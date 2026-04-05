Юрген Клопп: «Скучаю по атмосфере «Энфилда», но не просыпаюсь с мыслью, что мне это нужно»

Клопп: скучаю по «Энфилду», но не просыпаюсь с мыслью, что мне это нужно.

Экс-тренер «Ливерпуля » Юрген Клопп признался, что скучает по атмосфере «Энфилда ».

В настоящее время немец возглавляет футбольное направление в «Ред Булл».

«Я не просыпаюсь с мыслью, что мне это [атмосфера «Энфилда»] нужно, но я скучаю по этому. Мне это нравилось.

Я много работаю и хочу работать. Сейчас разница в том, что я могу поработать три дня, а потом, может быть, дня четыре ничего не делать. Это лучшее, что у меня когда-либо было.

Я родился не для того, чтобы не работать. Но мне нужно было найти способ получить от жизни что-то еще», – сказал Клопп.