  • «Тюкавин и другие динамовцы порой пешком ходили. Видимо, думали, что одной левой обыграют «Оренбург». Терехин про 3:3
Олег Терехин раскритиковал «Динамо» за домашнюю ничью с «Оренбургом» (3:3) в Мир РПЛ.

«Явная потеря очков для «Динамо». Но «Оренбург» — большие молодцы, Ахметзянов — хороший тренер. Наш, отечественный специалист, что очень важно. Не помню, чтобы они когда‑то забивали три мяча в Москве. Ничья в этом матче для них равносильна победе. Очень здорово отыграться с 0:2.

Не знаю, как готовил Гусев команду в паузу на игры сборных, но перерыв в чемпионате, наверное, все‑таки не пошел на пользу команде. У «Динамо» не получалась игра в обороне. Да и в атаке не все радовало. Тюкавин и другие порой пешком по полю ходили. Они, видимо, думали, что выйдут и одной левой или правой обыграют соперника. Особенно, когда 2:0 повели. Жаль. Так нельзя», — сказал бывший форвард «Динамо».

Оренбург круто сыграл в этом матче
Оренбург единственная команда из низов на которую хочется смотреть
Эх, не был бы ещё Оренбург сателлитом Зенита, можно было бы и пожелать им остаться в РПЛ, а так пускай вылетают вместе с Сочи!
Вылетят Сочи и Крылья, хотя даже самара показывает осторожный прогресс при Булатове, но Эль Газико ещё соберёт очков, а вот Крылья вряд ли
защитник из Скопинцева ещё тот.., да и впереди мало чего показывает, кроме одного финта, который все давно всем известен. Странно, что Гусев не видел, что его раз за разом продавливают. весьма показателен третий гол в наши ворота...Оренбург отметился своей организацией игры, такая команда должна оставаться в премьере
Да у Ореня есть игра, будет жалко потерять именно эту команду для РПЛ
Пусть Майсторович играет. А так тренерское поражение,конечно.
Давайте будем честными, Динамо нужно беречь силы перед решающими матчами. А чемпионат уже провален, наверх уже далеко, вылететь не вылетят, кубок в приоритете !!!
У всех клубов, которые на верху, тренеры работают по много лет и команду строят сами себе, а не Валера привел, а Гусев должен стать чемпионом !!!
Непонятны аргументы ввиду чего Гусев должен стать.
Степашин сказал: возьмет Динама кубак - Гусев останется
Динамо в чемпе ничего не нужно, вот они и вводили в заблуждение Краснодар перед кубковой игрой. А если честно, то с такой игрой, которую Динамо показывает в трёх последних играх, им нечего ловить. Слишком много стало просчётов тренерского штаба. Видно сильно поверили в себя после нескольких действительно удачных игр.
Нет, просто у Динамо как всегда нет мотивации в чемпионате
Звёзды стали, чо. А гусев- вожак звёзд. В следующем году в фнл будут феерить.
