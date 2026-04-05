Тренер «Крыльев» Булатов про 1:2 с «Зенитом»: «Прервали безголевую серию в гостевых матчах. Будем играть так дальше – очки придут»
И.о. тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов оценил поражение от «Зенита» (1:2) на выезде в Мир РПЛ.
«Успели обсудить в раздевалке итоги игры. У нас есть свои цели и задачи. Мы хотели играть в футбол. И мы играли в футбол, как нам показалось.
Нам хотелось прервать безголевую серию в [7] гостевых матчах [в РПЛ]. Нам удалось отличиться. Главной задачей было взять очки, но пока не справились. Если будем играть так дальше, то очки к нам придут», — сказал Булатов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
Могли ничейку увезти. Немного не повезло.
Вроде, по игре, появляется надежда.
Ну никак автобус адиева , но времени мало , фнл близко
