поработали над матчем. Это же очевидно. Причина? Людям требовался был праздник, у них наводнение. Нужно было разгрузить россиян хорошим футболом...
Ну хоть 2-2. +1 очко лучше чем 0.
Ну по игре конечно сыграно неважно Балтикой. Гассама и Чивич выступили так себе, из под обоих голы залетели, из под Гассамы чуть и не 3-й прилетел. Беликов ужасно в игру вошёл.
Ну хоть 2-2. +1 очко лучше чем 0. Ну по игре конечно сыграно неважно Балтикой. Гассама и Чивич выступили так себе, из под обоих голы залетели, из под Гассамы чуть и не 3-й прилетел. Беликов ужасно в игру вошёл.
Согласен полностью, с уважением к Махачкале, они очень круто играют при Вадиме Евсееве, но команда почти мёртвая, Титков, Чивич и Гассама косячники. Макс лучший, напоминает молодого Модрича или Гризманна.
Ну хоть 2-2. +1 очко лучше чем 0. Ну по игре конечно сыграно неважно Балтикой. Гассама и Чивич выступили так себе, из под обоих голы залетели, из под Гассамы чуть и не 3-й прилетел. Беликов ужасно в игру вошёл.
Да ладно, не переживайте. Вы благотворительный матч провели. Это нормально. Всё это было видно по игре. Между прочим, ваш Ростех до игры предлагал Махачкале помощь, но получил отказ. Это очень по- человечески выглядело со стороны. Сама Балтика играла скорее так, как не играла в этом сезоне вообще. Игра в основном без центра поля, с кучей ошибок — это на Балтику даже не было похоже. Если не смотреть, кто играл, можно было бы подумать, что на поле был Сочи в футболках Балтики. Думается, с нижнем никакой благотворительности уже не будет. На поле выйдет уже та Балтика, которая была в сезоне, и свободно заберёт свои максимальные очки. Так что вся борьба впереди. Идите на стадион и поддерживайте своих.
какой же бездарь Миро ,конечно ,как можно так косячить
Ничья конечно боевая, но есть вопрос. Ну вот на какой хрен нужно держать в командах говно, типа Миро или крашеного бразильца, вышедшего у Балтики? Не лучше своих пацанов выпускать? Хоть толк какой-то от этого будет))
Ничья конечно боевая, но есть вопрос. Ну вот на какой хрен нужно держать в командах говно, типа Миро или крашеного бразильца, вышедшего у Балтики? Не лучше своих пацанов выпускать? Хоть толк какой-то от этого будет))
А что такое какой-то толк и кому он нужен?
А что такое какой-то толк и кому он нужен?
Ты что, конь педальный? О завтрашнем дне не думаешь?))
опять после хвалебной статьи о прекрасной защите Балтике пропустили 2 да еще и от кого)
Балтика наконец начала возвращаться к корням))

Скоро и фарт против лидеров закончится))
Балтика наконец начала возвращаться к корням)) Скоро и фарт против лидеров закончится))
В этом сезоне уже точно этого не будет. Можно спорить сколько угодно, но этого не будет...
Ну это же Балтика. Отлично играть против топов от обороны, но терять очки с аутсайдерами, ибо в созидании проблемы
Чистый пенальти!!
Перерыв на матчи сборных не пошёл на пользу.
Перерыв на матчи сборных не пошёл на пользу.
В телеге писали, что надо было ставить Кукушкина. Никто не послушал. Он был гораздо больше готов к игре. Бориско сник на скамейке. Его психологически задел момент, что его вызвали на сборы, но не выпустили. Вратари — очень обидчивые особи. Первый мяч Агаларова можно было брать. Он не был неберущимся...
