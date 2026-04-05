Стрепетов о «Зените»: «Есть о чем подумать Семаку – вышедшие на замену с «Крыльями» отдали инициативу. «Спартак» приедет в Петербург за победой»
Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался в преддверии матча сине-бело-голубых со «Спартаком» в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.
Накануне «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в Мир РПЛ.
«Очень сложная победа «Зенита». Семаку надо задуматься. Люди, которые вышли на замену, полностью отдали инициативу.
Перед кубковым матчем со «Спартаком» есть опасения. Но ряд игроков не будут играть в стартовом составе — это и Караваев, и Горшков. Будут определенные перестановки.
«Спартак» приедет за победой в Санкт-Петербург. Семаку надо думать о линии атаки, которая тоже вызывает опасения. Есть о чем подумать тренерскому штабу», — сказал Стрепетов.
Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 8 апреля.
На что способен «Спартак» в сезоне?13974 голоса
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Спартак опять без напающих приедет. Будут до серии пенальти тянуть игру.
Какая серия может быть с Максименко.
Вышедшие на замену прилетели накануне матча(Сантос, Энрике), к тому времени ушел Барриос, Педро первый матч почти за месяц после травмы проводил, Караваев откровенно устал, Дркушич, его заменивший, тоже после травмы+Сантос вышел в центр, где благополучно потерялся.Почему игнорируется Мостовой? А то, что Спартак приедет за победой ни для кого не секрет, это их шанс спасти сезон.
И вдует по самое оно!
