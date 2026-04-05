Экс-судья Бурруль считает верным удаление Гонсалеса за фол на Ямале: «Это был явный голевой момент»

Экс-судья Бурруль считает верным удаление Николаса Гонсалеса за фол на Ямале.

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль оценил эпизод с удалением Николаса Гонсалеса из «Атлетико» в матче Ла Лиги с «Барселоной» (1:2).

На 22-й минуте аргентинец был наказан желтой карточкой за попытку поймать мяч руками в центре поля. На 3-й добавленной к первому тайму минуте Гонсалес сбил Ламина Ямаля у края своей штрафной и получил от арбитра Матео Бускетса вторую желтую карточку.

После этого ВАР позвал судью изучить повтор момента. После видеопросмотра Бускетс показал Гонсалесу прямую красную вместо удаления за вторую желтую.

«Эпизод был просмотрен ВАР, поскольку это был явный голевой момент. Решение об отмене желтой карточки и показе красной игроку «Атлетико » было верным», – сказал Бурруль.