  Экс-судья Бурруль считает верным удаление Гонсалеса за фол на Ямале: «Это был явный голевой момент»
Экс-судья Бурруль считает верным удаление Гонсалеса за фол на Ямале: «Это был явный голевой момент»

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль оценил эпизод с удалением Николаса Гонсалеса из «Атлетико» в матче Ла Лиги с «Барселоной» (1:2).

На 22-й минуте аргентинец был наказан желтой карточкой за попытку поймать мяч руками в центре поля. На 3-й добавленной к первому тайму минуте Гонсалес сбил Ламина Ямаля у края своей штрафной и получил от арбитра Матео Бускетса вторую желтую карточку.

После этого ВАР позвал судью изучить повтор момента. После видеопросмотра Бускетс показал Гонсалесу прямую красную вместо удаления за вторую желтую.

«Эпизод был просмотрен ВАР, поскольку это был явный голевой момент. Решение об отмене желтой карточки и показе красной игроку «Атлетико» было верным», – сказал Бурруль.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
С чистейшим удалением Нико Гонсалеса,не согласны разве что прокисшие молочные продукты
Показали прямо в трансляции .
200% удаление. но надо ещё спросить Бубнова и Роналду на всякий случай)
Экс-судья Фернандес: удалять надо было Ямаля
Он красную заслужил еще когда мяч руками поймал, там был бы выход 3 на 1/2
А кто-то оспаривает это?
Кефирные)
А смысл вообще этот момент обсуждать? Я понимаю еще момент с Мартином может показаться неоднозначным для кого-то, но здесь 100% удаление.
Не понятно почему Симеоне поставил Нико Гонсалеса в защиту имея в запасе ПЯТЕРЫХ наминальных защитников?!! И учитывая что он до этого получил идиотскую желтую. Понятно что матрасам чемпионат не интересен,но все таки.
В защите у Барсы выходит Араухо. Был рассчёт, что аргентинец уничтожит фланг. Ямаль при всём уважении не сильно помогает в обороне.
Руджери это про навесы, а норвежец после матчей в сборной не полностью готов, а вешать на Гризманна так себе план.
План был за первый тайм напихать Барсе, а потом уйти в оборону. И в принципе могло прокатить. Моменты у Атлетико были.
В ЛЧ выпустит этих пятерых защитников )
Я не спорю, но ведь наказание можно вынести без паузы в матче, например, после игры.
Соперники «Барсы» в Ла Лиге четырежды оставались в меньшинстве в 1-м тайме – лучший показатель в топ-5 лиг наряду с «МЮ» и «Лорьяном»
4 апреля, 23:04
Ольмо об отмене удаления Мартина: «Не думаю, что было настолько серьезно, чтобы давать красную. Альмада уже через десять секунд ходил. Эпизод с Нико я видел хорошо»
4 апреля, 22:22
Симеоне об 1:2 от «Барсы»: «Первый тайм был очень хорош., «Атлетико» мог забить еще один гол. Эпизод с Мартином очевиден, нет необходимости даже обсуждать его»
4 апреля, 22:08
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
12 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
29 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
33 минуты назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
37 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
38 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
52 минуты назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
55 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
2 минуты назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
7 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
17 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
