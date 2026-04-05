Юрген Клопп: «Скучаю по атмосфере «Энфилда», но не просыпаюсь с мыслью, что мне это нужно»
Клопп: скучаю по «Энфилду», но не просыпаюсь с мыслью, что мне это нужно.
Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что скучает по атмосфере «Энфилда».
В настоящее время немец возглавляет футбольное направление в «Ред Булл».
«Я не просыпаюсь с мыслью, что мне это [атмосфера «Энфилда»] нужно, но я скучаю по этому. Мне это нравилось.
Я много работаю и хочу работать. Сейчас разница в том, что я могу поработать три дня, а потом, может быть, дня четыре ничего не делать. Это лучшее, что у меня когда-либо было.
Я родился не для того, чтобы не работать. Но мне нужно было найти способ получить от жизни что-то еще», – сказал Клопп.
На что способен «Спартак» в сезоне?13974 голоса
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TV2
Помню когда он только пришел в Ливерпуль и сказал что выиграет первый трофей за 4 года,я не поверил. Мне казалось это чем то недосягаемым, недоступным. Настолько тогда клуб был в упадке и на дне.