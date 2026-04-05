Тренер «Крыльев» Булатов про 1:2 с «Зенитом»: «Прервали безголевую серию в гостевых матчах. Будем играть так дальше – очки придут»

Тренер «Крыльев» про 1:2 с «Зенитом»: будем играть так дальше – очки придут.

И.о. тренера «Крыльев Советов » Сергей Булатов оценил поражение от «Зенита » (1:2) на выезде в Мир РПЛ .

«Успели обсудить в раздевалке итоги игры. У нас есть свои цели и задачи. Мы хотели играть в футбол. И мы играли в футбол, как нам показалось.

Нам хотелось прервать безголевую серию в [7] гостевых матчах [в РПЛ]. Нам удалось отличиться. Главной задачей было взять очки, но пока не справились. Если будем играть так дальше, то очки к нам придут», — сказал Булатов.