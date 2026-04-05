«Тюкавин и другие динамовцы порой пешком ходили. Видимо, думали, что одной левой обыграют «Оренбург». Терехин про 3:3

Терехин: Тюкавин и другие динамовцы порой пешком ходили в матче с «Оренбургом».

Олег Терехин раскритиковал «Динамо» за домашнюю ничью с «Оренбургом» (3:3) в Мир РПЛ .

«Явная потеря очков для «Динамо». Но «Оренбург » — большие молодцы, Ахметзянов — хороший тренер. Наш, отечественный специалист, что очень важно. Не помню, чтобы они когда‑то забивали три мяча в Москве. Ничья в этом матче для них равносильна победе. Очень здорово отыграться с 0:2.

Не знаю, как готовил Гусев команду в паузу на игры сборных, но перерыв в чемпионате, наверное, все‑таки не пошел на пользу команде. У «Динамо» не получалась игра в обороне. Да и в атаке не все радовало. Тюкавин и другие порой пешком по полю ходили. Они, видимо, думали, что выйдут и одной левой или правой обыграют соперника. Особенно, когда 2:0 повели. Жаль. Так нельзя», — сказал бывший форвард «Динамо ».