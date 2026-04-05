  Лапочкин о назначении Танашева на матч «Спартак» — «Локо»: «Не вызывает удивления. Дебютный сезон судьи в РПЛ проходит фантастически»
22

Лапочкин о назначении Танашева на матч «Спартак» — «Локо»: «Не вызывает удивления. Дебютный сезон судьи в РПЛ проходит фантастически»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил назначение Инала Танашева главным судьей сегодняшнего матча 23-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

— Это дебютный сезон Танашева в РПЛ, но он проходит просто фантастически. Инал работал главным арбитром на нескольких топовых матчах, поэтому его назначение, думаю, не вызывает удивления у тех, кто следит за российским судейством.

— Но есть же другие, более опытные арбитры. Вы понимаете, почему именно он назначен на такой матч?

— Я думаю, что тут есть определенная стратегия. Потому что в следующем туре будет огромный матч  — «Зенит» — «Краснодар», а на неделе еще кубковые игры. Там тоже понадобятся топовые арбитры. Я думаю, что их просто придержали для Кубка России и следующего тура, – сказал Лапочкин.

На что способен «Спартак» в сезоне?13973 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Инал Танашев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoсудьи
logoЛокомотив
logoСергей Лапочкин
Если бы это было мнение какого-нибудь заслуженного в прошлом арбитра, я бы может и поверил. Но, это недоорбитр Лапочкин! Такой же продажный, как и остальные, отстранённый на годы от судейства, пригретый Лапочкиным-старшим на тёплом месте «эксперта».
А, кто это топовые судьи? Это Карась,Левников и Куку?
Их нет у нас..
С этим согласен. Это проблема для мирового футбола, а не только РПЛ.Видя как судят в АПЛ или Ла Лиге это понимаешь. Лапочкин, говорит что топ судьи берегут на кубок и Зенит-Краснодар. Да тот же Танашев больше всех заслуживает судит этот матч, он точно не Газпромовский. Но кто ему даст этот матч. Там будет Иванов или Карас
Фантастическая разве что пенка на Беншимоле, которую он послушно назначил после просмотра телевизора
Зачем вообще судья в поле нужен? На видео можно оставить и все, из Москвы сразу все игры будет центр ВАР обслуживать. Сколько сэкономит РФС денег!
Фантастика в чём заключается?
Туда - нельзя,
Сюда - нельзя,
Никуда нельзя.
Танашев , это тот кто на матче Зенит-Спартак был резервным и перед носом которого Соболев локтём ударил Умярова, почему-то промолчал и не подсказал Карасёву.
Будем надеяться , что сегодня не будет косяков , не надо выдумывать , свисти что видишь.
Лапочкин на матче будет инспектором и не корректно ему до игры давать комментарии.
Хватит ныть спартаковцы...
Сынок , попутал что-то.
Утри сопли.
Хочется посмотреть дерби и обсуждать потом футбол, а не судейские ляпы!
даа, мы все увидели, что судья действительно... фантастический)
Он свистка из рта не выпускает. Игры будет максимум на полчаса
Ну лапочкин тот ещё «эксперт», вот тебе и феноменально… абсолютно неквалифицированный судья, абсолютно.
