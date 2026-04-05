Лапочкин о назначении Танашева на матч «Спартак» — «Локо»: «Не вызывает удивления. Дебютный сезон судьи в РПЛ проходит фантастически»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил назначение Инала Танашева главным судьей сегодняшнего матча 23-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».
— Это дебютный сезон Танашева в РПЛ, но он проходит просто фантастически. Инал работал главным арбитром на нескольких топовых матчах, поэтому его назначение, думаю, не вызывает удивления у тех, кто следит за российским судейством.
— Но есть же другие, более опытные арбитры. Вы понимаете, почему именно он назначен на такой матч?
— Я думаю, что тут есть определенная стратегия. Потому что в следующем туре будет огромный матч — «Зенит» — «Краснодар», а на неделе еще кубковые игры. Там тоже понадобятся топовые арбитры. Я думаю, что их просто придержали для Кубка России и следующего тура, – сказал Лапочкин.
Будем надеяться , что сегодня не будет косяков , не надо выдумывать , свисти что видишь.
Лапочкин на матче будет инспектором и не корректно ему до игры давать комментарии.
Утри сопли.