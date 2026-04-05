11

Юрген Клопп: «Скучаю по атмосфере «Энфилда», но не просыпаюсь с мыслью, что мне это нужно»

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что скучает по атмосфере «Энфилда».

В настоящее время немец возглавляет футбольное направление в «Ред Булл».

«Я не просыпаюсь с мыслью, что мне это [атмосфера «Энфилда»] нужно, но я скучаю по этому. Мне это нравилось.

Я много работаю и хочу работать. Сейчас разница в том, что я могу поработать три дня, а потом, может быть, дня четыре ничего не делать. Это лучшее, что у меня когда-либо было.

Я родился не для того, чтобы не работать. Но мне нужно было найти способ получить от жизни что-то еще», – сказал Клопп.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TV2
Мы тоже скучаем по твоему классному футболу, пусть не всегда трофеи, но супер прессинг!!
матчи с аталантой пересмотри в лиге европы. Клопп поработал хорошо но и хватит. надо двигаться дальше и искать.
Клопп,а я скучаю по тебе как тренеру.
Помню когда он только пришел в Ливерпуль и сказал что выиграет первый трофей за 4 года,я не поверил. Мне казалось это чем то недосягаемым, недоступным. Настолько тогда клуб был в упадке и на дне.
за пару лет до этого было второе место с борьбой за золото
Благодаря Суаресу и последнему сильному сезону Джеррарда, до падения. Ушел Суарес и та команда показала свой реальный уровень - 6 место.
Команды Клоппа всегда играют в зрелищный футбол! Ждем возвращения !
Заслужил. Если и вправду последние лет 10 жил в жёстком рабочем темпе, как говорил, то и про отдых не стоит забывать. В жизни есть много чего хорошего, помимо футбола)
