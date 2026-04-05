  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Ахметзянов про 3:3 с «Динамо»: «Оренбург» включил характер. Эта ничья придаст уверенности»
4

Ахметзянов про 3:3 с «Динамо»: «Оренбург» включил характер. Эта ничья придаст уверенности»

Ахметзянов про 3:3 с «Динамо»: эта ничья придаст «Оренбургу» уверенности.

Тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов оценил ничью с «Динамо» (3:3) в Мир РПЛ.

— Будем откровенны: здесь, в Москве, при результате 0:2 ты отыгрываешься и играешь вничью. Надо отдать должное команде, которая включила характер. Мы стремимся решить свою задачу в оставшихся матчах. Я благодарен команде. Эта ничья придаст уверенности.

— Прокомментируйте замены.

— Первый тайм показал, что нам нужно усиление в определенных позициях. Кейрос (автор дубля – Спортс”) в последних тренировках прилично выглядел на этой позиции. За то, как он тренировался эту неделю и вышел на поле, его стоит поблагодарить, – сказал Ахметзянов. 

На что способен «Спартак» в сезоне?13973 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoОренбург
logoИльдар Ахметзянов
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Оренбург по игре должен оставаться в РПЛ
Орен с новым тренером просто классно стали играть. Нет мучений на поле. Даже Зенит грохнули.
Ахметзянов,Ахметгалимов,Белоруков изменили Оренбург,приятно смотреть! Материал бы предоставить этим тренерам,могли бы слепить отличный коллектив!!!
Остальные тренеришки в команде -деньги на ветер.
Команды с 10-го по 15 места примерно одного уровня. И очков у них от 19 до 22-х. Рубка за право остаться в РПЛ предстоит жесточайшая!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
