Ахметзянов про 3:3 с «Динамо»: «Оренбург» включил характер. Эта ничья придаст уверенности»

Ахметзянов про 3:3 с «Динамо»: эта ничья придаст «Оренбургу» уверенности.

Тренер «Оренбурга » Ильдар Ахметзянов оценил ничью с «Динамо » (3:3) в Мир РПЛ .

— Будем откровенны: здесь, в Москве, при результате 0:2 ты отыгрываешься и играешь вничью. Надо отдать должное команде, которая включила характер. Мы стремимся решить свою задачу в оставшихся матчах. Я благодарен команде. Эта ничья придаст уверенности.

— Прокомментируйте замены.

— Первый тайм показал, что нам нужно усиление в определенных позициях. Кейрос (автор дубля – Спортс”) в последних тренировках прилично выглядел на этой позиции. За то, как он тренировался эту неделю и вышел на поле, его стоит поблагодарить, – сказал Ахметзянов.