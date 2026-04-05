Стрепетов о «Зените»: «Есть о чем подумать Семаку – вышедшие на замену с «Крыльями» отдали инициативу. «Спартак» приедет в Петербург за победой»

Стрепетов о «Зените»: вышедшие на замену с «Крыльями» отдали инициативу.

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался в преддверии матча сине-бело-голубых со «Спартаком» в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

Накануне «Зенит» обыграл «Крылья Советов » (2:1) в Мир РПЛ.

«Очень сложная победа «Зенита ». Семаку надо задуматься. Люди, которые вышли на замену, полностью отдали инициативу.

Перед кубковым матчем со «Спартаком » есть опасения. Но ряд игроков не будут играть в стартовом составе — это и Караваев, и Горшков. Будут определенные перестановки.

«Спартак» приедет за победой в Санкт-Петербург. Семаку надо думать о линии атаки, которая тоже вызывает опасения. Есть о чем подумать тренерскому штабу», — сказал Стрепетов.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 8 апреля.